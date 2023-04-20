Аленичев о «Спартаке»: «Бесхребетная команда. Давайте перестанем говорить о конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры»

Дмитрий Аленичев назвал «Спартак» бесхребетной командой.

– На сборах в Арабских Эмиратах они начали говорить, что составят конкуренцию « », что и в этом году мы обязательно будем выиграем кубок. Я через это проходил и знаю, чем это чревато. Зря они это делали!

Оказалась бесхребетная, бесхарактерная команда. Это мы увидели с « ». Я не увидел ни одного футболиста «Спартака», который бы показал банальную спортивную злость. Мастерства у этих игроков нет. И пусть меня критикуют за эти слова, но у этой команды нет светлого будущего.

– То есть, и в следующем сезоне ни о какой конкуренции с «Зенитом» не идет речи?

– Какая там конкуренция? Посмотрите на , и и посмотрите на легионеров моей родной команды.

Уважаемые болельщики, давайте успокоимся и перестанем говорить о какой-то конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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