«90-е – смутное время. Один большой чиновник говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье». Памятник Ленину предлагали убрать». Экс-директор о стадионе

Экс-гендиректор «Лужников» рассказал, что ему предлагали построить жилье на месте стадиона.

– Когда вы были в «Лужниках» последний раз?

– Недавно. Зашел на Аллею славы, где в середине 90-х по моей инициативе установили памятники Яшину, Стрельцову и Старостину.

Планировал, что рядом появятся и другие – Брумелю, Озерову. А еще Екатерине Фурцевой. Она же как первый секретарь Московского горкома партии контролировала строительство Большой арены и прилегающей территории.

Во многом благодаря этой удивительной женщине в 1956 году в рекордные сроки – всего за 450 дней – на месте деревянных бараков возник современный спортивный комплекс. Убежден, Фурцева заслуживает такого памятника – именно в Лужниках. Но мои обращения к руководителям города ни к чему не привели.

Там же, на Аллее славы, с моей подачи восстановили олимпийский факел, возле него усадили бронзового мишку – символ Олимпиады-1980. Теперь неподалеку и Забивака, талисман ЧМ-2018. Но почему-то из пластика. Мне кажется, его тоже надо в бронзе отлить.

Вообще моя главная заслуга как генерального директора ОАО « » в том, что не только сохранил стадион, но и приумножил его значение. Несмотря на колоссальные трудности.

Вы же понимаете, 90-е – смутное время. Например, один из больших чиновников на полном серьезе тогда говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье. А часть спортивных объектов перенесем в Тушино».

Не раз предлагали демонтировать памятник . В таких случаях отвечал: «Не я ставил, не мне и убирать...»

– Последний футбольный матч, который посетили в «Лужниках»?

– 2018-й, финал чемпионата мира Франция – Хорватия. Был там и на полуфинале, когда англичане с хорватами бились.

За приглашение на эти матчи спасибо УЕФА. Там обо мне не забывают. Я же 17 лет входил в комитет УЕФА по безопасности и стадионам. Теперь как почетного члена зовут на различные торжества, жеребьевки, финалы еврокубков. С праздниками поздравляют, – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас