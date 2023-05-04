Мостовому предложили пост тренера в детском «Арсенале» из Севастополя. Клуб готов оплатить ему лицензию (Иван Карпов)
Александру Мостовому предложили работу в Крыму.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя предложил бывшему игроку сборной России должность тренера.
Клуб готов помочь Мостовому с переездом в Крым, обеспечить необходимой экипировкой и оплатить тренерскую лицензию категории УЕФА-C.
Сам экс-футболист прокомментировал эту информацию «Спорт-Экспрессу».
«Со мной пока не связывались. Ничего не знаю о таком предложении.
На меня есть спрос – это отлично! Так и должно быть! Поступит предложение – рассмотрим и подумаем», – сказал Мостовой.
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- Да-да-да, очень внимательно слушаю!
- Наш детский клуб из Севастополя... алло, алло?
Во-первых -- это бумага!
Во-вторых -- может не пройти
- чего вам?
- почеканьте!
- пусть Писарев чеканит, аферист этот, который опять в сборной!
Доминатору стоило бы напрячься
Было бы с кем поговорить.