Семак о «Спартаке» весной: «В качестве игры они не потеряли. Но результата немного не хватает»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак оценил выступление «Спартака» в весенней части Мир РПЛ.

После 24 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

«Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они [«Спартак»] в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберется тренерский штаб.

Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.

Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. Но, повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко. Каждый соперник – это серьезное испытание. И мы должны показывать максимум», – сказал главный тренер «Зенита».

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27 комментариев

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Удар Кержакова
Так вежливо о Спартаке ещё никто не высказывался.
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Kanan Jarrus
приятно, что семак не скатывается в типичную для рпл истерико-быдлятство
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достаточно правильная мысль и что характерно, там где мы не забивали массу моментов и теряли очки, приобрели в матче с Краснодаром забив 4 за тайм и дальше может быть ещё круче, форварды почувствовав кровь и возвращение в строй Промеса может уже в ближайшей матче сильно нам помочь, надеюсь, матч с Краснодаром была не разовая акция и Ростов, а также следующих соперников мы раздавим...
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Удар Кержакова
Так вежливо о Спартаке ещё никто не высказывался.
Он и раньше говорил.
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Кирилл.С-Пб
Да плевать на них, на убогих )))
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riverman1980
В качестве игры они не потеряли. Как были крепким середняком так и остались.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Давилка не выросла, что бы Ростов раздавить! Смотри-ка ожили. Быки напривозили себе, а вы и рады.))
👍 Молодец, , Игорь Анатольевич! Прекрасная футбольная аналитика! 🤣
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Катя СПб
Ответ Konstantin Zorin
Т. е. по твоему норм, когда тренер начинает игру с таким убогим составом в пять защитников и Масловым в середине, без шансов на атаку, а потом в пожарном порядке пытается спасти ситуацию? По мне, так у Абаскаля что-то не так с мЫшлением.
Это новое мЫшление. Значит грядёт перестройка.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Что ответит Зарема?))
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Region123
так не каждую же игру поросят может судить Безбородов или Левников.
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Юрий Кечко
Какой же Семак политкорректный )))
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
достаточно правильная мысль и что характерно, там где мы не забивали массу моментов и теряли очки, приобрели в матче с Краснодаром забив 4 за тайм и дальше может быть ещё круче, форварды почувствовав кровь и возвращение в строй Промеса может уже в ближайшей матче сильно нам помочь, надеюсь, матч с Краснодаром была не разовая акция и Ростов, а также следующих соперников мы раздавим...
Это и есть самое забавное в Спартаке. Забили гол с пенальти, с отскока и рикошета и полилось куча слюней. Карпин такой Спартак размелит своим колхозом и даже моргнет, так как у Ростова есть чёткая структура, схема и тактика.
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Удар Кержакова
Ответ feelthedroom@mail.ru
Валера то великий стратег , вон в сборной какая структура и схема , заглядение просто. В Ростове такая же пупа лупа , играют в закидушки на Комли, а он подставляется, вот и весь футбол.
Не соглашусь. Зенит они хорошо разобрали.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ feelthedroom@mail.ru
Валера то великий стратег , вон в сборной какая структура и схема , заглядение просто. В Ростове такая же пупа лупа , играют в закидушки на Комли, а он подставляется, вот и весь футбол.
Примитивное ваше мышление.)
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Кирилл.С-Пб
Ответ ведроВыхухолей
Почему убогих-то? Зенит - хорошая команда.
У тебя ведро протекает, чувачок
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