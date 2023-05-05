«Хвича играет, как Марадона и Месси. Для Грузии он уже легенда». Салуквадзе о вингере «Наполи»

Лаша Салуквадзе высказался о Хвиче Кварацхелии после чемпионства «Наполи».

«Можно поздравить « » со скудетто. Кварацхелия играл этот сезон великолепно, и его можно поздравить с чемпионством.

За него многие болели и в Грузии, и в России. Для любого футболиста очень тяжело стать чемпионом Италии, где много грандов, а Хвича это сделал в первый же год.

Кварацхелию можно сравнить с в «Наполи». Может, еще рано это делать, но у очень большой талант. У него все впереди. Он уже стал для неаполитанцев такой же легендой, как Диего.

Можно сказать, что у Аргентины есть Марадона, а у Грузии – Кварацхелия. У нас футбольная страна, и всегда были хорошие игроки, еще во времена СССР.

Хвича для нас уже легенда, он играет как звезда, как Марадона, как . Он еще прибавит и будет играть лучше.

Кварацхелия – спортсмен и профессионал, который не будет останавливаться в своем прогрессе», – сказал бывший футболит «Рубина».

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