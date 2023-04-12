«Барса» хочет снизить цену на Карраско, включив в сделку Деста. У каталонцев есть право выкупа вингера «Атлетико» за 15 млн евро

Теги бундеслига Германия Барселона Севилья Атлетико Ла Лига возможные трансферы Унион Берлин Янник Феррейра Карраско Серджиньо Дест Футбол

«Барселона» хочет включить Серджиньо Деста в сделку по Яннику Феррейре Карраско.

Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в трансфере вингера «Атлетико» предстоящим летом. У «Барсы» есть опция выкупа игрока за 15 миллионов евро – о ней договорились в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.

«Блауграна» хочет снизить сумму выкупа Карраско, включив в трансферную сделку защитника Серджиньо Деста. Мадридцы сейчас готовы продать бельгийца только за фиксированную сумму. 

Сам Карраско хочет перейти в «Барсу» и сообщил «Атлетико», что не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ. Позиция игрока может сыграть важную роль в возможном трансфере. 

На Деста «Барселона» не рассчитывает. Хави не возлагает надежд на игрока, а его выступления за «Милан» на правах аренды не впечатлили клуб. Американский защитник интересен нескольким клубам Европы, в том числе «Севилье» и «Униону». Берлинцы могут попытаться подписать его в случае выхода в Лигу чемпионов. 

В 26 матчах текущего сезона Ла Лиги Карраско отметился 3 голами и 1 результативным пасом. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaeckin
А Карраско по сильнее будет чем Фати, Торрес? Зачем он нужен ,если есть свой Карраско Абде Азазель, который стилический очень похож на него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Он древесина же, к тому же в важных играх ноль полный, что успешно показал в сборной на ЧМ. Зачем он им?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
зачем он нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Карасско, Ферран, Фати - хорошее нападение, что б оказаться чуть выше середины таблицы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ Ramin Mamedov
3 гола, 1 передача - как раз то, что нужно , чтобы укрепить мертвый фланг атаки)
"Он играет на команду, а не на личную статистику" ©
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Эксперт Спортс
В каком клубе окажется Азар через год?
в клубе победителей ЛЧ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
а нужен ли этот 30 летний бельгиец )) еще и личка наверно не хилая
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
И этот клуб мечтает вернуть Месси? Как бы на Карраску денег хватило...
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Михаил Стентор
Теперь вопрос: в каком клубе Турции он окажется через год после трансфера?)
В каком клубе окажется Азар через год?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Михаил Стентор
Теперь вопрос: в каком клубе Турции он окажется через год после трансфера?)
В Бешикташе
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Стентор
Теперь вопрос: в каком клубе Турции он окажется через год после трансфера?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Mamedov
3 гола, 1 передача - как раз то, что нужно , чтобы укрепить мертвый фланг атаки)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий