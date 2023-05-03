Месси проведет в Барселоне две недели отстранения. В его окружении опасаются, что «ПСЖ» накажет его еще жестче (Bolavip)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси уедет в Барселону на время отстранения от работы в составе «ПСЖ».

Парижане наказали 35-летнего форварда за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию, отстранив его от работы с командой на две недели.

Как пишет Bolavip, это время Месси проведет в Барселоне. Когда срок отстранения истечет, Лео планирует вернуться в расположение «ПСЖ». Со ссылкой на источники, близкие к игроку, сообщается, что в окружении Лео опасаются еще более серьезных санкций со стороны «ПСЖ».

«ПСЖ» лишил Месси зарплаты за 2 недели отстранения и может лишить его бонуса за примерное поведение в наказание.

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84 комментария

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Ovsyankin
Куда уж жестче, запретят есть омаров в столовке на базе?
+80
-5
+75
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Papa Paolo
«Вообще по …..ю,даже дверь открыта»

Месси.
+42
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Ненахов
Красавчик отдохнёт в Барселоне,наверно уже 100500 раз пишу , что Месси пофиг на ПСЖ. Р.s писал вчера после сразу отстранения его от игр)
Фанаты Месси пишут что он супер проффесионал, так почему ему тогда пофиг на ПСЖ
+38
-5
+33
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Val Smith
Он разве не должен эти две недели где-то на базе по индивидуальной программе тренироваться.
+19
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+18
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CyberUnited
Это как? Не дадут ЗМ?
+22
-7
+15
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Пацанчик реальный
Ответ CyberUnited
Это как? Не дадут ЗМ?
Дадут ЗР - золотой рычаг!
+22
-7
+15
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MstAndreev
А чего не в Аравии? Там зеленее. Во всех смыслах)
+12
-2
+10
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skorpion n
Ответ CyberUnited
Это как? Не дадут ЗМ?
может золотой дождь
+12
-4
+8
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Алексей Ненахов
Ответ Мурад Гамзаев
Мне кажется Месси уже плевать на деньги шейхов. Подзаработал там за пару сезонов столько, что можно несколько лет в Барсе бесплатно побегать. Любимой Барсе
У Барсе он получал больше
+8
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Jlaw
Ищет где больше заплатят
+11
-4
+7
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Ahmed Umahanov
Ответ Мурад Гамзаев
Мне кажется Месси уже плевать на деньги шейхов. Подзаработал там за пару сезонов столько, что можно несколько лет в Барсе бесплатно побегать. Любимой Барсе
Чушь
+10
-3
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Syndycate
Запретят пить пепси и есть чипсы лейс?)
+7
-1
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faddey
Ответ Алексей Ненахов
Красавчик отдохнёт в Барселоне,наверно уже 100500 раз пишу , что Месси пофиг на ПСЖ. Р.s писал вчера после сразу отстранения его от игр)
Еще когда писал?)
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Lavinka
Внести флюгерхаймер !
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Самое забавное что они везде пишут что Месси чемпион мира, забывая видимо что он не один такой в ПСЖ
+7
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ostap&mio&dio
Ответ Назар Игорь
Козлами были, есть и будут.
Если Месси действительно поехал в Саудовской Аравию без разрешения, то можно и нужно его штрафовать. Если игрок (даже Месси) будет больше, чем клуб, то хана такому клубу.
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гилберт
Ответ Val Smith
Он разве не должен эти две недели где-то на базе по индивидуальной программе тренироваться.
Тренированному тренироваться, только растренировываться.
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Great ManUtd
Ответ blaugrano
Чем накажут? Монету урежут? Нынешний парижский проект только нефтедолларом и измеряется.
а бчк проект чем измеряется, рычагами?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Tommy_2_0_7
Что значит "ПСЖ накажет еще жестче" ? Кем они себя возомнили ? Ну разорвут контракт в худшем случае, потеряет он несколько лямов (сдались они ему при его состоянии) ... и что ? Всю жизнь болею за Реал, но когда вижу такие новости - просто бесит. Думается мне, что Лео больше приобретёт, чем потеряет, уйдя из этой помойки. И Мбаппе с Неймаром давно пора отттуда убегать. Всё же деньги не всегда решают. Есть имидж и гордость в конце то концов.
Кем себя возомнил ПСЖ? Клубом работодателем который платит Месси десятки миллионов евро в год, а Месси после поражения улетает в Саудовскую Аравию
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Мурад Гамзаев
Ответ Алексей Ненахов
У Барсе он получал больше
До момента, когда они поняли, чтоб больше не могут столько платить)
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kisliy33
а правда можно отстранять сотрудника без сохранения оклада? чьим решением? и пока ты "отстранен", что можно делать, сидеть в ближайшей к клубу гостинице, но на улицу не выходить?
у кого-нибудь есть подробности этой дичи?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ovsyankin
Куда уж жестче, запретят есть омаров в столовке на базе?
Отключат горячую...нефть🤓
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S100 Winner
Ответ Ник Ник
Можно понять... Человек, единственный в мире, кто прошёл футбол. Я обычно после прохождения сюжета, бросаю игру
Как он мог пройти весь футбол, если до топ-чемпионата (АПЛ) даже не добрался?
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DolJun
Ответ blaugrana_man
не перейдёт он в челси, даже не надейся))) поднимать синий мешок из шипа только гениальному Лэмпарду придётся)
так он в челси никогда и не играл, о чем? он поедет поднимать фк мем из азиатской сегунды)
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Алексей Ненахов
Ответ Фёдор Кузнецов
Фанаты Месси пишут что он супер проффесионал, так почему ему тогда пофиг на ПСЖ
Спроси у их фанов
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