Холанд и Грилиш уговаривают Беллингема перейти в «Ман Сити»
Эрлинг Холанд и Джек Грилиш убеждают Джуда Беллингема перейти в «Манчестер Сити».
Как сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, оба игрока говорили с ним о возможном переходе в манчестерский клуб.
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к хавбеку «Боруссии». Также на Беллингема претендуют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
Уверенность «Ман Сити» в переходе Беллингема растет. «Реал» следит за ситуацией Бернарду на случай срыва трансфера Джуда
«Боруссия» не хочет отпускать Беллингема и готова повысить хавбеку зарплату в 2,5 раза, чтобы сохранить его минимум на сезон
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