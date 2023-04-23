Семак о чемпионстве «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Не имеет значения. Думаем только о следующей игре»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергею Семаку все равно, в каком матче «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

«Имеет ли значение чемпионство в матче со «Спартаком»? Не имеет никакого значения.

Мы думаем только о следующей игре и как хорошо подготовиться. И победить в Самаре», — сказал главный тренер «Зенита».

После 24 игр сине-бело-голубые лидируют в Премьер-лиге с 12-очковым отрывом, у идущего вторым «Ростова» на матч меньше.

В 25-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а 7 мая примет «Спартак».

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34 комментария

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BilliBons
Ответ Роман
нету никакого уровня сенита. уровень сенита мы видели 3 года подряд в лч. в России карманное ....да все карманное для гейгемона
Если у зенита нет уровня то мясо это вообще школьная команда 🤣🤣🤣
+23
-3
+20
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Pok_Toholo
Ответ Снежана Цветкова
Спартак и без лукойла всех имел, пока зенит в пердиве отдыхал
Что же он и с лукойлом от команды фнл отлетает?
+16
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+15
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Pok_Toholo
Ответ Роман
убери шайку Миллера и Дюкова с Алаевым и посмотрим))))
Убери Лукойл и посмотрим где будет спартак в следующем сезоне
+14
-2
+12
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Любовь Мелехова
Неплохо было бы оформить досрочное чемпионство 07.05. Дата уж очень подходящая, зеркальная.
+13
-4
+9
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Кот болотный
Неплохо бы и спартачей без медалей оставить. Вернее: помочь остаться
+12
-4
+8
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swinostyd
Ноль-семь ноль-пять. Чё-та знакомое. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+9
-2
+7
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Циник Петербургский
Ответ Роман
Убери Газпром и пляжники уже сейчас пойдут пешком в Бразилию. Такие лички только "народное достояние" можете платить в России, а русскими игроками ссенит в тройку не войдет.
Еще сильнее коверкайте название чемпиона своей страны и единственного на страну обладателя Суперкубка Европы. А то не все люди поймут, как Вам нехорошо ;)))
+6
0
+6
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Виктор
Ответ Снежана Цветкова
Спартак и без лукойла всех имел, пока зенит в пердиве отдыхал
Лукойл и рядом с ЦК КПСС и ВЦСПС не стоял.
+7
-1
+6
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Sunnyboy
Ага, надо в матче со Спартаком, так еще и с судейским скандалом! Что бы у Равильевны с последователями знатно припекло)
+6
-1
+5
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Шухрат Казыев
Журналисты сами нагнетают ситуацию. Причём здесь Спартак? Главное, результат.
+5
0
+5
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KOTOV71
Всё верно сказал.профессионально. это нам интересно,матч Зенит - Спартак с точки зрения " было бы забавно именно в этом матче оформить Чемпионство" а футболистам пофиг " Спартак не Спартак"
+4
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юра георгиевский
Наш спартачок будет очень рад учавствовать в чемпионском матче Зенита и первый его конечно поздравит со 2-й звездой на эмблеме, и поблагодарит за прошедший чемпионат.
+3
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Klinsmann32
Ответ Роман
этот чемпион ненастоящий как и все что сделано этой властью. Чемпион Бразилии наверно но не России. когда 8 легов играет 90+% матчей конечно это "русская" команда, за счет газа народного России скупленны негры для потех миллера
надо же быть таким далёким.... посмотри на реал, мс, юве тоже много легионеров) отменим их чемпионства, потому что какой то Вася из мо считает, что это неправильно)
+3
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KOTOV71
Ответ Снежана Цветкова
Спартак и без лукойла всех имел, пока зенит в пердиве отдыхал
" пыльные знамёна"
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Сергей Жарковский
Как бы там ни было равных Зениту в РПЛ нет!⭐⭐⭐
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Александр Жердин
В данном матче, мне интересно лишь одно: вытащат арбитром Москалёва или нет? Но админресурс - у Зенита. Я про матч со Спартаком.
+9
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Garikus89
Надо выиграть у самарцев, а ростовчанам в одном матче выиграть, в другом проиграть. Тогда победа над Спартаком гарантирует досрочное чемпионство)
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Илья Румянцев
Ответ Сергей Жарковский
Как бы там ни было равных Зениту в РПЛ нет!⭐⭐⭐
Ну на данный момент,с этим трудно поспорить.Хоть я и за Спартак
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Катя СПб
Ответ Любовь Мелехова
Неплохо было бы оформить досрочное чемпионство 07.05. Дата уж очень подходящая, зеркальная.
А еще мой профессиональный праздник.
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BilliBons
Ответ Александр Жердин
В данном матче, мне интересно лишь одно: вытащат арбитром Москалёва или нет? Но админресурс - у Зенита. Я про матч со Спартаком.
Спартак и без админ ресурса зенита дно .
+3
-3
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Zenith forever
Выиграть чемпионат именно матчем со Спартаком было бы интересно, если бы Спартак оставался основным конкурентом. А сейчас Спартак - непонятно что, и лучше выиграть чемпионат в матче с более сильным соперником, например с Краснодаром или Оренбургом.
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Nick Crosier
Если Ростов проиграет сегодня,то Зенит становится чемпионом уже сегодня. 12 за шесть туров,при этом чтобы Зенит вообще не набирал очки невозможно,плюс показатели З/П мячи.
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Себастьян Перейра негоциант
Здесь ещё и другая ин Рига. Если Спартак ляжет то с большой степенью вероятности он даже в тройке не будет,а это уже полный зашквар
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Сижу на факсах Барселоны
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