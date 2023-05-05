Аленичев о «Спартаке»: «Абаскаль немного поплыл, возможно. Такое бывает: тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Квинси Промес Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев допустил, что спад «Спартака» связан с работой Гильермо Абаскаля.

«Осенью «Спартак» играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку.

Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает. Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке.

Помимо этого на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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56 комментариев

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леннорыч-абрамович
Просто наконец-то закончился багаж Аленичева
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доктор Ливси
"Такое бывает: тренер переподписывает контракт"
У Аленичева богатый опыт переподписывания контрактов. Сколько раз он будучи тренером переподписывал контракт? Ноль?
+47
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dutchtrio
Там где Абаскаль поплыл, там бы Аленичев 15 раз был бы уволен
+32
-2
+30
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bedLaM
Опять началось, ничего Абаскаль не поплыл, он как молодой тренер ошибся в предсезонке, мало того что опыта немного, так и еще нигде нет такого долгого перерыва, сейчас команде не хватает физики, что бы играть в тот футбол, который хочет Абаскаль, поэтому и придумывает на ходу решения, и надо сказать он в целом справляется.
+16
-3
+13
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Владимир Морковский
Ответ RSI
Сейчас начнут кидать в Аленичева какашками((( Пардон, уже начали. Хотя ничего плохого не сказал. Но спартачи - это сгусток ненависти к своим.
Комментарий тоже недалёкого. Причем тут спартачи? Люди разные
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FunyaFun
Почему-то наши ветераны любые огрехи западных специалистов списывают на «контракт». А что тогда помешало Аленичеву нормально руководить командой? Он от чего поплыл? Кроме Тулы ничем и нигде не запомнился. При всем уважении, Дмитрий Анатольевич как тренер хуже Талалаева даже…
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Алексей Ненахов
Ответ RSI
Сейчас начнут кидать в Аленичева какашками((( Пардон, уже начали. Хотя ничего плохого не сказал. Но спартачи - это сгусток ненависти к своим.
Простите , но разве человек который уж извините «обосрался» в Спартаке может критиковать другого тренера ? Я понимаю ставил бы Дима красивый а атакующий и комбинационный футбол, но увы нет , в этом плане лучше промолчать , а то не лучше Мостового выходит
+8
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Spaten
Аленичев: А табуреточку, хоть надо поставить. А то вселится какой-нибудь проныра, поди потом высели!
+5
0
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Ильдар Фарукшин
Блин (самое лёгкое слово нашёл. ) отвалите от Рыжиго. Как стервятники налетаете. Вроде свои, ещё хуже. Осталось чуть чуть доиграть. Потом ля ля своё
+6
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RSI
Ответ Ильдар Фарукшин
Блин (самое лёгкое слово нашёл. ) отвалите от Рыжиго. Как стервятники налетаете. Вроде свои, ещё хуже. Осталось чуть чуть доиграть. Потом ля ля своё
А что такое рыжиго?
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Bartez1986
ну, как плыл Аленичев, мы помним. Абаскаль же, такое чувство, немного промахнулся с предсезонкой. что, учитывая его возраст и специфику работы в России, вполне простительно. не надо его трогать, пусть работает дальше
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Yakub25
Просто до осени ещё багаж Аленичева был. Сейчас он иссяк, отсюда и результаты
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Алексей Ненахов
При всем уважении к Аленичеву как ветерану и футболиста Спартака , но он забыл как сам тренировал ,как играл в тошнотворный футбол с 5-7 защитниками , у Абаскаля хоть игры в основном приятно смотреть бывает что не получается иногда и где-то не везёт
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Spartakus1984
Ответ bedLaM
Опять началось, ничего Абаскаль не поплыл, он как молодой тренер ошибся в предсезонке, мало того что опыта немного, так и еще нигде нет такого долгого перерыва, сейчас команде не хватает физики, что бы играть в тот футбол, который хочет Абаскаль, поэтому и придумывает на ходу решения, и надо сказать он в целом справляется.
Пишите все про предсезонку,типа ошибся,а в чем ошибся,объяснить можете?
