Аленичев о вылете «Спартака»: «Предлагаю снять чартер и отправить всех легионеров на родину. Нужно поблагодарить селекционный отдел за «высококвалифицированных» иностранцев»

Дмитрий Аленичев предложил убрать легионеров из «Спартака».

Ранее «Спартак» выбыл из Фонбет Кубка России, проиграв «Акрону» (1:2).

– Какие эмоции после такой неутешительной игры от «Спартака»?

– До 70-й минуты я думал, что против « » играла команда Второй лиги. Я родился в Псковской области, в Великих Луках, – вот там есть такая же команда. И только с 70-й минуты, когда у тольяттинцев начало сводить ноги, появился «Спартак». Но все еще без голевых моментов.

– Из-за чего такая катастрофа с игрой случилась?

– У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдел «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей «Спартака» – снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам.

И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол . Но чартер по домам это не отменяет, – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».

Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

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