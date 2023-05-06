Аленичев о «Спартаке»: «Будет шанс – вернусь. Планирую тренировать, но на любое предложение я бросаться не буду»
Дмитрий Аленичев не исключает возвращения в «Спартак».
«Будет шанс вернуться в «Спартак» – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия.
Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – сказал бывший футболист и тренер «Спартака».
Аленичев возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. После его ухода москвичи выиграли чемпионат России под руководством Массимо Карреры.
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Пиджак, Аленичев - фонарь! (с)