Семак о чемпионстве «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Не имеет значения. Думаем только о следующей игре»
Сергею Семаку все равно, в каком матче «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.
«Имеет ли значение чемпионство в матче со «Спартаком»? Не имеет никакого значения.
Мы думаем только о следующей игре и как хорошо подготовиться. И победить в Самаре», — сказал главный тренер «Зенита».
После 24 игр сине-бело-голубые лидируют в Премьер-лиге с 12-очковым отрывом, у идущего вторым «Ростова» на матч меньше.
В 25-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а 7 мая примет «Спартак».
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