Пеп Гвардиола: «С Месси никто не сравнится, он самый совершенный игрок. Но Холанд по голам вышел на такой же уровень»
Пеп Гвардиола считает, что в некоторых аспектах Эрлинг Холанд равен Лионелю Месси.
«Никто не может сравниться с Месси, и такие сравнения Эрлингу не помогут, но в плане голов и менталитета – да. Месси показывал такие результаты каждый сезон на протяжении 10 или 15 лет, но в плане забитых мячей Холанд вышел на такой же уровень.
Он забивает почти в каждом матче. У него есть моменты для того, чтобы забивать один или два гола каждую игру. Но Месси – самый совершенный игрок с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас, боевого духа и многих других сложных вещей.
Надеюсь, что Эрлинг сможет как можно ближе подобраться к Месси. Это будет прекрасно и для него, и для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Ни у кого в истории нет резюме лучше Лео.
Месси выиграл в футболе все, он самый титулованный, его статистика самая выдающаяся 1011 игр 807 голов 357 ассистов.
Коронация Лео была 18.12.2022.
Луис временами мог быть неуклюжим, но был потрясающе универсальным. Во многом именно благодаря его стараниям и интеллекту сложилась трио МСН, а после ухода Неймара продолжала работать связка с Месси.