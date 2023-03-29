Холанд и Грилиш уговаривают Беллингема перейти в «Ман Сити»

и убеждают перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, оба игрока говорили с ним о возможном переходе в манчестерский клуб.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к хавбеку « ». Также на Беллингема претендуют « » и мадридский «Реал».

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