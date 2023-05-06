«Марадона сейчас напивался бы с нами». Сотрудник «Наполи» о скудетто

Теги серия А Италия Наполи Диего Марадона алкоголь и спорт Футбол

Сотрудник «Наполи» рассказал, как Диего Марадона отмечал бы чемпионский титул.

Томмазо Стараче – завхоз «Наполи», работающий в клубе больше 40 лет. Он застал Марадону, при котором клуб выиграл два первых скудетто.

«Для меня игроки – как мои дети, они мои чемпионы. Я их очень люблю.

Мы скучаем по Диего каждый день. Если бы он был с нами, он бы праздновал и напивался», – сказал Стараче в эфире DAZN.

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10 комментариев

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Mark Anisimov
Уж чего, чего, а напиваться он любил 😅
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ten Hag
Глядишь, и не только бы напивался
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Спартак Уокер
Ещё и накурился бы
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Хан Сахан
У Диего своя дорожка...
+2
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Pb-SE
Марадону бы после победы Аргентины только успели откачать, а тут уже новая дорожка.
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Антон Фалафель
Кто увлекается ставками, грузите завтра на Фиорентину.
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pogbadrogba
Скорее уж было бы «вдоль ночных дорог»👃
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Алексей Петров
Ответ Антон Фалафель
Кто увлекается ставками, грузите завтра на Фиорентину.
сколько грузить?
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Антон Фалафель
Ответ Алексей Петров
сколько грузить?
Сколько не жалко☻☻☻
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