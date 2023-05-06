Дмитрий Аленичев не исключает возвращения в «Спартак».

«Будет шанс вернуться в « » – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия.

Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – сказал бывший футболист и тренер «Спартака».

возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. После его ухода москвичи выиграли чемпионат России под руководством Массимо Карреры.

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