«Спаллетти – Марадона этого «Наполи». Отец с облака наблюдает за триумфом». Сын Диего о скудетто

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Диего Марадона Футбол

Сын Диего Марадоны похвалил Лучано Спаллетти за победу в чемпионате Италии.

«Я думаю, что это скудетто столь же прекрасное, сколь и неожиданное. Потому что очевидно, что вначале нас никто не считал претендентами на титул. 

Это замечательная команда, я думаю, это был, пожалуй, самый красивый «Наполи» за всю историю. Да, папа выиграл первое и второе скудетто, Кубок УЕФА, но этот «Наполи» разнес чемпионат. Не было никаких историй, ни единой. Мы привыкли к действительно сильной команде.

«Марадона этого «Наполи» – Лучано Спаллетти, точно. Не умаляя заслуг игроков, которые явно играли фундаментальную роль, от первого до последнего.

Так много говорят о нападающих, о тех, кто по праву сыграл решающую роль, таких как Осимхен и Кварацхелия. Но в этом скудетто важен был и Симеоне, например, забивший 2 самых важных гола года. А с «Юве» Распадори забил решающий гол. Это победа великолепной, сплоченной команды под руководством потрясающего тренера.

Я ждал этого успеха 33 года жизни. Для моего отца это тоже было бы прекрасно. Немного грустно из-за этого, он заслужил испытать эту радость. Но у отца есть отдельное облако, с которого можно наблюдать за триумфом. Есть такое выражение: «Кто любит, тот не забывает». И это действительно так», – сказал Диего Марадона-младший.

Успех «Наполи» – сказка в квадрате. Именно за такие истории мы любим футбол

Ох уж этот колорит Неаполя: там говорят на своем языке, зарабатывают меньше северян и не могут победить мусор

«Наполи» владеет великий клан кинопродюсеров. Они открыли Феллини и Линча, продюсировали фильмы Бондарчука и Рязанова

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11 комментариев

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crispymousse
2023 это год Марадоны. Аргентина чемпионы мира, Наполи чемпионы Италии, Барса чемпионы Испании
+15
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+13
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Peter Parker
Мне кажется, что Спал и сам более чем самодостаточная и значительная личность, чтобы быть кем-то «новым» или «вторым».
+7
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Granero-24
Все они Марадона!
+5
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Ярик01
Ответ crispymousse
2023 это год Марадоны. Аргентина чемпионы мира, Наполи чемпионы Италии, Барса чемпионы Испании
Аргентина в 2022 году чемпионы мира.
Тоже уж сезон.
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U
Ответ Peter Parker
Мне кажется, что Спал и сам более чем самодостаточная и значительная личность, чтобы быть кем-то «новым» или «вторым».
Да, но в контексте Наполи - это скорее наивысшее признание вклада в историю клуба.
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Arthur Jacob
Ответ korablev
«… Но в этом скудетто важен был и Симеоне, например, забивший 2 самых важных гола года» А какие два самых важных гола года забил Симеоне? Один, видимо, Милану в первом круге, когда Наполи выиграл 2:1. А второй? И почему они самые важные?
Роме забил в феврале после чего Наполи ушел в отрыв
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Дворец культуры Центральный
Ответ crispymousse
2023 это год Марадоны. Аргентина чемпионы мира, Наполи чемпионы Италии, Барса чемпионы Испании
Также Бока чемпион Аргентины
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