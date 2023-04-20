Аленичев о «Спартаке»: «Бесхребетная команда. Давайте перестанем говорить о конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры»
Дмитрий Аленичев назвал «Спартак» бесхребетной командой.
– На сборах в Арабских Эмиратах они начали говорить, что составят конкуренцию «Зениту», что и в этом году мы обязательно будем выиграем кубок. Я через это проходил и знаю, чем это чревато. Зря они это делали!
Оказалась бесхребетная, бесхарактерная команда. Это мы увидели с «Акроном». Я не увидел ни одного футболиста «Спартака», который бы показал банальную спортивную злость. Мастерства у этих игроков нет. И пусть меня критикуют за эти слова, но у этой команды нет светлого будущего.
– То есть, и в следующем сезоне ни о какой конкуренции с «Зенитом» не идет речи?
– Какая там конкуренция? Посмотрите на Малкома, Клаудиньо и Барриоса и посмотрите на легионеров моей родной команды.
Уважаемые болельщики, давайте успокоимся и перестанем говорить о какой-то конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
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Тут на него набросились. А ведь он критикует не Абаскаля))), а селекцию. Кстати, имеет полное право. Чемпионский состав в Спартаке набирал он. Чистку перед чемпионским сезоном тоже он проводил. Даже тренера-чемпиона тоже он привёл.
Так что, Аленичев мог бы стать отличным спортивным директором для Спартака. Главное, чтобы при этом, не влазил в тренировочный процесс. Какой из него тренер, все знают.
А во-вторых,если дело не хитрое почему так не делали до прошлого сезона?Опять же,ткогда Зенит покупал наших вы говорили,что Зенит пылесосит все команды,а теперь оказывается вы,делая тоже самое молодцы и стараетесь играиь россиянами?Это двуличие или лицемерие?
А из чего варили и съели весь борщ?
Были! Были игроки. Тренеры были. Команда была со своим стилем. Не осталось ничего. Ромб, и тот переделали.
Пора, пора уже Зареме вступить в игру.