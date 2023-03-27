«Барса» обсудит с «Атлетико» снижение стоимости Карраско. Опция выкупа Янника за 15-20 млн евро была включена в сделку по Депаю

«Барселона» обсудит с «Атлетико» трансфер .

Ранее сообщалось, что « » включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с « » по нападающему Мемфису Депаю.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы в ближайшее время намерены снова встретиться с представителями «Атлетико», несмотря на достигнутое соглашение. «Блауграна» хочет снизить сумму трансфера, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей. Зная, что бельгиец хочет продолжить карьеру в Ла Лиге, а его контракт истекает в 2024 году, «Барса» будет оказывать давление на мадридцев, чтоб они снизили свои финансовые требования.

В текущем сезоне Ла Лиги Карраско провел 24 матча, забив 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.