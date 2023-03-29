Холанд и Грилиш уговаривают Беллингема перейти в «Ман Сити»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Джек Грилиш Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Эрлинг Холанд и Джек Грилиш убеждают Джуда Беллингема перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, оба игрока говорили с ним о возможном переходе в манчестерский клуб.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к хавбеку «Боруссии». Также на Беллингема претендуют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Уверенность «Ман Сити» в переходе Беллингема растет. «Реал» следит за ситуацией Бернарду на случай срыва трансфера Джуда

«Боруссия» не хочет отпускать Беллингема и готова повысить хавбеку зарплату в 2,5 раза, чтобы сохранить его минимум на сезон

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simplehumble
Ответ Carver
Хотят вместе бухать и снимать крашенных блондинок)))
Не надо нам тут свои невоплощенные желания писать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simplehumble
Ответ ljolik888
Если Гюндаган и Сильва покинут Сити , то Джуд сможет заменить их . Отличный игрок - главное чтобы переход из Бундес лиги прошёл без потери качества . К сожалению ни все кто зажигал там расскрылись по полной в других лигах .
Гюндоган все таки думаю покинет состав, но насчёт силвы не знаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Если Гюндаган и Сильва покинут Сити , то Джуд сможет заменить их . Отличный игрок - главное чтобы переход из Бундес лиги прошёл без потери качества . К сожалению ни все кто зажигал там расскрылись по полной в других лигах .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Хотят вместе бухать и снимать крашенных блондинок)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Хитрые какие, никто не хочет играть левого защитника.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Его еще и уговаривать нужно? Для любого перспективного и амбициозного игрока переход в клуб Гвардиолы должен быть приоритетом. Даже деревяшка Ферран у него показывал добротный уровень
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Довольно интересный апгрейд Гюндогана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий