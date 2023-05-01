Тебас про ЛЧ: «Четвертый клуб Испании – не усиление для турнира. Нужна работа над моделью с участием чемпионов со всех уголков Европы»
Президент Ла Лиги выступил за уменьшение числа клубов из топ-лиг в Лиге чемпионов.
«В 2024 году будет введена новая модель Лиги чемпионов, но должна начаться работа над другой моделью, которая будет больше соответствовать истокам европейского турнира для чемпионов – с участием чемпионов со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но четвертый клуб Испании – это не усиление для Лиги чемпионов.
Клубы, которые играют в еврокубках, получают такой большой доход, что создается очень большой разрыв с остальными клубами в их собственной стране. И было неправильно, что в 2016 году было предоставлено больше мест в Лиге чемпионов для клубов из крупных лиг.
Я сам с самого начала выступал против того, чтобы четыре клуба из Испании выходили в Лигу чемпионов. Как и против выхода четырех клубов из Премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А за счет команд из менее крупных лиг», – сказал Хавьер Тебас.
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Стоит ли удивляться после этого тому, что Тебас - один из главных виновников спада испанского футбола
Чемпиону этой страны еще отборочные пройти придется. Зачем сразу крайности озвучивать. Чтобы подчеркнуть свое шаткое без этого приема мнение?