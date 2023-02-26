Холанд и Грилиш жестом Хабиба отпраздновали победу над «Борнмутом». Экс-чемпион UFC отреагировал
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в соцсетях видео после матча с «Борнмутом» (1:4).
Холанд вместе с полузащитником Джеком Грилишем использовал знаменитый жест Хабиба Нурмагомедова, которым бывший чемпион UFC в легком весе запомнился на церемонии взвешивания перед боем с Конором Макгрегором.
«Я вижу вас, ребята», – отреагировал на видео Нурмагомедов.
Абдель-Азиз выложил фото своего отца и Хабиба: «Благодарю его за то, что проявил любовь к моей семье»
Джонс – про Хабиба: «Мне нравится, как он себя ведет, как представляет веру, страну, и я уважаю его как бизнесмена»
12 комментариев