Грилиш о Холанде: «Он говорит мне: «Не ходи на вечеринку». А я говорю ему заткнуться и пойти посидеть в ледяной ванне. Лучший профессионал, что я видел»

Джек Грилиш назвал Эрлинга Холанда самым профессиональным футболистом из тех, кого видел.

«Все люди разные, правда же? Посмотрите на . Он лучший профессионал, которого я когда-либо видел.

Его менталитет – это то, чего вы больше ни у кого не увидите. Он делает все: восстанавливается, работает в зале, по 10 часов выполняет разные процедуры, ледяные ванны, диета.

Вот почему он такой, какой есть. Но я, клянусь, не мог бы быть таким. Мы дружим. После игры он говорит мне: «Эй, не ходи сегодня на вечеринку». Я просто говорю ему заткнуться и пойти посидеть в ледяной ванне. Во это мы – два разных человека, добивающихся успеха по-своему.

Я не так успешен, как он. В этом сезоне он забил больше голов, чем я забил за всю карьеру. Но если бы он делал то, что иногда делал я, он бы сказал: «Черт возьми, я чувствую себя ужасно сегодня».

Я иначе расслабляюсь, чем он. Он едет домой, сидит с семьей, ест заказанную еду. Иногда я тоже так делаю, и мне нравится это. Но я люблю порой выйти куда-то и расслабиться», – рассказал полузащитник « ».

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