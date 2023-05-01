Тебас про ЛЧ: «Четвертый клуб Испании – не усиление для турнира. Нужна работа над моделью с участием чемпионов со всех уголков Европы»

Президент Ла Лиги выступил за уменьшение числа клубов из топ-лиг в Лиге чемпионов.

«В 2024 году будет введена новая модель Лиги чемпионов, но должна начаться работа над другой моделью, которая будет больше соответствовать истокам европейского турнира для чемпионов – с участием чемпионов со всех уголков Европы. Я представляю , но четвертый клуб Испании – это не усиление для Лиги чемпионов.

Клубы, которые играют в еврокубках, получают такой большой доход, что создается очень большой разрыв с остальными клубами в их собственной стране. И было неправильно, что в 2016 году было предоставлено больше мест в Лиге чемпионов для клубов из крупных лиг.

Я сам с самого начала выступал против того, чтобы четыре клуба из выходили в Лигу чемпионов. Как и против выхода четырех клубов из Премьер-лиги, Бундеслиги и Серии А за счет команд из менее крупных лиг», – сказал .

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд