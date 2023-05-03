Пеп Гвардиола: «С Месси никто не сравнится, он самый совершенный игрок. Но Холанд по голам вышел на такой же уровень»

Пеп Гвардиола считает, что в некоторых аспектах Эрлинг Холанд равен Лионелю Месси.

«Никто не может сравниться с Месси, и такие сравнения Эрлингу не помогут, но в плане голов и менталитета – да. Месси показывал такие результаты каждый сезон на протяжении 10 или 15 лет, но в плане забитых мячей вышел на такой же уровень.

Он забивает почти в каждом матче. У него есть моменты для того, чтобы забивать один или два гола каждую игру. Но Месси – самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей.

Надеюсь, что Эрлинг сможет как можно ближе подобраться к Месси. Это будет прекрасно и для него, и для нас», – сказал главный тренер « ».

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