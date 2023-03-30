Президент «Торпедо» о посещаемости и Fan ID: «Объясняли Пепу, что 81 тысячу в «Лужниках» не соберем. Поддержки действительно не хватает»

Президент «Торпедо» признал, что из-за Fan ID команде не хватает поддержки на стадионе.

«Очень жаль, что мы не можем видеть болельщиков из-за Fan ID. Нам действительно не хватает поддержки. Но мы с пониманием относимся к ситуации.

Планируем максимально упростить помощь при получении Fan ID. С точки зрения маркетинговых плюшек – у нас точно что-то будет. Мы максимально открыты.

Понимаем, что не соберем 81 тысячу в «Лужниках». Жозепу это объясняли», – сказал Ярослав Савин.

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