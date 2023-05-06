«Марадона сейчас напивался бы с нами». Сотрудник «Наполи» о скудетто

Сотрудник «Наполи» рассказал, как Диего Марадона отмечал бы чемпионский титул.

Томмазо Стараче – завхоз «Наполи», работающий в клубе больше 40 лет. Он застал Марадону, при котором клуб выиграл два первых скудетто.

«Для меня игроки – как мои дети, они мои чемпионы. Я их очень люблю.

Мы скучаем по каждый день. Если бы он был с нами, он бы праздновал и напивался», – сказал Стараче в эфире DAZN.

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