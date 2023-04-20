Аленичев о вылете «Спартака»: «Предлагаю снять чартер и отправить всех легионеров на родину. Нужно поблагодарить селекционный отдел за «высококвалифицированных» иностранцев»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Аленичев Алексис Дуарте Томаш Тавареш Акрон Футбол

Дмитрий Аленичев предложил убрать легионеров из «Спартака».

Ранее «Спартак» выбыл из Фонбет Кубка России, проиграв «Акрону» (1:2).

– Какие эмоции после такой неутешительной игры от «Спартака»?

– До 70-й минуты я думал, что против «Акрона» играла команда Второй лиги. Я родился в Псковской области, в Великих Луках, – вот там есть такая же команда. И только с 70-й минуты, когда у тольяттинцев начало сводить ноги, появился «Спартак». Но все еще без голевых моментов.

– Из-за чего такая катастрофа с игрой случилась?

– У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдел «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей «Спартака» – снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам.

И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет, – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».

Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

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138 комментариев

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Bartez1986
предлагаю Аленичеву заткнуться и подумать, почему он уже который сезон подряд на хрен никому не нужен
+164
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Peter Parker
При Аленичеве можно подумать лучше было. Вылетели из кубка от Кубани еще в 1/8, которая по итогу чемпионата отправилась в Фнл. Так что вспомни себя, прежде чем в таком тоне говорить о команде Абаскаля. Критика должна быть, но конструктивная.
+91
-6
+85
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Egor Aleksandrovich
о, новый цикл круга - отправить всех легионеров на родину.
+69
-9
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Roman
Ответ red hikkikomori
Предлагаю отправить Спартак в первую лигу)
Чтобы и там их Акрон мутузил?)
+52
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+42
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Ромарио
Когда в кубке Англии команда из низших дивизионов пробивается высоко по сетке, все восхищаются и говорят-это настощий кубок. А сейчас не славят Акрон, а гнобят СМ. Уже определитесь-какой вам нужен Кубок ,интересный или предсказуемый?
+36
-1
+35
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6tspey7tb5
Интересно он вообще смотрит игры Спартака. Вчера с запасными я насчитал 5 легов.
+24
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koljas23
Интересно, что бы предложил Аленичев, если бы Спартак сейчас в ЛЕ от каких нибудь киприотов отлетел?
+18
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ЗЕНИТ65
Ответ Damien-SA
При чем тут легионеры? Денисов-Пруцев-Игнатов - это трио вообще не должно на поле появляться вместе. Еще не придумана стратегия при которой можно выигрывать без центра поля
Совсем недавно вы это трио облизывали со всех сторон.
+17
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Кирилл Шарапов
Сам же Аленичев как выступал в Кубке? Отлетел от Кубани в 1/8 - так себе достижение.
Виновата должна быть вся команда, а не только легионеры
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Дональд Трефузис
Хороший заход на мандат, Дмитрий
+9
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Valentin Kompaneytsev
С легионерами понятно, а что делать с нашими соотечественниками. Их то куда отправлять.
+7
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Ковид 07.10.52
Как быстро это налетело...только похуже у Спартака дела пошли и вот оно шакалье уже здесь...
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Bartez1986
Ответ Apol
По факту, Максименко еще с академии тащили за бабки, как может игрок уровня дна ФНЛ быть в Спартаке? Пруцев, Хлусевич, Соболев - объективное днище Мелешин вспышка одноматчевая.
да ладно? а где ты был, когда Макси тащил в сезоне 18-19, например?
+7
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Алексей Антонов
Ответ Ромарио
Когда в кубке Англии команда из низших дивизионов пробивается высоко по сетке, все восхищаются и говорят-это настощий кубок. А сейчас не славят Акрон, а гнобят СМ. Уже определитесь-какой вам нужен Кубок ,интересный или предсказуемый?
Славят Акрон и ещё как. Аленичев просто лицо как бы заинтересованное, поэтому и про Спартак гутарит.
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Abriel
опять багаж ищет?
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red hikkikomori
Предлагаю отправить Спартак в первую лигу)
+21
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Dizzod
Ответ lemming
это не цикл, а сектор.
сектор приз на барабане.
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Abriel
Ответ Кирилл Шарапов
Сам же Аленичев как выступал в Кубке? Отлетел от Кубани в 1/8 - так себе достижение. Виновата должна быть вся команда, а не только легионеры
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны (с)
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Peter Parker
Ответ 6tspey7tb5
Интересно он вообще смотрит игры Спартака. Вчера с запасными я насчитал 5 легов.
А ведь человек на матче вчера присутствовал. Вживую смотрел с лучших мест, страшно представить, что он по телеку тогда может «разглядеть»
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RW_4ever
Ответ Виктор Тимошков
Интересно, а он помнит как "великолепно" играл его Спартак (его как тренера, естественно)?
Он не помнит как его из Енисея выперли, а потом из Арсенала за обалденные успехи
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Spartakus1984
Давайте теперь проанализируем кто в этом матче сыграл хуже всех? От Дуарте 1 раз убежал молодой пацан Акрона,но он спас несколько раз и вынес из пустых ворот мяч.Играл плохо,Но чел.джае еще адаптацию не прошел,а как играли Денисов и Чернов?рядом стояли когда головой тот же пацан гол забивал.Мартинс,да,его надо продавать,но а как сыграл унылый Миша Игнатов?Был ноль на поле.Зиньковский старался но спотыкался постоянно,он должен по идее разрывать середняка ФНЛ но нет.Пруцев просто бегал а толку от него не было.Тавареш хотя бы гол забил.Так что делать с Россиянами?
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Victor Pavlovuch
Ответ Сергей48
Полностью согласен! Иначе никогда талантливый мальчик из глубинки и без денег не пробьётся в элиту?!
Мальчики из глубинки очень хорошо пробиваются! Вот только получив сверх прибыльную зарплату играть перестают! Примеров в Спартаке море - Бакаев был, сейчас Литвинов, Пруцев, Хлусевич , Соболев! Что это парни не из глубинки? Оттуда! Вот только деньги очень быстро портят наших футболистов!
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lemming
Ответ Egor Aleksandrovich
о, новый цикл круга - отправить всех легионеров на родину.
это не цикл, а сектор.
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natetinain
это точно. гроза кипра и енисея зря не скажет. убрать промеса с мартинсом и товарищами, добавить из дубля еще пару-тройку мягких игрушек, назначить аленя главным. и дело пойдет.
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And-Rover
При тебе также было. Вообще не играли. Умирали физически на поле, уставая, не сыграв и 60 минут.
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