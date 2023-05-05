«Хвича играет, как Марадона и Месси. Для Грузии он уже легенда». Салуквадзе о вингере «Наполи»
Лаша Салуквадзе высказался о Хвиче Кварацхелии после чемпионства «Наполи».
«Можно поздравить «Наполи» со скудетто. Кварацхелия играл этот сезон великолепно, и его можно поздравить с чемпионством.
За него многие болели и в Грузии, и в России. Для любого футболиста очень тяжело стать чемпионом Италии, где много грандов, а Хвича это сделал в первый же год.
Кварацхелию можно сравнить с Диего Марадоной в «Наполи». Может, еще рано это делать, но у Хвичи очень большой талант. У него все впереди. Он уже стал для неаполитанцев такой же легендой, как Диего.
Можно сказать, что у Аргентины есть Марадона, а у Грузии – Кварацхелия. У нас футбольная страна, и всегда были хорошие игроки, еще во времена СССР.
Хвича для нас уже легенда, он играет как звезда, как Марадона, как Месси. Он еще прибавит и будет играть лучше.
Кварацхелия – спортсмен и профессионал, который не будет останавливаться в своем прогрессе», – сказал бывший футболит «Рубина».
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Есть предположение что никогда.
С молодым Месси просто смешно сравнивать.
Месси и Марадона это величайшие легенды и встать с ними в один ряд практически невозможно)
Но игрок Хвича хороший.
Молодчик! Достойный представитель грузинской школы футбола!
Да он в этом сезоне уже сделал больше чем Шевченко..
Когда в следующем году Хвича достигнет чего-то большого вы скажете еще не время))
Диваны вы эксперт !
А Хвича просто молодец!!!
Грузинам везёт: у них в каждом поколении есть звёзды мирового уровня, вспомнить того же Каладзе, игравшего в «Милане» в 90-х, Арвеладзе играл в «Аяксе», теперь вот в «Наполи» Кварацхелия. Можно по хорошему позавидовать соседям.