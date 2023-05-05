Аленичев о «Спартаке»: «Абаскаль немного поплыл, возможно. Такое бывает: тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется»

Дмитрий Аленичев допустил, что спад «Спартака» связан с работой Гильермо Абаскаля.

«Осенью « » играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку.

Возможно, немного поплыл. Такое бывает. Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке.

Помимо этого на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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