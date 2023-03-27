«Барса» обсудит с «Атлетико» снижение стоимости Карраско. Опция выкупа Янника за 15-20 млн евро была включена в сделку по Депаю

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай финансовый фэйр-плей Янник Феррейра Карраско деньги Футбол

«Барселона» обсудит с «Атлетико» трансфер Янника Карраско.

Ранее сообщалось, что «Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по нападающему Мемфису Депаю.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы в ближайшее время намерены снова встретиться с представителями «Атлетико», несмотря на достигнутое соглашение. «Блауграна» хочет снизить сумму трансфера, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей. Зная, что бельгиец хочет продолжить карьеру в Ла Лиге, а его контракт истекает в 2024 году, «Барса» будет оказывать давление на мадридцев, чтоб они снизили свои финансовые требования.

В текущем сезоне Ла Лиги Карраско провел 24 матча, забив 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь

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12 комментариев

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Итачи Учиха
Ответ Dowlet Gandymow
Карраско играет за Атлетико почти как левый защитник
Как левый латераль скорее. Ситуационно зону левого защитника закрывает Эрмосо, пока Яник крутит позвонки защам на фланге
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Итачи Учиха
Ответ Direct free kick
Карраско сильнее любого вингера судьялоны
Рафинья и Дембеле могут поспорить. Но здесь и сейчас он уж точно лучше Фати/Феррана, хотя последние по потенциалу конечно могут его значительно превзойти, если сойдутся звезды
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Direct free kick
Карраско сильнее любого вингера судьялоны
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Кулёс
Да чтож вы всякий мусор то пытаетесь в клуб тащить(
Год назад маратой пугали, потом асенсиой, теперь это.
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Falsegoalkeeper
Ответ Екн Лор
Как это отказываться от прессинга? А как же заказные статьи, что Месси чуть ли не лучший в мире по прессингу среди атакующих игроков?
Вы в какой-то другой реальности живете. Месси еще с последних сезонов в Барсе Месси практически не работает без мяча. Того же Ракитича Эрнесто Вальверде использовал, чтобы прикрывать фланг за Месси. Аналогично в ПСЖ
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Dowlet Gandymow
Ответ Akezhan Kutvarov
И не только Гризман. Ещё Арда Туран. Да и глупо, и Торрес, и Фати моложе и те же 3 гола они за 24 игры дают….
Карраско играет за Атлетико почти как левый защитник
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Екн Лор
Ответ Falsegoalkeeper
Месси этой Барсе не нужен. Больше вреда чем пользы. Надо под него схему перестраивать, отказываться от самого интенсивного прессинга в Европе. Стоит ли это делать, учитывая что он будет скорее всего проводить последний сезон в Европе?
Как это отказываться от прессинга? А как же заказные статьи, что Месси чуть ли не лучший в мире по прессингу среди атакующих игроков?
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Akezhan Kutvarov
Ответ Overkiller
Похоже, Торрес или Фати, всё таки, на выход. И это был бы неплохой размен. Только случай с Гризманном сильно настораживает.
И не только Гризман. Ещё Арда Туран.
Да и глупо, и Торрес, и Фати моложе и те же 3 гола они за 24 игры дают….
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Falsegoalkeeper
Ответ Екн Лор
Ожидание: Месси Реальность: Карраско
Месси этой Барсе не нужен. Больше вреда чем пользы. Надо под него схему перестраивать, отказываться от самого интенсивного прессинга в Европе. Стоит ли это делать, учитывая что он будет скорее всего проводить последний сезон в Европе?
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Overkiller
Ответ Екн Лор
Ожидание: Месси Реальность: Карраско
Простите, а чьё "ожидание: Месси"?
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Overkiller
Похоже, Торрес или Фати, всё таки, на выход. И это был бы неплохой размен. Только случай с Гризманном сильно настораживает.
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Екн Лор
Ожидание: Месси
Реальность: Карраско
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