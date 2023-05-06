« » по-прежнему намерена приобрести .

Левый вингер « » готов перейти в каталонский клуб, у которого есть опция выкупа 29-летнего бельгийца за 15 млн евро.

При этом по окончании сезона в «Барселону» вернется левый вингер , выступающий на правах аренды в «Осасуне».

Дела 21-летнего марокканца ведет известный футбольный агент Жорже Мендеш, который уже ищет ему клуб в АПЛ. Если «Барсе» удастся выгодно продать Абде, то вырученная сумма пойдет на покупку Карраско.

Если Абде останется на «Камп Ноу», то, вероятно, он и станет укреплением позиции левого вингера.

Статистика Карраско – здесь, Абде – здесь.

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