Президент «Торпедо» о посещаемости и Fan ID: «Объясняли Пепу, что 81 тысячу в «Лужниках» не соберем. Поддержки действительно не хватает»
Президент «Торпедо» признал, что из-за Fan ID команде не хватает поддержки на стадионе.
«Очень жаль, что мы не можем видеть болельщиков из-за Fan ID. Нам действительно не хватает поддержки. Но мы с пониманием относимся к ситуации.
Планируем максимально упростить помощь при получении Fan ID. С точки зрения маркетинговых плюшек – у нас точно что-то будет. Мы максимально открыты.
Понимаем, что не соберем 81 тысячу в «Лужниках». Жозепу это объясняли», – сказал Ярослав Савин.
207 зрителей посетили матч «Торпедо» – «Урал»
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
- Жозеп, ну как бы вам сказать... вот у вас на свадьбе сколько людей было?
- Не знаю, человек 200-300.
- Ну вот. Представьте, что у вас на каждой домашней игре будет как бы свадьба с гостями...