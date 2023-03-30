Президент «Торпедо» о посещаемости и Fan ID: «Объясняли Пепу, что 81 тысячу в «Лужниках» не соберем. Поддержки действительно не хватает»

Теги Лужники премьер-лига Россия болельщики Торпедо Чемпионат.com Fan ID Пеп Клотет Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» признал, что из-за Fan ID команде не хватает поддержки на стадионе.

«Очень жаль, что мы не можем видеть болельщиков из-за Fan ID. Нам действительно не хватает поддержки. Но мы с пониманием относимся к ситуации.

Планируем максимально упростить помощь при получении Fan ID. С точки зрения маркетинговых плюшек – у нас точно что-то будет. Мы максимально открыты.

Понимаем, что не соберем 81 тысячу в «Лужниках». Жозепу это объясняли», – сказал Ярослав Савин.

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18 комментариев

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goshforever
Ответ кuraakula belov
Зачем вы вообще полезли в Лужники даже без фан айди?
В Химках еще хуже на Торпедо ходят. А "Лужники" пустые, никто там не играет почти.
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goshforever
На матч Торпедо с Ростовом в 2022 году без всякого FanID пришла 1 тысяч человек. Но маркетинговые плюшки точно все исправят.
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Дмитрий Агалаков
Думаю, что Жозепу ещё ни один раз будут объяснять многие вещи из суровых будней РПЛ. И не уверен, что он поймёт, для чего государство идёт против болельщиков, почему так пассивны клубы в вопросах Фанайди и т.п.
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Michael Sneg
Технично съехал
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Vatikan
81 тысячу вряд ли, обычно тысяч 70
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Demanishche
Практически собрали. Не хватило примерно... 81 тысячу человек
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Константин Михайлович
тут дело не в фан айди,мне кажется что вы даже без него 15 тысяч не соберёте
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кuraakula belov
Зачем вы вообще полезли в Лужники даже без фан айди?
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Кирилл.С-Пб
81 000??? ПХАХАХАХАХА,🤣🤣🤣Торпедо??? 🤣🤣🤣 Просто в голос!🤣🤣🤣
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Cash_flow
Ответ selso99
.... и даже 300 человек в Химках не обещали.
Да даже 208 не гарантированы
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-= Masteryuga =-
чё за пеп, чё за жозеп, мы должны знать эту уникальную личность?
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Эннер Валенсия
Ответ блокад блокадыч
81 человека бы Торпедо собрать, а не 81 тысячу
Соберет Торпедо больше 7 тысяч, если отменят фан-айди.
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OldRedWhite
Ответ Токосо Томимо
Сколько будет минусов, столько болельщиков и придет
Zero у него , минусов этих пока )):
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Ебздрогыч
- Сколько обычно ходит болельщиков на матчи?
- Жозеп, ну как бы вам сказать... вот у вас на свадьбе сколько людей было?
- Не знаю, человек 200-300.
- Ну вот. Представьте, что у вас на каждой домашней игре будет как бы свадьба с гостями...
+9
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selso99
.... и даже 300 человек в Химках не обещали.
+4
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Токосо Томимо
Ответ блокад блокадыч
81 человека бы Торпедо собрать, а не 81 тысячу
Сколько будет минусов, столько болельщиков и придет
+2
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error505
После Сити Пепу будет трудно привыкнуть к нашим реалиям)))
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блокад блокадыч
81 человека бы Торпедо собрать, а не 81 тысячу
+40
-2
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