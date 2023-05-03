Месси проведет в Барселоне две недели отстранения. В его окружении опасаются, что «ПСЖ» накажет его еще жестче (Bolavip)
Лионель Месси уедет в Барселону на время отстранения от работы в составе «ПСЖ».
Парижане наказали 35-летнего форварда за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию, отстранив его от работы с командой на две недели.
Как пишет Bolavip, это время Месси проведет в Барселоне. Когда срок отстранения истечет, Лео планирует вернуться в расположение «ПСЖ». Со ссылкой на источники, близкие к игроку, сообщается, что в окружении Лео опасаются еще более серьезных санкций со стороны «ПСЖ».
«ПСЖ» лишил Месси зарплаты за 2 недели отстранения и может лишить его бонуса за примерное поведение в наказание.
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Месси.
у кого-нибудь есть подробности этой дичи?