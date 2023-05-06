Аленичев о «Спартаке»: «Будет шанс – вернусь. Планирую тренировать, но на любое предложение я бросаться не буду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев не исключает возвращения в «Спартак».

«Будет шанс вернуться в «Спартак» – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия.

Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – сказал бывший футболист и тренер «Спартака».

Аленичев возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. После его ухода москвичи выиграли чемпионат России под руководством Массимо Карреры.

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14 комментариев

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Спартак Уокер
Игрок был он хороший а вот тренер из него никакой
+18
0
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Трент Резнор
Возвращайся, на твоём багаже по 10 лет команды живут
+8
-2
+6
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Tigo_Volchara93
Да кому ты нужен, со своими тренерами навыками максимум вторая лига, где физруки. И то чисто из-за имени могут позвать, чтобы внимание привлечь
+6
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+6
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Игорь Пичугин
Дима не тяни, там скоро Царю бумажку дадут.
+4
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+4
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T622222
Он тяжело больной алкоголизмом человек это чтобы все понимали
+2
0
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Ильдар Фарукшин
Очень люблю Диму как игрока . Но фраза кого попало тренировать не буду задолбала
+2
0
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Burel
Ответ Спартак Уокер
Игрок был он хороший а вот тренер из него никакой
русский Лэмпард
+2
0
+2
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инок
И повторится все, как в старь
Олег Иванович, Каррера,
Пиджак, Аленичев - фонарь! (с)
+2
-1
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Катя СПб
Ответ Геннадий Киселев
Можно триумвират создать, как в сборной в 1982-м. Аленичев, Мостовой и Ловчева привлечь. Если дед не потянет, в силу возраста, то можно Робсона позвать, он как раз в Бразилии по нашему профилю работает. ( Шутка, если что. Не дай БОГ таких "специалистов".
Вот так вот взяли и обидели Кавазашвили.
+1
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Rudenzik
Как раз свой багаж заберёшь
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Геннадий Киселев
Можно триумвират создать, как в сборной в 1982-м. Аленичев, Мостовой и Ловчева привлечь. Если дед не потянет, в силу возраста, то можно Робсона позвать, он как раз в Бразилии по нашему профилю работает. ( Шутка, если что. Не дай БОГ таких "специалистов".
0
0
0
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Катя СПб
Ответ инок
И повторится все, как в старь Олег Иванович, Каррера, Пиджак, Аленичев - фонарь! (с)
Все будет так. Исхода нет.
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