+3
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mnogokotin-
Ответ Ильдар Фарукшин
Блин (самое лёгкое слово нашёл. ) отвалите от Рыжиго. Как стервятники налетаете. Вроде свои, ещё хуже. Осталось чуть чуть доиграть. Потом ля ля своё
они так всегда. вместо поддержки членососят тренеров. люби спартак в себе, я не себя в спартаке
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Крыжовник Анатолий
Тяжко Абаскалю без багажа Аленичева
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Konstantin Zorin
Ответ Гладиатор911
Абаскаль работает с материалом который ему предоставляют. Кого не поставь, лучше не будет. Пора менять хозяина.
Хозяина сменили уже, проснись.
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Spartakus1984
А может поплыл не тренер а молодежь которая выходит на поле,от которой все начали много требовать+травмы .Аленичев некрасиво себя ведёт,аукнется
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bedLaM
Ответ mnogokotin-
хорошо, нам кажется, что спартак прибавляет в концовке и кажется, что они забивают много голов ))) а почему они отдохнувшие плохо бегают в первом тайме? и почему у нас во всех играх статистика лучше соперников? и если бы не индивидуальные ошибки и не реализация соперников, то мы бы побеждали?
ну ещё раз прочитай, что я написал, по-моему там написано, почему в конце прибавляют и забивают и даже написано засчет чего
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bedLaM
Ответ mnogokotin-
я другие вопросы написал чел )
ладно я напишу ещё раз, прибавляют потому что упрощают игру, к Соболева выходит Шамар+Николосон и начинаем забросы. А в первом тайме играют как просить Абаскаль с прессиногом и высоким темпом, но т.к. физики не хватает, то задуманное не реализуется. По какому пункту статистики мы во всех матчах лучше соперника? Индивидуальные ошибки так же допускают из за проблем с физикой, не все, но одна из причин.
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Caniball
Все проблемы у Спартака этой весной из-за как бы ее правильно назвать: скоростная работа на ускорениях и выключение из эпизодов (голы с Динамо, Уралом, Краснодаром 2 и 3). Причем общая физ готовность на уровне. Команда после 70-ой, 80-ой минуты не умирает, а наоборот, а вот в микроэпизодах не хватает.
При этом команда по-прежнему каждый матч создает моментов больше соперника. И если бы реализовывали, как с Краснодаром, то эти проблемы с набором очков не были бы так заметны.
Итог какой: тренерский штаб первый раз готовил команду так долго, а именно 2 месяца, и на пик ее вывели уже через месяц. Просчет, однозначно просчет. Но увольнять за это тренерский штаб точно не стоит, а надо дать время: минимум еще один сезон и уже после следующего сезона - делать выводы.
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mnogokotin-
Ответ Spartakus1984
А может поплыл не тренер а молодежь которая выходит на поле,от которой все начали много требовать+травмы .Аленичев некрасиво себя ведёт,аукнется
не говори. я в шоке как наши деревяхи в более менее норм футбол играют
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bedLaM
Ответ mnogokotin-
на каких ободах? ты футбол смотришь? ))))))))))))))) во всех концовках давим соперника
ты похоже вообще не читал, что я написал
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mnogokotin-
Ответ bedLaM
Да, в подготовке, конкретно: команда слишком рано вышла на пик, и этот пик был не долгим, к сожалению, было отличное движение в предсезонном турнире, в играх с Локо, помню все восхищались тем же Игнатовым, типо никогда так не бегал. Если бы ошибок не было: Пик пришелся бы на 5-6 тур после перерыва, плюс продлился бы хотя бы месяц, а мы уже на ободах играем, отсюда упал темп, отсюда упрощаем игру, кажется что Спартак добавляет в концовке, но это не так, мы упрощаем игру в конце, команда за счет характера и хороших тренерских сиюминутных решений добивается каких то результатов, а судить что называется "в долгую" надо по первому тайму который не получается от слова совсем, как раз из за просевшей физики. Думаю я, если подготовка будет такой же летом, т.е. в коротком отрезке, команда будет показывать отличный футбол на старте нового сезона. Но при длинном перерыве, стратегия "короткой" подготовки, "как в Европе", если хотите, не работает, верю что следующей зимой Абаскаль внесет коррективы.
на каких ободах? ты футбол смотришь? ))))))))))))))) во всех концовках давим соперника
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Алар
Аленичев знает)))
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