Тебас об АПЛ и Ла Лиге: «Лучшие футболисты – в Испании, лучший игрок в истории хочет снова быть здесь. Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ»

Теги премьер-лига Англия Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Золотой мяч Футбол

Хавьер Тебас высказался о сравнениях Ла Лиги и АПЛ.

«Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ (Криштиану Роналду в 2008-м, когда играл за «Манчестер Юнайтед» – Sports.ru). Лучшие игроки остались в Испании.

А сейчас я читаю, что лучший игрок в истории футбола хочет снова играть в Испании, даже получая меньше. Если он [Месси] вернется, то будет получать меньше, чем в «ПСЖ», – заявил президент Ла Лиги.

Начиная с 2009 года почти все «Золотые мячи» выиграли футболисты клубов Ла Лиги – «Реала» (Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема) либо «Барселоны» (Лионель Месси). Единственное исключение – «Золотой мяч»-2021, который Месси получил в статусе игрока «ПСЖ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

112 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Ответ Waiway
Самое смешное, что представители двух команд. Как и в случае с Да Лигой, где вроде и ЗМ много, но все те же 2 команды и всего 4 игрока на 15 лет (из них 13 - на двоих). А ещё смешнее, что воспитанников Ла Лиги с ЗМ - ровно ноль 😂
А Месси по твоему не воспитанник Ла Лиги?
+74
-9
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
За 30 лет эпохи АПЛ:
2001 - М.Оуэн
2008 - К.Роналду
+47
-7
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Исходя из этих слов Тебас походу уже одобрил возвращение Месси, теперь тому осталось сделать выбор между 400 млн. и Барсой.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilFil
Бесконечные разговоры на эту тему..
Все кто действительно объективен скажут, что АПЛ самый интересный чемпионат по среднему уровню. Причем тут лучший игрок в мире или не лучший? Большую часть матчей других чемпионатов просто не интересно смотреть
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ FC.Barcelona
Холланд, Мбаппе, Неймар, Месси, КДБ, лучшие защитники тоже вне Ла Лиги, что оно несёт?
гонишь ? а как же супертоп Милитао??? по мнению фанов сливок лучший цз мира
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Ответ Waiway
Аргентинец, приехавший туда во сколько там лет? Ну, впрочем, ок. Месси можно засчитать. Один. За сколько десятков лет?
Да я не спорю с тем что у ла лиги почти нет воспитанников с ЗМ, я только не согласен с цифрой 0, как минимум 1 воспитанник (всё же Месси является воспитанником Барсы) есть. Ну а если говорить о игроках, то за последние 25 лет, 18 раз ЗМ брал игрок ЛаЛиги. Да и с тем, что АПЛ как лига сильнее ЛаЛиги я тоже не спорю, но как факт, последние 15 лет, за редким исключением, в еврокубках топы англии отлетают от клубов лалиги
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Ответ Екн Лор
Тебас считает Месси лучшим в истории? Ну точно фанат Реала!
А кого считать лучшим? Бензема что ли
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Холланд, Мбаппе, Неймар, Месси, КДБ, лучшие защитники тоже вне Ла Лиги, что оно несёт?
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Есть один нюанс. Все победители ЗМ из Испании перешли в эту Испанию еще в начале прошлого десятилетия, поэтому это не сильно отличается от ЗМ Роналду из АПЛ, которое Тебас не может вспомнить. Месси и в ПСЖ его получил, может, дело в таланте игроков?

Новые звезды идут только в Реал и Барселону, которые всегда славились своими именами. Но остальные игроки бегут из Испании в Англию даже в команды-аутсайдеры. Ла Лига как зрелище никогда не была богаче АПЛ, но после ухода Роналду и Месси совсем сдала и безнадежно отстала. Тебас вроде кошмарит Барсу и защищает интересы других клубов, но такими заявлениями пытается усидеть на двух стульях.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Тебас а.к.а Тимати:
-Где лучшие симулянты? - У нас в Лиге
-Где лучшие хороводы вокруг судей? - У нас в Лиге
-Где лучшие провокаторы? (Винисиус, Баэна)- У нас в Лиге
- Где уголовники ? (Вальверде, Алвес)- У нас в Лиге
- Где лучшие судьи? (Негрейра) - У нас в Лиге

Если я нужен тебе ,ищи меня в Мадриде ( ведь я их фанат)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Graziano
Если бы коллекционер золотых мячиков играл бы в АПЛ, них бы у него не было. Поэтому собственно в АПЛ он и не поехал.
Психдиспансер как всегда)
Больные на голову, все еще думают что лучший игрок против топ 5 АПЛ в ЛЧ чего то там не смог)
Породил Месси больную на голову хейтерню.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Пустохин
Тебас пытается скрыть текущие проблемы клубов ла-лиги за предыдущими достижениями. По факту: из тройки Реал-Барса-Атлетико, доминировавших в ЛЧ, остался только Реал и не факт, что с уходом ветеранов, на которых и держится вся игра, сможет показывать такие же результаты в ЛЧ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ Los Galácticos
Исходя из этих слов Тебас походу уже одобрил возвращение Месси, теперь тому осталось сделать выбор между 400 млн. и Барсой.
Вряд-ли
Ничего не мешает Тебасу использовать слухи вокруг Месси для самопиара, а потом помешать Барселоне его подписать
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Ответ Алекс Самойлов
гонишь ? а как же супертоп Милитао??? по мнению фанов сливок лучший цз мира
Супертруп)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graziano
Если бы коллекционер золотых мячиков играл бы в АПЛ, них бы у него не было. Поэтому собственно в АПЛ он и не поехал.
+17
-14
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yerbo
не знаю о чем он даже, сейчас Бундеслигу и серию А смотреть гораздо интереснее чем Ла лигу, апл вообще вне конкуренции.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
Средний состав Апл на четыре головы выше Ла Лиги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Да, только все эти ребята уже давно едут с ярмарки. Этот чел живет в какой-то своей параллельной реальности.
Как и твой ник, также с параллельной реальности
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
В этом сезоне только два претендента на ЗМ, это Месси и Холланд, но если первый уже занял свое место, то второму нужно еще сделать шажок и выиграть ЛЧ, тогда думаю шансы будут почти равны
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ Oleg
А если отлетит от Реала ваш холанд?)
Даже если отлетит, он сейчас слишком индивидуально сильный сезон проводит, + АПЛ уже точно за ним. Я бы был рад, если бы ЗМ получил Лео, но этот монстр просто рвёт и мечет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Rus Donskoy
ты прекрасно знаешь!))) сик тир
в душе не чаю. женским футболом не интересовался никогда. я вообще величайшего выделить не могу одного, так как это нужно потратить жизнь на просмотр матчей всех великих и выбрать одного
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Ответ Romeo Yankovich
жаль, что ты только их двоих знаешь, печальный "фанат" футбола
Печальный твой коммент, как пук в лужу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bam bam
Ответ Waiway
Аргентинец, приехавший туда во сколько там лет? Ну, впрочем, ок. Месси можно засчитать. Один. За сколько десятков лет?
вы мне кажется попутали понятия : воспитаник ла лиги и гражданин Испании . потому как Месси является воспитанником Ла лиги )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Любезный Коссутий
у него память от 2009 года. как раз в 2008 был последний такой случай. т.е., прекрасно помнит
Из АПЛ только 5 футболистов было

2008 — КР7
2001 — Оуэн
1968 — Бэст
1966 — Чарльтон
1956 — Мэтьюз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Rus Donskoy
Комментарий удален модератором
кто такая Кристина? Орбакайте??
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий