«90-е – смутное время. Один большой чиновник говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье». Памятник Ленину предлагали убрать». Экс-директор о стадионе

Теги Лужники премьер-лига Россия УЕФА Владимир Алешин стадионы Политика история Спорт-Экспресс Владимир Ленин Футбол

Экс-гендиректор «Лужников» рассказал, что ему предлагали построить жилье на месте стадиона. 

– Когда вы были в «Лужниках» последний раз?

– Недавно. Зашел на Аллею славы, где в середине 90-х по моей инициативе установили памятники Яшину, Стрельцову и Старостину.

Планировал, что рядом появятся и другие – Брумелю, Озерову. А еще Екатерине Фурцевой. Она же как первый секретарь Московского горкома партии контролировала строительство Большой арены и прилегающей территории.

Во многом благодаря этой удивительной женщине в 1956 году в рекордные сроки – всего за 450 дней – на месте деревянных бараков возник современный спортивный комплекс. Убежден, Фурцева заслуживает такого памятника – именно в Лужниках. Но мои обращения к руководителям города ни к чему не привели.

Там же, на Аллее славы, с моей подачи восстановили олимпийский факел, возле него усадили бронзового мишку – символ Олимпиады-1980. Теперь неподалеку и Забивака, талисман ЧМ-2018. Но почему-то из пластика. Мне кажется, его тоже надо в бронзе отлить.

Вообще моя главная заслуга как генерального директора ОАО «Лужники» в том, что не только сохранил стадион, но и приумножил его значение. Несмотря на колоссальные трудности.

Вы же понимаете, 90-е – смутное время. Например, один из больших чиновников на полном серьезе тогда говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье. А часть спортивных объектов перенесем в Тушино».

Не раз предлагали демонтировать памятник Ленину. В таких случаях отвечал: «Не я ставил, не мне и убирать...»

– Последний футбольный матч, который посетили в «Лужниках»?

– 2018-й, финал чемпионата мира Франция – Хорватия. Был там и на полуфинале, когда англичане с хорватами бились.

За приглашение на эти матчи спасибо УЕФА. Там обо мне не забывают. Я же 17 лет входил в комитет УЕФА по безопасности и стадионам. Теперь как почетного члена зовут на различные торжества, жеребьевки, финалы еврокубков. С праздниками поздравляют, – сказал Владимир Алешин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

46 комментариев

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Vitto
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Зато сейчас стадион простаивает, когда на нем последний раз в футбол играли? А расходы на содержание в год сотни миллионов
Это сколько в Калибрах?
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Ярик01
Саввинская, Воробьевы, Фрунзенская, Нескучный - там людей в десятки раз больше, чем в периметре Лужи, где просто нечего делать "гуляя"
Погуглил Саввинскую. Не знал названия. 90% людей там идут или из Лужников или в Лужники. Опять же - там идешь вдоль проезжей части. Там гулять менее приятно, если сравнивать с Лужниками.
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Maturmalai
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Ирония иронией, но без Ленина ни роскошного метро в СССР, ни Лужников с огромной территорией в 10 минутах от Кремля, ни здания МГУ не было бы. Было бы убогонькое метро типа парижского (буквально норы) и стадионы типа Ноу Камп на самой окраине без территории по сути. Пытались людей через прекрасное перевоспитать: чтобы метро было дворцом, спорт воспитывал новых прекрасных людей и т.д. Не получилось. Ленин лучше думал о людях, чем они оказались.
Ты еще про шикарные автобаны, которые построили германские нацисты нам тут расскажи, только, смотри, не захлебнись от восторга.
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Ярик01
Саввинская, Воробьевы, Фрунзенская, Нескучный - там людей в десятки раз больше, чем в периметре Лужи, где просто нечего делать "гуляя"
Нет. Как раз нечего делать в Нескучном (люди там есть, потому что это по сути и есть Парк Горького). Что делать на Воробьевых? Там есть набережная и гора. Иногда ларек с водой. Фрунзенская находится напротив Парка Горького. Не знаю оригиналов, которые гуляют по той стороне, кроме местных жителей. В Лужниках, во-первых, масса спортсменов (бег, секции в залах, зимой каток, воркауты, бассейны), во-вторых, там хотя бы есть рестораны и кафе на набережной. Повторюсь, на Воробьевых их нет, например. Совсем нет. И просто в Лужниках красиво. А вот на Воробьевых даже асфальт до недавнего времени был раздолбанный. Где находится Саввинская - не знаю, честно скажу.
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Ярик01
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Спортом там занимаюсь. Ничего не любой. Только Парк Горького, в котором как раз людей столько, что уже перебор. Лужники - идеально. Что там ремонтируют, если не секрет? Там идет стройка в районе УСЗ "Дружба". Вся набережная и беговые дорожки всегда в распоряжении народа.
Саввинская, Воробьевы, Фрунзенская, Нескучный - там людей в десятки раз больше, чем в периметре Лужи, где просто нечего делать "гуляя"
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Александр Быков
Ответ Вадим flanec
Новиков, тебе отвечаю. -куда уж нам россиянам до эстонских спортивных арен)))
Тоже запретил отвечать?)

