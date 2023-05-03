Пеп Гвардиола: «С Месси никто не сравнится, он самый совершенный игрок. Но Холанд по голам вышел на такой же уровень»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что в некоторых аспектах Эрлинг Холанд равен Лионелю Месси.

«Никто не может сравниться с Месси, и такие сравнения Эрлингу не помогут, но в плане голов и менталитета – да. Месси показывал такие результаты каждый сезон на протяжении 10 или 15 лет, но в плане забитых мячей Холанд вышел на такой же уровень.

Он забивает почти в каждом матче. У него есть моменты для того, чтобы забивать один или два гола каждую игру. Но Месси – самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей.

Надеюсь, что Эрлинг сможет как можно ближе подобраться к Месси. Это будет прекрасно и для него, и для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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28 комментариев

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Михо
В игре с Арсеналом отлично ассистировал КдБ. Смотрел за ним в Боруссии, явно заметно что в Сити прибавил в понимании игры. Заслуга Пепа
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Oleg
Ответ atomio
идеальное описание одного из трех самых сильных игроков в истории футбола от одного из самых сильных тренеров в истории футбола.
Самого, я про игрока.
Ни у кого в истории нет резюме лучше Лео.
Месси выиграл в футболе все, он самый титулованный, его статистика самая выдающаяся 1011 игр 807 голов 357 ассистов.
Коронация Лео была 18.12.2022.
+8
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М.Ю!!!
Пеп,щас тут последователи Ротена,расскажут как ты не прав и ничего не смыслишь в футболе !
+8
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Философ Востока
Пеп, будь поосторожнее с такими заявлениями, а то сейчас прибегут фанаты одного фрукта и закидают камнями.
+8
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atomio
идеальное описание одного из трех самых сильных игроков в истории футбола от одного из самых сильных тренеров в истории футбола.
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Oleg
Ответ Философ Востока
Пеп, будь поосторожнее с такими заявлениями, а то сейчас прибегут фанаты одного фрукта и закидают камнями.
Они хоть голову подняли после декабря 2022.
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Universal1000
Base.
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Фан Рубина
Аршавин снисходительно улыбается этим "совершенным игрокам" с высоты своего действительно совершенного таланта. Который он демонстрировал в сильнейшей лиге мира - РПЛ, а не в избиении плюшевых соперников по лиге.
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Михаил Хромаков
Ответ Сергей Посохов
Одного из самых сильных тренеров. Который тренировал топовую Барсу, баварию (ну там и так все ясно, особенно в бундеслиге) и сити в который ярд вложили в состав. О Великий шарлатан
Пеп Бундеслигу стабильно выигрывал к новому году, а сейчас как дела?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Экспертное мнение
Роналду тоже только по голам мог соревноваться с Месси, но этого оказалось достаточно чтобы обмануть весь мир и создать якобы "конкурента" для Месси. Хотя если смотреть чисто по игре, Криш не сильнее Суареса был)) Но несмотря на то, что Месси даже не профильный бомбардир, ему все равно принадлежат рекорды по голам: за сезон в топ-лиге, за сезон в Европе во всех турнирах, за год в мире.
Вот не надо обижать Суареса, который был на пике самым разносторонним центрфорвардом. Забивал, раздавал, сам тащил мяч, прессинговал, совершал отвлекающие рывки.
Луис временами мог быть неуклюжим, но был потрясающе универсальным. Во многом именно благодаря его стараниям и интеллекту сложилась трио МСН, а после ухода Неймара продолжала работать связка с Месси.
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Mario Dorn
Ну если по чесноку то вообще футболистов по пушистости сравнивать не надушки. Они не голливудские актёры. Но хочется журналистам жареного и Пэп как лучший среди лучших наверное имеет право на такие метафоры.
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Сергей Посохов
Ответ ubAA
Какой еще мбаппе , кто это вообще такой и что он показывает в матчах ?
А че холодец что то показывает или умеет? Ну кроме как аутсайдерам забивать и то если партнеры все сделают выложат на блюдце с золотой каемкой. Обычное бревно не больше. Мбаппе хоть и бегунок но с дриблингом и сам себе моменты создает
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ubAA
Ответ Молодой Френки
Очень хочу чтобы в новой эпохе противостояния между Мбаппе, Холланд вышел на уровень Месси 2012 года. Вот тогда посмотрим где будет этот француз на его фоне.
Какой еще мбаппе , кто это вообще такой и что он показывает в матчах ?
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Экспертное мнение
Ответ CHELSEA_2008
Чисто по игре Месси не дотягивал до Роналду. Конкурент Месси - Марадона.
Футбол - не только умение бить по мячу обеими ногами и головой. Есть уйма компонентов игры, прочти новость полностью, там об этом говорится как раз. Месси одной левой делал на высочайшем уровне более сложные вещи. А ты говоришь про Роналду, видение поля, точность пасов, дриблинг у которого хуже, чем у Суареса, плюс Луис и крученым ударом бить умеет, что характерно почти всем техничным футболистам, но только не Роналду - ни видения поля, не плеймейкерских качеств, ни крученых ударов, ни гениальных/тонких передач..... игрока невероятно раздули только за стату 800+, не более.
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Сергей Посохов
Ответ Михо
В игре с Арсеналом отлично ассистировал КдБ. Смотрел за ним в Боруссии, явно заметно что в Сити прибавил в понимании игры. Заслуга Пепа
Да особо то и не прибавил. Партнеры просто в разы сильнее сталинок и все. Ну и пачками продолжает аутсайдерам забивать
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Молодой Френки
Очень хочу чтобы в новой эпохе противостояния между Мбаппе, Холланд вышел на уровень Месси 2012 года. Вот тогда посмотрим где будет этот француз на его фоне.
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Granero-24
У Холанда похожая прическа как Месси в начале карьеры.
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Игорь Климов
Да, Лео Месси самый уникальный и универсальный игрок, футбольный гений.
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