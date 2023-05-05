«Хвича играет, как Марадона и Месси. Для Грузии он уже легенда». Салуквадзе о вингере «Наполи»

Теги Лаша Салуквадзе Лионель Месси серия А Италия Наполи Диего Марадона Хвича Кварацхелия Футбол

Лаша Салуквадзе высказался о Хвиче Кварацхелии после чемпионства «Наполи».

«Можно поздравить «Наполи» со скудетто. Кварацхелия играл этот сезон великолепно, и его можно поздравить с чемпионством.

За него многие болели и в Грузии, и в России. Для любого футболиста очень тяжело стать чемпионом Италии, где много грандов, а Хвича это сделал в первый же год.

Кварацхелию можно сравнить с Диего Марадоной в «Наполи». Может, еще рано это делать, но у Хвичи очень большой талант. У него все впереди. Он уже стал для неаполитанцев такой же легендой, как Диего.

Можно сказать, что у Аргентины есть Марадона, а у Грузии – Кварацхелия. У нас футбольная страна, и всегда были хорошие игроки, еще во времена СССР.

Хвича для нас уже легенда, он играет как звезда, как Марадона, как Месси. Он еще прибавит и будет играть лучше.

Кварацхелия – спортсмен и профессионал, который не будет останавливаться в своем прогрессе», – сказал бывший футболит «Рубина».

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48 комментариев

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Адам Нинуху
Хвича без сомнения хороший игрок но ставить его в один ряд с Марадоной и Месси это бред сумасшедшего
+68
-3
+65
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WhatZ
Хвича конечно хорош, но его пока рано ставить в один ряд с Марадонной и Месси. имхо
+36
-6
+30
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Oleg
Ответ WhatZ
Хвича конечно хорош, но его пока рано ставить в один ряд с Марадонной и Месси. имхо
Пока)
Есть предположение что никогда.
+27
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+21
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Игорь Климов
Марадона и Месси - это вообще другой уровень футбола.
+19
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+13
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London.is.blue
Ответ &_Bishep_&
Тут очень большое значение имеет свита и аккомпанемент. Бриллиант по разному сверкает в золотой оправе и бронзовой. Одно дело, доведенная до совершенства Барселона Гвардиолы, когда тебя окружают 10 мировых звезд, ну и другое -Наполи, не знавший победы в СерииА со времен СССР.
Месси в любой команде сильнее Хвичи будет. Даже в 36 лет.
С молодым Месси просто смешно сравнивать.
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Oleg
Перебор.
Месси и Марадона это величайшие легенды и встать с ними в один ряд практически невозможно)
Но игрок Хвича хороший.
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Спартак Уокер
До Месси И Марадоны ему ещё далеко
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Oleg
Ответ <~Inter~>
Для фанов Наполи он конечно не Марадона, но точно стоит выше Месси
Зачем глупость городить только потому что у вас комплексы к Лео?
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Абдул Абакаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну при всем уважении Месси в его возрасте был в тройке номинантов на ЗМ
в его возрасте у него уже был ЗМ и являлся безоговорочно лучшим игроком мира
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Андрей Хенто
Ну это конечно слишком громкое высказывание. Но то, что в Грузии появился игрок такого калибра - приятный момент и конечно для своих соотечественников он будет одним из лучших.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ London.is.blue
Месси в любой команде сильнее Хвичи будет. Даже в 36 лет. С молодым Месси просто смешно сравнивать.
Ой, да ладно. Месси в сборной ещё недавно: "он в сборной не тот что в Барселоне"
+5
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+4
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Azamat Yekizhanov
Ему до Марадоны и Месси как до Китая раком
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну при всем уважении Месси в его возрасте был в тройке номинантов на ЗМ
+6
-3
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Олег Акимов
Ответ Адам Нинуху
Хвича без сомнения хороший игрок но ставить его в один ряд с Марадоной и Месси это бред сумасшедшего
Он же говорит «для Грузии»
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Артур Агабегов
Ответ <~Inter~>
Для фанов Наполи он конечно не Марадона, но точно стоит выше Месси
Выздоравливай поскорее.
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Алексей Супонинский
Ответ <~Inter~>
Для фанов Наполи он конечно не Марадона, но точно стоит выше Месси
До сих пор обижен из-за ЧМ ?
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Один живой
ну грузинам можно позавидовать. На самом у них есть игрок уровня Шевченко, а это дорогого стоит. Я представляю, что было бы у нас, если бы Шава в свое время Арсенал до чемпионства дотащил.
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Dottore
Хвича талантище! Молодой, скоростной, техничный! Надеюсь лучшие годы ещё впереди!
Молодчик! Достойный представитель грузинской школы футбола!
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Akusra
грузины как всегда в своем репертуаре)
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Joni Kvarc
Ответ ya_za_ac_milan
чё серьезно что ли? Шевченко в 100 раз лучше играл. Трудолюбие, игровой интеллект, техника, а удар то какой был просто пушка. Кваре до Шевченко, как до Луны. Боюсь, что Квара сдуется уже в след сезоне, если не будет развиваться как футболист. Слишком предсказуемый.
Как вы любите опять следующий сезон…
Да он в этом сезоне уже сделал больше чем Шевченко..
Когда в следующем году Хвича достигнет чего-то большого вы скажете еще не время))
Диваны вы эксперт !
А Хвича просто молодец!!!
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Павел павел
Кипиани-просто мега великий полузащитник.Дараселия.Шенгелия Гуцаев. Чмвадзе Сулаквелидзе-топовые защитники.про Каладзе вообще молчу.где в этом ряду Хвича?Вам решать.не умоляя его заслуг
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wadwill13
Ответ Луизао фром мексика
Хвичишка и близко не подошёл к этим двум бистам
по факту. бесят когда говорят играет как... никак он не играет на их уровне. хороший очень хороший сезон проводит... но если переводить в цифры например фифа игры ( по другому не объяснить тем кто не разбирается в футболе) то хвича сейчас играет на уровне 80 рейтинга. не больше.
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Дмитрий Пузырёв
Ну да, Лаша Салуквадзе, конечно, пример, того, на кого можно безоговорочно ссылаться... Но это не значит что Хвича плохой футболист! :-)
Грузинам везёт: у них в каждом поколении есть звёзды мирового уровня, вспомнить того же Каладзе, игравшего в «Милане» в 90-х, Арвеладзе играл в «Аяксе», теперь вот в «Наполи» Кварацхелия. Можно по хорошему позавидовать соседям.
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Peter Parker
Хвича молодец, но это уже перебор, у него еще только начало пути, да и достижения пока еще не такие значимые. Будто до Хвичи не было великих игрков.
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ya_za_ac_milan
Ну если Хвича играет как Марадона и Месси, то Калабрия, как Барези и Мальдини. Вахахаха.
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