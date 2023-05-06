«Барселона» купит Карраско за 15 млн евро у «Атлетико», если продаст Абде

Теги Барселона Осасуна Атлетико Ла Лига возможные трансферы Янник Феррейра Карраско Абде Эззальзули Футбол

«Барселона» по-прежнему намерена приобрести Янника Карраско.

Левый вингер «Атлетико» готов перейти в каталонский клуб, у которого есть опция выкупа 29-летнего бельгийца за 15 млн евро.

При этом по окончании сезона в «Барселону» вернется левый вингер Абде Эззальзули, выступающий на правах аренды в «Осасуне».

Дела 21-летнего марокканца ведет известный футбольный агент Жорже Мендеш, который уже ищет ему клуб в АПЛ. Если «Барсе» удастся выгодно продать Абде, то вырученная сумма пойдет на покупку Карраско.

Если Абде останется на «Камп Ноу», то, вероятно, он и станет укреплением позиции левого вингера.

Статистика Карраско – здесь, Абде – здесь.

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10 комментариев

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MESSIya
Немного не так. Журналист Ферран Кореас сообщает, что Абде номер 1 на позицию вингера и только в случае убедительного предложения из АПЛ, его отпустят и тогда купят Карраско. А так первый номер на усиление позиции левого вингера-Абде
+43
-2
+41
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Дмитрий Яруллин
Почему нельзя оставить своего ,молодого , мотивированного , перспективного и бесплатного Абде?
+17
-2
+15
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Alex_msk
Менять Абде на Карраско... Можно тогда вместо Гави на Коке обменять, чтоб сыгранную пару взять
+10
-2
+8
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HI MARS
Какой цирк.Ведь Абде на десять лет моложе и перспективнее Карораско)
+11
-10
+1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Дмитрий Яруллин
Почему нельзя оставить своего ,молодого , мотивированного , перспективного и бесплатного Абде?
Потому что Sport.es таа решил
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Пепси пеналдувич
Обмен Абде на Караско это что то из фентези.
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ljolik888
А не лучше Абде оставить ?
0
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Владимир Самсонов
Ответ HI MARS
Какой цирк.Ведь Абде на десять лет моложе и перспективнее Карораско)
Но конкретно в ближайшем сезоне Каррачко может принести больше пользы. Он уже готовый игрок, а Абде может свой потенциал и не раскрыть, особенно в условиях конкуренции и давления в топ-клубе
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-1
0
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XavIniesta2008-2015
Ответ MESSIya
Немного не так. Журналист Ферран Кореас сообщает, что Абде номер 1 на позицию вингера и только в случае убедительного предложения из АПЛ, его отпустят и тогда купят Карраско. А так первый номер на усиление позиции левого вингера-Абде
Следующий сезон Абде должен провести в Барселоне, это однозначно. Но,про номер 1 на позицию вингера-это слишком. Максимум, игрок ротации на оба фланга. Рафинью и Дембеле справа не вытеснить. А слева далеко не факт, что Абде будет сильнее имеющихся игроков
0
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