Тебас об АПЛ и Ла Лиге: «Лучшие футболисты – в Испании, лучший игрок в истории хочет снова быть здесь. Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ»

Хавьер Тебас высказался о сравнениях Ла Лиги и АПЛ.

«Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок (Криштиану Роналду в 2008-м, когда играл за «Манчестер Юнайтед» – Sports.ru). Лучшие игроки остались в .

А сейчас я читаю, что лучший игрок в истории футбола хочет снова играть в Испании, даже получая меньше. Если он [Месси] вернется, то будет получать меньше, чем в «ПСЖ», – заявил президент Ла Лиги.

Начиная с 2009 года почти все «Золотые мячи» выиграли футболисты клубов Ла Лиги – «Реала» (Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема) либо «Барселоны» ( ). Единственное исключение – « »-2021, который Месси получил в статусе игрока «ПСЖ».

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