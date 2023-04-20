Аленичев о «Спартаке»: «Бесхребетная команда. Давайте перестанем говорить о конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Аленичев Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Акрон Футбол

Дмитрий Аленичев назвал «Спартак» бесхребетной командой.

– На сборах в Арабских Эмиратах они начали говорить, что составят конкуренцию «Зениту», что и в этом году мы обязательно будем выиграем кубок. Я через это проходил и знаю, чем это чревато. Зря они это делали!

Оказалась бесхребетная, бесхарактерная команда. Это мы увидели с «Акроном». Я не увидел ни одного футболиста «Спартака», который бы показал банальную спортивную злость. Мастерства у этих игроков нет. И пусть меня критикуют за эти слова, но у этой команды нет светлого будущего.

– То есть, и в следующем сезоне ни о какой конкуренции с «Зенитом» не идет речи?

– Какая там конкуренция? Посмотрите на Малкома, Клаудиньо и Барриоса и посмотрите на легионеров моей родной команды.

Уважаемые болельщики, давайте успокоимся и перестанем говорить о какой-то конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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103 комментария

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v_decadence
Помню знаменитый характер Спартака Аленичева
+146
-3
+143
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Роман Герасимов
Угомоните уже хребетного. А то позвоню Тричковски
+64
-5
+59
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Никита Самарин
Ответ v_decadence
Помню знаменитый характер Спартака Аленичева
6 защитников и всё в порядке 😉
+49
-2
+47
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-Ancient-
Сказал экстренер команды выпускавший 6 защитников против середняка,отчаянно пытаясь удержать счёт.не так долго 10 лет будет с того момента,а мне до сих пор стыдно перед бывшей,что я её на тот матч привёл.
+33
-2
+31
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Зелёный гопник
Ответ sergspartak
Да Зенит тоже с кубка вылетел еще раньше
Зенит вылетел по пенкам от Динамо, а Спартак по игре от команды из середины таблицы ФНЛ😅
+22
-6
+16
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1OOOOOO
Аленичев - отличный игрок и отличный функционер! Но для команды уровня РПЛ "так себе" тренер - об этом говорят результаты.

Тут на него набросились. А ведь он критикует не Абаскаля))), а селекцию. Кстати, имеет полное право. Чемпионский состав в Спартаке набирал он. Чистку перед чемпионским сезоном тоже он проводил. Даже тренера-чемпиона тоже он привёл.

Так что, Аленичев мог бы стать отличным спортивным директором для Спартака. Главное, чтобы при этом, не влазил в тренировочный процесс. Какой из него тренер, все знают.
+16
-3
+13
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Abriel
Оленечева понесло
+16
-4
+12
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Дмитрий9779
Ответ Rinat Gazimzyanov
накупить команду иностранцами дело не хитрое если есть деньги.Но Спартак сейчас пытается играть российскими игроками. Легионеров пару штук.
В матче с Акроном сыграли Мартинс,Бальде,Тавареш и Дуатре+у Классена двойное гражданство,это во-первых(уже не пара)
А во-вторых,если дело не хитрое почему так не делали до прошлого сезона?Опять же,ткогда Зенит покупал наших вы говорили,что Зенит пылесосит все команды,а теперь оказывается вы,делая тоже самое молодцы и стараетесь играиь россиянами?Это двуличие или лицемерие?
+13
-1
+12
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Амин Чич
что самое интересное, эта болезнь характерна именно ветеранам Спартака.
+10
0
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1OOOOOO
Ответ sergspartak
ну справедливости ради у нас с Торпедо в прошлом туре тоже к концу матча 6 защитников играло (Маслов, Тавареш, Классон, Рыбус, Дуарте, Чернов).
если уж быть до конца справедливым, то в матче против Торпедо защищались всей командой, так как играли вдеветяром против 11ти
+11
-2
+9
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Петроград
Оп! Цикл Спартака завернул на без пятнадцати двенадцать!))
+8
-2
+6
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sergspartak
Да Зенит тоже с кубка вылетел еще раньше
+13
-9
+4
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sergspartak
Ответ -Ancient-
Сказал экстренер команды выпускавший 6 защитников против середняка,отчаянно пытаясь удержать счёт.не так долго 10 лет будет с того момента,а мне до сих пор стыдно перед бывшей,что я её на тот матч привёл.
ну справедливости ради у нас с Торпедо в прошлом туре тоже к концу матча 6 защитников играло (Маслов, Тавареш, Классон, Рыбус, Дуарте, Чернов).
+9
-5
+4
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Назар Игорь
Ответ RWMen
Мы без ваших сторонних советов и зубоскальства разберемся в своих проблемах, ясно?
Неприкасаемые? Кроме гонора и гипертрофированного самомнения предъявить больше и нечего.
+5
-1
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Виталик Украинский
Злость у игроков есть, только не спортивная. Впрочем у их болельщиков тоже.
+4
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Олег Сагайдачный
Бесхребетный пишут.
А из чего варили и съели весь борщ?
Были! Были игроки. Тренеры были. Команда была со своим стилем. Не осталось ничего. Ромб, и тот переделали.
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Eugene88
Он что, думает, что уже забылись его тренерские успехи?
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0
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1футбол1
Ответ Злодей Спб
Проблемы с мотивацией в спартаке, а виноват Зенит :)
А зачем искать проблемму в Спартаке? Можно всё спихнуть на Зенит. КБ пипл всё схавает😉
+3
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prus_3
Не поймешь, что его больше расстраивает: бесхребетный Спартак или качественные легионеры в Зените?
Пора, пора уже Зареме вступить в игру.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
ТЫ опять сос воим странным комментом лезешь.Вечно пихаешь свой зенит и оправдываешь
Ну вы же Зенит хотите опередить или мы чего-то не знаем и потом опять же,вместо того чтобы признать неправоту твоего камрада ты мне что-то про Зенит рассказываешь,тем более это все ваши же слова и почему ты решил,что вы можете пылесосить,а мы нет?Это честно и спрааедливо по спартаковски?
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Руслан Узденов
по фактам!
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Алексей Магоев
Дима, Спартак за последнее обозримое время бесхребетным был только один период, когда его некий Аленичев тренировал и наигрывал схему в 7 защитников.
+6
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Иван Алейников
Ответ v_decadence
Помню знаменитый характер Спартака Аленичева
На то он и багаж…
+2
0
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Михаил1970
Аленичев у Ловчева ведь хлеб отбирает!
+2
0
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-Ancient-
Ответ sergspartak
ну справедливости ради у нас с Торпедо в прошлом туре тоже к концу матча 6 защитников играло (Маслов, Тавареш, Классон, Рыбус, Дуарте, Чернов).
Да я так,воспоминания и тд нахлынули xD когда читаю подобные интервью в частности от Аленичева или Кононова,то сдерживаться сложно.
+2
0
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