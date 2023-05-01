Тебас про ЛЧ: «Четвертый клуб Испании – не усиление для турнира. Нужна работа над моделью с участием чемпионов со всех уголков Европы»

Теги Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги выступил за уменьшение числа клубов из топ-лиг в Лиге чемпионов.

«В 2024 году будет введена новая модель Лиги чемпионов, но должна начаться работа над другой моделью, которая будет больше соответствовать истокам европейского турнира для чемпионов – с участием чемпионов со всех уголков Европы. Я представляю Ла Лигу, но четвертый клуб Испании – это не усиление для Лиги чемпионов.

Клубы, которые играют в еврокубках, получают такой большой доход, что создается очень большой разрыв с остальными клубами в их собственной стране. И было неправильно, что в 2016 году было предоставлено больше мест в Лиге чемпионов для клубов из крупных лиг.

Я сам с самого начала выступал против того, чтобы четыре клуба из Испании выходили в Лигу чемпионов. Как и против выхода четырех клубов из Премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А за счет команд из менее крупных лиг», – сказал Хавьер Тебас

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55 комментариев

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2vdhrvmmzf
По версии этого персонажа чемпион Андорры даст ЛЧ больше, чем Севилья или Вильярреал. Кто то ещё остался считающий его адекватным? Таблетки выпишите господину
+86
-13
+73
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АРХАТ
Реал Сосьедад: "Чё-чё?"
+24
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+21
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Artyom Morozov
Такое чувство, что в ушерб своей лиге сказал, но по делу.
+37
-18
+19
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
по моему как обычно фигню сказал. Четвертый клуб Испании например реал посильнее чемпиона Дагестана.
У тебя что по географии?С каких это пор Дагестан отдельная страна?
+21
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+16
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Любитель побеждать
Ответ 2vdhrvmmzf
По версии этого персонажа чемпион Андорры даст ЛЧ больше, чем Севилья или Вильярреал. Кто то ещё остался считающий его адекватным? Таблетки выпишите господину
По версии этого господина слово чемпион означает чемпион, а не Унион Берлин или Реал Сосьедад. Один раз поучаствовав в ЛЧ клуб из Андорры заработает больше, чем когда-либо.
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chernov jr
там же идут отборы перед групповым этапом, и все эти команды там играют, чемпионы кипров и подобных небольших стран, и они просто не проходят.
+9
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Val Smith
Ну для этого есть свой отбор. Никто не хочет смотреть матчи Реала против трех Лудогорцев.
+8
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Jaxongir Shodiev
Этот чел вообще за кого?
+8
-3
+5
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
у меня по географии отлично. я просто пример привёл. Хорошо, что у тебя не возникли вопросы, что реал четвертый клуб Испании 😁
Тоесть можно было в пример привести Андорру,Люксембург,Финляндию,но в твоей «светлой»голове возник Дагестан,гениально…………🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+7
-2
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
у меня по географии отлично. я просто пример привёл. Хорошо, что у тебя не возникли вопросы, что реал четвертый клуб Испании 😁
Сразу видно с твоей логикой за какую команды ты болеешь!👍👍👍
+7
-3
+4
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Надоело париться в бане
То есть правильно понимаю, по мнению этого персонажа лучше в ЛЧ иметь сраный Марибор, а не, к примеру, Реал Сосьедад или Бетис?

