Спаллетти о скудетто: «В этом успехе чувствуется покровительство Марадоны. Было ощущение, что у нас на спине висит целый город»

Теги Лучано Спаллетти Дженнаро Гаттузо Карло Анчелотти Рафаэль Бенитес серия А Италия Наполи Диего Марадона Маурицио Сарри Футбол

Лучано Спаллетти поделился мыслями после победы «Наполи» в Серии А.

64-летний специалист привел «Наполи» к первому за 33 года скудетто. Журналист в эфире DAZN отметил, что Спаллетти не выглядит слишком уж воодушевленным после победы в чемпионате.

«Проблема тех, кто привык упорно трудиться так, как это делал я, заключается в том, что нам сложно в полной мере насладиться победами. Всегда есть над чем поработать, так что радость мимолетна.

Возможность видеть улыбки и радости партенопейцев дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас спине висит целый город… Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.

Возможно, теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство. Поэтому трудно говорить им: да, в прошлом сезоне мы финишировали третьими и боролись за титул.

Это всего третий наш сезон вместе, но на нас давят, от нас хотят побед. Нашей главной целью было сохранения места в Лиге чемпионов.

Прошлым летом некоторые протестовали против команды, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны побороться за скудетто, люди пожаловались и посчитали, что я забежал вперед или перешел черту. Но мои слова были о желании выжать максимум из этих игроков, а также о формировании менталитета, позволяющего продолжать в том же духе. 

Этот сезон – словно второй тайм. Прошлый сезон также был великолепен, но у нас никогда не было сомнений в том, какова наша цель. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, были здесь, так зачем же я сюда прихожу? Не могу сказать, что мы хотим избежать вылета. Мы должны победить», – сказал главный тренер «Наполи».

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20 комментариев

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atomio
и Аргентина чемпион, и Наполи, и все в один сезон по факту. Невероятно
+105
-1
+104
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Mekanych Red Devil
Ну сегодня на небесах Диего явно откупорит бутылку шампанского и пробежится по дорожке с сигарой в зубах)
+59
-4
+55
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Nik Yeremich
насколько же велик культ Марадоны, уххххх
+35
-1
+34
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STAY SHARP
Ответ Mekanych Red Devil
Ну сегодня на небесах Диего явно откупорит бутылку шампанского и пробежится по дорожке с сигарой в зубах)
и по дорожке, чего греха таить )
+25
-1
+24
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FNT
Бесконечно рад за Лучано. Заслужил карьерой, и то, что это случилось в Неаполе, только умножает значимость. Он ждал, они ждали, дождались вместе.
+14
0
+14
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Edem
Ответ Mekanych Red Devil
Ну сегодня на небесах Диего явно откупорит бутылку шампанского и пробежится по дорожке с сигарой в зубах)
По дорожке)
+7
0
+7
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Andre_3000
За Спаллетти тоже очень радостно :) заслуженно!
+5
0
+5
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TaR
Марадона там, сверху, все же доказал что умеет «тренировать» и покровительствовать. В декабре оторвался и сейчас!
+4
-2
+2
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окечуква
Я не предполагал в начале этого сезона, что триумфантом в мае станет Наполи, и такие явления в футболе подкрепляют любовь к нему еще больше. Замечательная команда, Наполи 22/23 теперь - веха в истории.
+2
0
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jonnysilverhand01
Если бы Марадона был жив, то город бы сам весь «висел» все выходные
+2
0
+2
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jonnysilverhand01
Если бы Марадона был жив, то город бы сам весь «висел» все выходные
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Тюменец
Снимаю шляпу. Одним успешным лысым шарлатаном стало больше.))
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Александр Кожевников
От всей души Лучано.Вы Супер!!! Поздравления болельщикам Наполи.Поздравления болельщикам Зенита.Теперь вы с гордостью будете говорить,у нас работал Лучано Спаллетти.
0
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Рахим.
Ответ atomio
и Аргентина чемпион, и Наполи, и все в один сезон по факту. Невероятно
В добавок еще и барса в шаге от чемпионства кстати Диего и там играл
+2
-2
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