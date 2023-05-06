Грилиш о Холанде: «Он говорит мне: «Не ходи на вечеринку». А я говорю ему заткнуться и пойти посидеть в ледяной ванне. Лучший профессионал, что я видел»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Джек Грилиш Эрлинг Холанд Здоровье Питание Футбол

Джек Грилиш назвал Эрлинга Холанда самым профессиональным футболистом из тех, кого видел.

«Все люди разные, правда же? Посмотрите на Холанда. Он лучший профессионал, которого я когда-либо видел.

Его менталитет – это то, чего вы больше ни у кого не увидите. Он делает все: восстанавливается, работает в зале, по 10 часов выполняет разные процедуры, ледяные ванны, диета.

Вот почему он такой, какой есть. Но я, клянусь, не мог бы быть таким. Мы дружим. После игры он говорит мне: «Эй, не ходи сегодня на вечеринку». Я просто говорю ему заткнуться и пойти посидеть в ледяной ванне. Во это мы – два разных человека, добивающихся успеха по-своему.

Я не так успешен, как он. В этом сезоне он забил больше голов, чем я забил за всю карьеру. Но если бы он делал то, что иногда делал я, он бы сказал: «Черт возьми, я чувствую себя ужасно сегодня».

Я иначе расслабляюсь, чем он. Он едет домой, сидит с семьей, ест заказанную еду. Иногда я тоже так делаю, и мне нравится это. Но я люблю порой выйти куда-то и расслабиться», – рассказал полузащитник «Манчестер Сити».

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31 комментарий

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Андрей Хенто
Ответ Игорь Новиков
По пути Роналду. Молодец. Добьется успеха.
Грилиш тоже по пути Роналдо, но есть нюанс)
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Ivan Litvak
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
Врядли про Грилиша быстро забудут. После завершения карьеры вижу его экспертом на различных шоу - поболтать любит и умеет
+99
-4
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Акира_1
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
Так не все люди хотят быть легендами в памяти других, тем более если для этого надо прикладывать такие усилия, как Холанд, поэтому он уникальный образец, побивший уже столько рекордов. А большинству, как Грилиш, достаточно просто заработать деньги, причём в большом количестве, живя в своё удовольствие без ограничений.
+65
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+62
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Игорь Новиков
По пути Роналду. Молодец. Добьется успеха.
+72
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Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
+50
-14
+36
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Mr.Trol
Жизнь даётся один раз, не факт что суперпрофессионализм приведёт тебя на вершину, а отказываться от простых мирских радостей тоже не хочется. Жизнь Грилиша не так плоха, отличный футболист, шикарно зарабатывает, получает удовольствие от футбола и от жизни. Холланд может днями сидеть в ледяных ваннах, но это не гарантия успеха.
+18
-3
+15
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Max Semenik
Ответ deadjoker
С таким подходом холланд далеко пойдет. А Грилиш через 3-4 года сдаст и будет по показам мод ходить.
Показы мод - это про Бельерина и Кристинку. Грилиш - это скорее пьяный мордобой в ночном клубе.
+16
-4
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Arman FCSM
Ответ Игорь Новиков
По пути Роналду. Молодец. Добьется успеха.
Тоже через 15 лет скажет, что ванна устаревшая?
+24
-14
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QWertY
Грилиш лучший пьяный мастер мире. Как говорится: талант не пропьешь)
+13
-4
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#SharkTeam
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
А чем в личном плане плох путь Грилиша? Думаю он и не настолько тщеславен
+12
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<~Inter~>
С его габаритами по другому нельзя. Даже так всё равно есть вероятность травмы
+10
-2
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Dr. Heisenberg
Холанд понимает, что только если будет делать все правильно, то станет лучшим в мире. Грилиш же понимает, что даже если он отдаст всего себя футболу, то все равно не станет лучшим в мире. Но быть одним из лучших, при этом получать удовольствие от каких-то других вещей и играть рядом с лучшим - тоже неплохо.
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TravenS
Ответ damondiamond
интересно, есть ли хоть один англичанин, который не такой, как Грилиш
Милнер, например
+6
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Баркамол Абдулла
Ответ Игорь Новиков
По пути Роналду. Молодец. Добьется успеха.
Роналду как то совмещал все. И на вечеринке ходил, и тренировался как бешеный
+6
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<~Inter~>
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
Так Грилиш сам не стремится к какому-то величию. Его думаю мало волнует останется ли он в памяти болельщиков за пределами Великобритании
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deadjoker
С таким подходом холланд далеко пойдет. А Грилиш через 3-4 года сдаст и будет по показам мод ходить.
+10
-6
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titov-and-trubach
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
Так не всем такой образ жизни подходит. Если Грилиш счастлив сейчас, зачем себя ломать, ради чего?
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-3
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damondiamond
интересно, есть ли хоть один англичанин, который не такой, как Грилиш
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Ванильный Мишка
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
Думаю Грилиш с этим ок))
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Матвей Суицидин
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
совсем не факт, не думаю, что он там бухает как Кокорин. скорее речь о том, что не высыпается в выходной день, тусит в клубе. если генетака позволит, то может играть и до 35 лет и больше или ты думаешь, что все ветераны суперпрфессионалы. Картера у Грилиша и так отменная, один из сильнейших игроков Англии.
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Игорь Новиков
Ответ Андрей Хенто
Грилиш тоже по пути Роналдо, но есть нюанс)
остроумно)
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Fan of Sport
Такими темпами переход Холланда в Реал неизбежен. Его отец говорил, что Холланд хотел бы поиграть в нескольких чемпионатах, но и статус клуба должен подходить, после такого Сити можно перейти только в Реал или Барселону, чтобы выйти на следующий уровень, (уровень Месси и Роналду), но Барселона не скоро может оформить такой трансфер, так что остаётся лишь Реал.
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M-t
Ответ Vovker
В этом и разница. Грилиш поиграет до 30 и завяжет, а через 10лет после окончания его карьеры про него все забудут. В то время, как Холанд будет бить рекорды (по крайней мере старается делать для этого всё) и скорее всего останется в памяти у людей на долгие годы (если, конечно, продолжит в том же духе).
Ну не всем же быть великми и оставлять след в истории, да и многим это и не нужно, так что почему бы и не жить философией Грилиша, каждый выбирает сам.
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Михаил1970
А я узнал интересный момент
Что и Ван Гог, и Матисс, и Дали
Курили таба-табак, употребляли абсент
И кое-что, кстати, тоже могли!
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Совесть Черданцева
Ответ damondiamond
интересно, есть ли хоть один англичанин, который не такой, как Грилиш
Кейн
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