Стоит ли удивляться после этого тому, что Тебас - один из главных виновников спада испанского футбола
+10
-7
+3
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Саша Пушкин
Ответ АРХАТ
Реал Сосьедад: "Чё-чё?"
Friendly fire .
+4
-1
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Александр Шейфер
Ответ 2vdhrvmmzf
По версии этого персонажа чемпион Андорры даст ЛЧ больше, чем Севилья или Вильярреал. Кто то ещё остался считающий его адекватным? Таблетки выпишите господину
ЛЧ нет. А вот футболу даст больше.
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FNT
Ответ Вася Жучкин
С географией, он, конечно, напутал. Но по сути верно сказал - четвертый клуб Испании куда сильнее и даст лиге чемпионов намного больше, чем чемпион Албании. Кому как, но мне гораздо интереснее турнир, где есть Реал, Ливерпуль и Ювентус, чем тот, где их нет, зато играют чемпионы Норвегии, Эстонии и Уэльса
Да боже мой, это же обычный фанатик Месси. Он это написал, чтобы очень смешно пошутить, что "а, зато нет вопросов, что Реал - четвертый клуб Испании". Ну чувство юмора такое у человека. Как у опарыша. У них это вообще распространено.
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Седесим Куиндесимов
Ответ 2vdhrvmmzf
По версии этого персонажа чемпион Андорры даст ЛЧ больше, чем Севилья или Вильярреал. Кто то ещё остался считающий его адекватным? Таблетки выпишите господину
Чемпион Андорры не даст больше, чем Севилья или Вильярреал из-за разрыва между Ла Лигой и местным чемпионатом. И если из ЛЧ будут продолжать делать объединенный турнир из топ-5 лиг, то ничего не изменится.
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Вася Жучкин
Ответ Пацанчик реальный
Братиш,а кто спорит?Лично я вообще всегда был за реформу ЛЧ так как эти клубы(не в обиду им)типо Марибора,Карабаха,Мальме,да и наших некоторых клубов не приносят в спортивном плане ничего!Но вопрос к нашему местному «кулес» почему заместо примеров этих стран у него в голове родился Дагестан?Как по мне так это говорит о его «сверхспособностях»!
С этим согласен конечно
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Пацанчик реальный
Ответ Вася Жучкин
С географией, он, конечно, напутал. Но по сути верно сказал - четвертый клуб Испании куда сильнее и даст лиге чемпионов намного больше, чем чемпион Албании. Кому как, но мне гораздо интереснее турнир, где есть Реал, Ливерпуль и Ювентус, чем тот, где их нет, зато играют чемпионы Норвегии, Эстонии и Уэльса
Братиш,а кто спорит?Лично я вообще всегда был за реформу ЛЧ так как эти клубы(не в обиду им)типо Марибора,Карабаха,Мальме,да и наших некоторых клубов не приносят в спортивном плане ничего!Но вопрос к нашему местному «кулес» почему заместо примеров этих стран у него в голове родился Дагестан?Как по мне так это говорит о его «сверхспособностях»!
+2
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gja
Ответ Artyom Morozov
Такое чувство, что в ушерб своей лиге сказал, но по делу.
Шейхи перечислили "за консультации" вот и несёт. Брать только чемпионов - то у ПСЖ и МанСити сразу шансы на победу в лч увеличатся. Но с таким подходом Суперлига может заиграть новыми красками.
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Седесим Куиндесимов
Ответ LIBerly
Я бы посмотрел на команды из Северной и Южной Америки в ЛЧ. Наверное, это утопия, так как сам турнир предполагает собой борьбу между европейскими клубами
Можно приглашать одну лучшую команду из Юж. Америки. Я бы посмотрел на Ривер Плейт или Боку Хуниорс в ЛЧ. Думаю, до 1/8 точно потянут.
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llolishe
Вилльяреал на классе 3-0 уничтожает Баварку в ЛЧ
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Полуэктов Пётр
Ответ 2vdhrvmmzf
По версии этого персонажа чемпион Андорры даст ЛЧ больше, чем Севилья или Вильярреал. Кто то ещё остался считающий его адекватным? Таблетки выпишите господину
А причем тут сразу Андорра?
Чемпиону этой страны еще отборочные пройти придется. Зачем сразу крайности озвучивать. Чтобы подчеркнуть свое шаткое без этого приема мнение?
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TravenS
Чувак продолжает закапывать свою же лигу) ну вот какой нормальный руководитель станет отказываться от прибыли ещё одного клуба своей лиги за участие в лч?
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BillShen
По-моему парень просто лоббирует Суперлигу. Ну комон - в лиге будут играть клубы низших чемпионатов, соответственно постоянно туда не будет попадать по 1 а то и 2 топ-клуба из топ-5, они недополучают бабок и организуют свой турнир-аналог, который и будет суперлигой. Шейхи проспонсируют ( ньюкаслу-то в реформе вообще без вариантов), топ клубы выберут этот турнир…. Молодец, парень, продолжай)
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Вася Жучкин
Ответ Седесим Куиндесимов
Чемпион Андорры не даст больше, чем Севилья или Вильярреал из-за разрыва между Ла Лигой и местным чемпионатом. И если из ЛЧ будут продолжать делать объединенный турнир из топ-5 лиг, то ничего не изменится.
Болельщики хотят смотреть футбол в исполнении лучших, а не бесконечное развитие маленьких лиг ценой качества. С чемпионатом мира похожая история - расширение до 48 команд в пользу слабых сборных из Азии и Африки тоже мало кому по душе
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Полуэктов Пётр
Ответ Вася Жучкин
С географией, он, конечно, напутал. Но по сути верно сказал - четвертый клуб Испании куда сильнее и даст лиге чемпионов намного больше, чем чемпион Албании. Кому как, но мне гораздо интереснее турнир, где есть Реал, Ливерпуль и Ювентус, чем тот, где их нет, зато играют чемпионы Норвегии, Эстонии и Уэльса
Тогда давным давно пора сменить название этого турнира.
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