Холанд и Грилиш жестом Хабиба отпраздновали победу над «Борнмутом». Экс-чемпион UFC отреагировал

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия UFC Хабиб Нурмагомедов Джек Грилиш Конор Макгрегор Эрлинг Холанд Бокс/MMA/UFC

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в соцсетях видео после матча с «Борнмутом» (1:4).

Холанд вместе с полузащитником Джеком Грилишем использовал знаменитый жест Хабиба Нурмагомедова, которым бывший чемпион UFC в легком весе запомнился на церемонии взвешивания перед боем с Конором Макгрегором.

«Я вижу вас, ребята», – отреагировал на видео Нурмагомедов.

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12 комментариев

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Fox_Mulder_12
Ответ Wekil Halylow
Ты хейтер Хабиба чтолы?
Что?
0
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Макс Кидалов
По моему это жест просто что они номер 1 в апл
+1
0
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QWertY
Ответ Akimakim
Жестом Хабиба? Эдсон Барбоза за долго до него показывал этот жест
И? А я раньше Барбозы. Вот только ввел этот жест в тренды именно Хабип
0
-1
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Johnny Walker
И чë?
0
0
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Radik_2.0
Ответ xbfy7wncvc
Где?
когда?
0
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Мохнатый55
Тоже женились на полотенце?
0
-2
-2
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Akimakim
Жестом Хабиба? Эдсон Барбоза за долго до него показывал этот жест
+2
-2
0
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Wekil Halylow
Ответ Илья Игнатьев
И что? 🤨
Ты хейтер Хабиба чтолы?
+7
-2
+5
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xbfy7wncvc
Ответ Илья Игнатьев
И что? 🤨
Где?
+1
0
+1
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ФК Пушкино
Sendmeyourlocation - ответил Хабиб
0
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Ебздрогыч
Жест Хабиба - написал Хабиб
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-3
-1
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Илья Игнатьев
И что? 🤨
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