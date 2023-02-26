Холанд и Грилиш жестом Хабиба отпраздновали победу над «Борнмутом». Экс-чемпион UFC отреагировал

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в соцсетях видео после матча с «Борнмутом» (1:4).

Холанд вместе с полузащитником Джеком Грилишем использовал знаменитый жест , которым бывший чемпион в легком весе запомнился на церемонии взвешивания перед боем с .

«Я вижу вас, ребята», – отреагировал на видео Нурмагомедов.

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