Может петицию создадим, чтобы его на эстонский спортс выслали?
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Ярик01
Сам когда в последний раз был? Кто там гуляет Там ремонт постоянно летом и пустота. Любой участок набережной куда более густонаселенный по "гулянию".
Спортом там занимаюсь. Ничего не любой. Только Парк Горького, в котором как раз людей столько, что уже перебор. Лужники - идеально. Что там ремонтируют, если не секрет? Там идет стройка в районе УСЗ "Дружба". Вся набережная и беговые дорожки всегда в распоряжении народа.
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Pol Belov
посмотрел как Лужники были загружены футболом за время от постройки - самые большое количество матчей пришлось как раз на 90-е и нулевые, а так - пара-тройка матчей сборной было... а потом реконструкция для чм18, которая растянулась аж на 5 лет, а провели чм18 - и всё заглохло, а ведь сколько было разговоров, что чм18 должен наоборот - повысить интерес к футболу... но вот уже почти 5 лет такой стадионище практически простаивает... только Торпедо чего-то там копошится, да матч Динамо - Спартак был... ну еще патриотов туда сгоняют время от времени...
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Владимир Самсонов
Ответ Игорь Новиков
Не продумали, да. Могли бы митинги круглый год проводить.
Как будто мороз мешает проводить митинги
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Ярик01
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Не знаю насчет самого стадиона, но вообще вся территория Лужников - одно из лучших мест в Москве. Огромное количество людей спортом занимается, гуляют. Красивая и аккуратная набережная. А арена останется для матчей сборной и всяких финалов.
Сам когда в последний раз был? Кто там гуляет
Там ремонт постоянно летом и пустота.
Любой участок набережной куда более густонаселенный по "гулянию".
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Chernoy
Нууу, ладно Лужники снести, но памятник Ленину, это конечно вандализм. Я бы в каждом дворе поставил.
Ирония иронией, но без Ленина ни роскошного метро в СССР, ни Лужников с огромной территорией в 10 минутах от Кремля, ни здания МГУ не было бы. Было бы убогонькое метро типа парижского (буквально норы) и стадионы типа Ноу Камп на самой окраине без территории по сути. Пытались людей через прекрасное перевоспитать: чтобы метро было дворцом, спорт воспитывал новых прекрасных людей и т.д. Не получилось. Ленин лучше думал о людях, чем они оказались.
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окечуква
Ответ Нейтральный критик
Но и не будем забывать, какой безвкусной дичи понастроили в дикие 90-е на самый денежных площадках.
Так ее и не прекращают строить до сих пор. Иной раз, дичь современная поражает своей упоротостью куда больше чем хлам из 90-х.
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Нейтральный критик
Ответ окечуква
Зато до реальных сносов всего и вся дошли в благополучных 10-х.
Но и не будем забывать, какой безвкусной дичи понастроили в дикие 90-е на самый денежных площадках.
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Marat_NJL
Ответ ZjzoRe
главное достижение спортивного объекта за 30 лет - то, что его не снесли и сохранили памятник как минимум спорному политическому деятелю? ну такое
Памятники Стрельцову и Фурцевой в одном месте - это вообще эпик)
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Pol Belov
Ответ Александр Жердин
У меня только один вопрос, почему при реконструкции, на главном стадионе страны( ну как везде пишут) не сделали крышу?
крышу, что бы воробьям зимой тепло было?
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Ярик01
И сейчас БСА Лужники нахрен не нужна, только охрениард потратили
Не знаю насчет самого стадиона, но вообще вся территория Лужников - одно из лучших мест в Москве. Огромное количество людей спортом занимается, гуляют. Красивая и аккуратная набережная. А арена останется для матчей сборной и всяких финалов.
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werley
Ответ prus_3
Не поспоришь. Когда были сменщиками Моники Левински у Билла под столом, то все было тихо. Ну, почти.
Лихие 90-е в США?
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Atsuktuvas
Самое забавное, что если бы произошло то о чем он говорит, то он бы сейчас вещал, что обеспечил неимущим жильем и не занимался (как некоторые) манипуляциями на политических символах.
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Oboronosposobnost
Ответ savik-A.M.
Тогда сделали козырек над трибунами , до этого вобще ничего не было
Так я про этот козырёк и говорю - он не опирался на стадион, вся новая конструкция перекрытия опиралась на новые колонны и рассчитана была так, чтобы крышу можно было перекрыть целиком.
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Chernoy
Нууу, ладно Лужники снести, но памятник Ленину, это конечно вандализм. Я бы в каждом дворе поставил.
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Вадим flanec
Новиков, тебе отвечаю.
-куда уж нам россиянам до эстонских спортивных арен)))
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prus_3
Ответ Barvex
И мобилизация была в 90-e и в...на, не то, что сейчас- мирное небо над головой.
Не поспоришь. Когда были сменщиками Моники Левински у Билла под столом, то все было тихо. Ну, почти.
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savik-A.M.
Ответ Oboronosposobnost
Ещё в 1995 году при очередной реконструкции в проект заложили крышу раздвижную. И то, что там построили над полем изпользуя дополнительные колонны эту крышу готово нести. Денег не нашли уже тогда. А вот при реконструкции к ЧМ надо было, конечно, сделать. Стадион снесли целиком, оставив только колонны козырька, поэтому при его постройке с нуля построить можно было всё что угодно.
Тогда сделали козырек над трибунами , до этого вобще ничего не было
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PolarBear
Ничего святого нет, кувалдами надо таких перевоспитывать
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Алекс Я
Ответ Tun
Шутки про то, что лихие 90е переименуют в святые 90е уже не шутки. Сейчас тоже не фонтан и никто этого не отрицает, но тогда хапали и рекетировали в разы жёстче, не надо приукрашивать тот ад
А у кого сейчас какие то проблемы?работай ,никто тебя не трогает .а в 90е был просто разгул бандитизма ,а работы никакой.
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