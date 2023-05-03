«ПСЖ» может лишить Месси бонуса за примерное поведение в наказание за отъезд в Саудовскую Аравию

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция деньги Футбол

«ПСЖ» может лишить Лионеля Месси бонуса за этичное поведение.

Как пишет RMC Sport, парижане могут лишить нападающего бонуса за примерное поведение в качестве наказания за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что парижане связались с юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) перед тем, как отстранить Месси от матчей и тренировок в составе команды, и ввели ее в курс дела. Если Месси или его юристы обратятся в LFP и выразят несогласие с решением «ПСЖ», то спор будет рассмотрен в ускоренном порядке.

Также орган может рассмотреть вопрос о бонусе за примерное поведение, если у сторон возникнут разногласия по поводу его возможной невыплаты.

Сообщалось, что на протяжении двух недель отстранения «ПСЖ» не будет платить Месси зарплату.

Бонусы за примерное поведение включены в контракты и других игроков парижан, в частности, Неймара. Такое поведение подразумевает «вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам». Кроме того, в этот пункт контракта включен запрет на публичную критику тактики «ПСЖ».

Впечатлили 6,5 млн Неймара в «ПСЖ» за вежливость? Из-за французских законов такой пункт есть у всех игроков «Парижа»

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41 комментарий

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S100 Winner
Ответ А. Мостовой
Месси одним звонком может уничтожить этот клуб. Пусть благодарят судьбу за его доброту.
А шейхи одним звонком могут повлиять на Золотые мячи и кубок ЧМ для Месси. Пенальти в каждом матче ЧМ чтоли чудом с неба сваливались?
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Bigbadaboom
Вы можете отстранить его от игр, но не смейте отстранять лепрекона от золота.
+9
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luarr
Мне вот интересно, а от PSG было какое-то официальное заявление? А то все эти издания кучу версий обмусоливают, а от руководства PSG ни слуху, ни духу🤔
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Moscwow
Ну а че он хотел, ему шейхи подарили ЧМ и ЗМ за то, что он к ним пришел, а он к ним задом повернулся, теперь в него и получает
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Verhovn
У арабов подгорело, что Месси к арабам съездил. Символично))
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Екн Лор
Рад за всех настоящих фанатов ПСЖ, что теперь им не придётся читать фанклуб Месси не ветках
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MJRom
кажется у шейхов бомбит, что лео с псж не продлил контракт. уже не в первый раз срываются в какие-то истерики
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CHELSEA_2008
Почему у меня на работе нет бонуса за этичное поведение?!)
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шампион
Только на секунду отвернулся, а золото уже крадут из горшочка! Месси нужно срочно надевать гномий колпак, спасать бонусы!
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guizzy
Для человека, в жизни которого главное - деньги, это слишком жесткое наказание.
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LNk O
В СА посмеялись и накинули ещё денег сверху
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Отец Абду
Руководители ПСЖ хотели показать свои яйца, но в итоге показали 🍑:)
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Oleg
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Месси в ПСЖ – сплошной провал
36 + 24, 4 трофея за два года - фанатка бездаря пишет о провале)
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Moscwow
Ответ Oleg
Так больно от того что Месси Чемпион Мира а бездарь роналду провал?)
Не больнее, чем тебе бегать за мной на каждой ветке и писать мне про Роналду
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Павел Мельников
Уже даже тихим и примерным мальчиком быть перестал.
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AminO2
А компот? Оставят на полдник?
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инок
Бонус за примерное поведение - это как проститутке доплачивать за имитацию оргазма...
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Bigbadaboom
Ответ Oleg
Романо пишет что они не собираются делать официальное заявление. Санкции у Лео уде наступили. Причина политическая - Катар и СА и их конфликт. Таким образом Неймар может тусоваться на карнавалах, Мбаппе уезжать посреди сезона развлекаться в США. Чемпион Мира Месси за поездку по контракту в страну, у которой конфликт с Катаром, получил санкции.
Как вообще можно подписывать контракт с кем-то,где накладывается конфликт интересов, в ущерб твоему контракту с клубом. Он на юристах сэкономил,золотишко увидел рука не удержалась?
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Ебздрогыч
Месси столько насыпят столько денег в Саудовской Аравии, что через пару-тройку лет он сможет сам купить ПСЖ
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Oleg
Ответ MajestySport
Отберут ЧМ)
18.12.2022 вечная боль фанатов бездаря роналду)
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Oleg
Ответ Aleksandr Dubovik
Мимо ЗМ? Неужели справедливость восторжествовала?
А что для фанатов бездаря роналду поменяется в случает 7 > 5 или 8 > 5?
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хавбек+
запарили с этим маскотом как будто не знали что пешего подписывают
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Aleksandr Dubovik
Мимо ЗМ? Неужели справедливость восторжествовала?
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MajestySport
Отберут ЧМ)
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СуперНегр228
Не понимаю,а черепаху за токсичное поведение не наказывают или это лругое?
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