Семак о «Спартаке» весной: «В качестве игры они не потеряли. Но результата немного не хватает»

Сергей Семак оценил выступление «Спартака» в весенней части Мир РПЛ.

После 24 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

«Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они [« »] в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберется тренерский штаб.

Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.

Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. Но, повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко. Каждый соперник – это серьезное испытание. И мы должны показывать максимум», – сказал главный тренер « ».

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