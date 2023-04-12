«Барса» хочет снизить цену на Карраско, включив в сделку Деста. У каталонцев есть право выкупа вингера «Атлетико» за 15 млн евро

«Барселона» хочет включить Серджиньо Деста в сделку по Яннику Феррейре Карраско.

Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в трансфере вингера «Атлетико» предстоящим летом. У «Барсы» есть опция выкупа игрока за 15 миллионов евро – о ней договорились в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая.

«Блауграна» хочет снизить сумму выкупа Карраско, включив в трансферную сделку защитника . Мадридцы сейчас готовы продать бельгийца только за фиксированную сумму.

Сам Карраско хочет перейти в «Барсу» и сообщил « », что не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ. Позиция игрока может сыграть важную роль в возможном трансфере.

На Деста « » не рассчитывает. Хави не возлагает надежд на игрока, а его выступления за «Милан» на правах аренды не впечатлили клуб. Американский защитник интересен нескольким клубам Европы, в том числе «Севилье» и « ». Берлинцы могут попытаться подписать его в случае выхода в Лигу чемпионов.

В 26 матчах текущего сезона Ла Лиги Карраско отметился 3 голами и 1 результативным пасом. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.