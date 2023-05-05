Аленичев о «Спартаке»: «Абаскаль немного поплыл, возможно. Такое бывает: тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется»
Дмитрий Аленичев допустил, что спад «Спартака» связан с работой Гильермо Абаскаля.
«Осенью «Спартак» играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку.
Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает. Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется. Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке.
Помимо этого на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел – и сразу же забил», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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У Аленичева богатый опыт переподписывания контрактов. Сколько раз он будучи тренером переподписывал контракт? Ноль?
При этом команда по-прежнему каждый матч создает моментов больше соперника. И если бы реализовывали, как с Краснодаром, то эти проблемы с набором очков не были бы так заметны.
Итог какой: тренерский штаб первый раз готовил команду так долго, а именно 2 месяца, и на пик ее вывели уже через месяц. Просчет, однозначно просчет. Но увольнять за это тренерский штаб точно не стоит, а надо дать время: минимум еще один сезон и уже после следующего сезона - делать выводы.