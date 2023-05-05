Сын Диего Марадоны похвалил Лучано Спаллетти за победу в чемпионате Италии.

«Я думаю, что это скудетто столь же прекрасное, сколь и неожиданное. Потому что очевидно, что вначале нас никто не считал претендентами на титул.

Это замечательная команда, я думаю, это был, пожалуй, самый красивый «Наполи» за всю историю. Да, папа выиграл первое и второе скудетто, Кубок УЕФА, но этот «Наполи» разнес чемпионат. Не было никаких историй, ни единой. Мы привыкли к действительно сильной команде.

«Марадона этого «Наполи» – , точно. Не умаляя заслуг игроков, которые явно играли фундаментальную роль, от первого до последнего.

Так много говорят о нападающих, о тех, кто по праву сыграл решающую роль, таких как Осимхен и Кварацхелия. Но в этом скудетто важен был и Симеоне, например, забивший 2 самых важных гола года. А с «Юве» Распадори забил решающий гол. Это победа великолепной, сплоченной команды под руководством потрясающего тренера.

Я ждал этого успеха 33 года жизни. Для моего отца это тоже было бы прекрасно. Немного грустно из-за этого, он заслужил испытать эту радость. Но у отца есть отдельное облако, с которого можно наблюдать за триумфом. Есть такое выражение: «Кто любит, тот не забывает». И это действительно так», – сказал Диего Марадона-младший.

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