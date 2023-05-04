Мостовому предложили пост тренера в детском «Арсенале» из Севастополя. Клуб готов оплатить ему лицензию (Иван Карпов)

Александру Мостовому предложили работу в Крыму.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя предложил бывшему игроку сборной России должность тренера.

Клуб готов помочь Мостовому с переездом в Крым, обеспечить необходимой экипировкой и оплатить тренерскую лицензию категории УЕФА-C.

Сам экс-футболист прокомментировал эту информацию «Спорт-Экспрессу».

«Со мной пока не связывались. Ничего не знаю о таком предложении.

На меня есть спрос – это отлично! Так и должно быть! Поступит предложение – рассмотрим и подумаем», – сказал .

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