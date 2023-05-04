Тебас об АПЛ и Ла Лиге: «Лучшие футболисты – в Испании, лучший игрок в истории хочет снова быть здесь. Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ»
Хавьер Тебас высказался о сравнениях Ла Лиги и АПЛ.
«Не припомню, когда в последний раз «Золотой мяч» получал игрок АПЛ (Криштиану Роналду в 2008-м, когда играл за «Манчестер Юнайтед» – Sports.ru). Лучшие игроки остались в Испании.
А сейчас я читаю, что лучший игрок в истории футбола хочет снова играть в Испании, даже получая меньше. Если он [Месси] вернется, то будет получать меньше, чем в «ПСЖ», – заявил президент Ла Лиги.
Начиная с 2009 года почти все «Золотые мячи» выиграли футболисты клубов Ла Лиги – «Реала» (Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема) либо «Барселоны» (Лионель Месси). Единственное исключение – «Золотой мяч»-2021, который Месси получил в статусе игрока «ПСЖ».
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2001 - М.Оуэн
2008 - К.Роналду
Все кто действительно объективен скажут, что АПЛ самый интересный чемпионат по среднему уровню. Причем тут лучший игрок в мире или не лучший? Большую часть матчей других чемпионатов просто не интересно смотреть
Новые звезды идут только в Реал и Барселону, которые всегда славились своими именами. Но остальные игроки бегут из Испании в Англию даже в команды-аутсайдеры. Ла Лига как зрелище никогда не была богаче АПЛ, но после ухода Роналду и Месси совсем сдала и безнадежно отстала. Тебас вроде кошмарит Барсу и защищает интересы других клубов, но такими заявлениями пытается усидеть на двух стульях.
-Где лучшие симулянты? - У нас в Лиге
-Где лучшие хороводы вокруг судей? - У нас в Лиге
-Где лучшие провокаторы? (Винисиус, Баэна)- У нас в Лиге
- Где уголовники ? (Вальверде, Алвес)- У нас в Лиге
- Где лучшие судьи? (Негрейра) - У нас в Лиге
Если я нужен тебе ,ищи меня в Мадриде ( ведь я их фанат)
Больные на голову, все еще думают что лучший игрок против топ 5 АПЛ в ЛЧ чего то там не смог)
Породил Месси больную на голову хейтерню.
Ничего не мешает Тебасу использовать слухи вокруг Месси для самопиара, а потом помешать Барселоне его подписать
2008 — КР7
2001 — Оуэн
1968 — Бэст
1966 — Чарльтон
1956 — Мэтьюз