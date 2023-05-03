«ПСЖ» может лишить Месси бонуса за примерное поведение в наказание за отъезд в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» может лишить Лионеля Месси бонуса за этичное поведение.

Как пишет RMC Sport, парижане могут лишить нападающего бонуса за примерное поведение в качестве наказания за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что парижане связались с юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) перед тем, как отстранить Месси от матчей и тренировок в составе команды, и ввели ее в курс дела. Если Месси или его юристы обратятся в LFP и выразят несогласие с решением « », то спор будет рассмотрен в ускоренном порядке.

Также орган может рассмотреть вопрос о бонусе за примерное поведение, если у сторон возникнут разногласия по поводу его возможной невыплаты.

Сообщалось, что на протяжении двух недель отстранения «ПСЖ» не будет платить Месси зарплату.

Бонусы за примерное поведение включены в контракты и других игроков парижан, в частности, Неймара. Такое поведение подразумевает «вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам». Кроме того, в этот пункт контракта включен запрет на публичную критику тактики «ПСЖ».

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