«Барса» обсудит с «Атлетико» снижение стоимости Карраско. Опция выкупа Янника за 15-20 млн евро была включена в сделку по Депаю
«Барселона» обсудит с «Атлетико» трансфер Янника Карраско.
Ранее сообщалось, что «Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по нападающему Мемфису Депаю.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы в ближайшее время намерены снова встретиться с представителями «Атлетико», несмотря на достигнутое соглашение. «Блауграна» хочет снизить сумму трансфера, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей. Зная, что бельгиец хочет продолжить карьеру в Ла Лиге, а его контракт истекает в 2024 году, «Барса» будет оказывать давление на мадридцев, чтоб они снизили свои финансовые требования.
В текущем сезоне Ла Лиги Карраско провел 24 матча, забив 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.
Год назад маратой пугали, потом асенсиой, теперь это.
Да и глупо, и Торрес, и Фати моложе и те же 3 гола они за 24 игры дают….
Реальность: Карраско