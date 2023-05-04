Мостовому предложили пост тренера в детском «Арсенале» из Севастополя. Клуб готов оплатить ему лицензию (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой детский футбол чемпионат Крыма Спорт-Экспресс Футбол

Александру Мостовому предложили работу в Крыму.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя предложил бывшему игроку сборной России должность тренера.

Клуб готов помочь Мостовому с переездом в Крым, обеспечить необходимой экипировкой и оплатить тренерскую лицензию категории УЕФА-C.

Сам экс-футболист прокомментировал эту информацию «Спорт-Экспрессу».

«Со мной пока не связывались. Ничего не знаю о таком предложении.

На меня есть спрос – это отлично! Так и должно быть! Поступит предложение – рассмотрим и подумаем», – сказал Мостовой

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58 комментариев

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.ru
они бы ему ещё в Артеке вожатым поработать предложили...
+114
-4
+110
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QWertY
Идеальный кандидат! Научит чеканить мяч 1000 раз☝🏻
+41
-2
+39
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Гамарджоба Генацвале
- Алло, Александр, вас беспокоит представитель футбольного клуба Арсенал!
- Да-да-да, очень внимательно слушаю!
- Наш детский клуб из Севастополя... алло, алло?
+33
-2
+31
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charly_54
Ответ Arman FCSM
Мостовой превращается в клоуна
Он давно в него превратился
+24
-1
+23
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Леван Мкртчян
Ответ .ru
они бы ему ещё в Артеке вожатым поработать предложили...
Там бумага нужна от психиатора -- не подходит.
Во-первых -- это бумага!
Во-вторых -- может не пройти
+25
-3
+22
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Кирилл Голивец
Неправильный заголовок. Правильный - Мостовому предложили стать тренером "Арсенала".
+12
-1
+11
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drfrimen
Ответ Arman FCSM
Мостовой превращается в клоуна
*превратился
+13
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Arman FCSM
Мостовой превращается в клоуна
+15
-7
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Фут.Боль
Царь Севастопольский!
+8
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svft
- дядя Саша! дядя Саша!
- чего вам?
- почеканьте!
- пусть Писарев чеканит, аферист этот, который опять в сборной!
+5
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.ru
Ответ Леван Мкртчян
Там бумага нужна от психиатора -- не подходит. Во-первых -- это бумага! Во-вторых -- может не пройти
после того как я однажды увидел там мента в сланцах... я уже ничему не удивлюсь
+6
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Леван Мкртчян
Ответ QWertY
Идеальный кандидат! Научит чеканить мяч 1000 раз☝🏻
Да нее, тут сложная многоходовочка от царя. Маршрут : Севастополь, Тула, Лондон.
Доминатору стоило бы напрячься
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TravenS
Что за клоуны на работу с детьми приглашают подобного человека?
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igls54
Саша достоин только лондонского и не детского
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angry horse
Ответ Фут.Боль
Царь Севастопольский!
Владыка Черного моря😎
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Dead88 Poets
мостовой отказался сказав что царь должен только в ночной лиге выступать
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Damir Yakubov
Ответ Кирюшенко
Царь думается не такой дурак, чтобы ехать тренировать в Крым в преддверии украинского контрнаступления.
Какого бл… контрнаступления, хватит уже в сказки верить бендера)
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Игорь Пичугин
Похоже над Царём Вован и Лексус пошутили.
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Клирик
Ответ .ru
они бы ему ещё в Артеке вожатым поработать предложили...
А ведь там почти каждый мог тысячу начеканить!))
Было бы с кем поговорить.
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Ola BP
При всём уважении к карьере мостового, но я бы никогда в жизни не отдал сына к подобному персонажу.
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Деметрио
Почти в 55, наверное, уже поздновато начинать карьеру детским тренером в заштатном клубе. Романцев в 55 уже давно рыбачил.
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Кокич
Научит пацанов мяч по 1000 раз чеканить.
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Senchas
Ответ Arman FCSM
Мостовой превращается в клоуна
не превращается, а получает лицензию клоуна
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fedorbazaykin
Будет "Царь детей"
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.ru
Ответ Клирик
А ведь там почти каждый мог тысячу начеканить!)) Было бы с кем поговорить.
вот только боюсь по возвращении его питомцы решат что учиться им не нужно...
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