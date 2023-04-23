Семак о чемпионстве «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Не имеет значения. Думаем только о следующей игре»

Сергею Семаку все равно, в каком матче «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

«Имеет ли значение чемпионство в матче со « »? Не имеет никакого значения.

Мы думаем только о следующей игре и как хорошо подготовиться. И победить в Самаре», — сказал главный тренер « ».

После 24 игр сине-бело-голубые лидируют в Премьер-лиге с 12-очковым отрывом, у идущего вторым «Ростова» на матч меньше.

В 25-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а 7 мая примет «Спартак».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол