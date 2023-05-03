Игорь Колыванов: «Российские тренеры – одни из лучших в мире! Просто нас немножко недолюбливают»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Игорь Колыванов Текстильщик Уфа Матч ТВ Футбол

Игорь Колыванов считает российских тренеров одними из лучших в мире.

«Российские специалисты – одни из лучших в мире! У нас очень хорошо подготовленные тренеры. Все работают на износ и хотят показать свои лучшие качества в тренерской работе. Просто нас немножко недолюбливают. Правда, не знаю, почему.

С тренера спрашивают, как сделать результат. Всего зависит от него. Если не даешь результат, то в любом случае покидаешь клуб. Одна из главных проблем в нашем футболе – недоверие к отечественным специалистам», – сказал бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо», сейчас работающий в «Текстильщике».

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65 комментариев

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Жалько Печалич
Да и футболисты наши лучшие в мире, просто об этом никто не знает
+122
-4
+118
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blaugrano
У этого праздники уже начались.
+52
-2
+50
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градус ненависти
Прочёл и прямо самому выпить захотелось
+39
-1
+38
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Виктор Марущев
Естественно! Карл Анчелотов, Иван Мариньин, Йосиф Гварихин…Столько трофеев взяли эти россияне…))
+24
-1
+23
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Павел Ларичев
Не просох после первомая?
+23
-1
+22
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Только Крылья
))))))))))))
+18
0
+18
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shickana
Правда, не знаю почему российские футбольные тренеры одни из лучших в мире.
+13
-1
+12
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alexsem69
Ответ Жалько Печалич
Да и футболисты наши лучшие в мире, просто об этом никто не знает
и все футболисты мира нашим завидуют!))
+13
-1
+12
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Прекрасная РФПЛ будущего
Не знаю на счет тренеров, но клоуны у нас самые смешные
+13
-2
+11
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pr1any
Ответ alexsem69
и все футболисты мира нашим завидуют!))
зарплатам так точно))
+6
-1
+5
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Isshin88
До слёз. Неужели он сам в это верит?
+4
0
+4
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Свисток Игнашевича
Да и футбол у нас самый лучший в мире, просто его никто не смотрит и не следят за ним в этой вашей европе
+4
0
+4
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Snafu
Ну да, а то что из всех наших лучших в мире тренеров три человека владеют хотя бы одним иностранным языком - это так, мелочь. Работать их не берут только потому что недолюбливают русских, да.
+4
0
+4
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old folk
😅 Ага, завидуют. И Черчесова бы давно уже выгнали - слава богу, что он осетин
+6
-2
+4
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Ярик01
Ответ Павел Ларичев
Не просох после первомая?
Половина населения просыхает после первомая - лишь во второй декаде мая ...
Сложно ожидать что-то адекватного суждения при звонке журналиста под шашлычок.
+4
0
+4
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Vaksinator
Ответ Виктор Марущев
Естественно! Карл Анчелотов, Иван Мариньин, Йосиф Гварихин…Столько трофеев взяли эти россияне…))
юрий клопов - российская легенда ливерпуля!
+2
0
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Дмитрий Пузырёв
Просто наши специалисты — и футболисты и тренеры — скромные, не любят об этом кричать, вот о них и не знают за границей... :-)
+3
-1
+2
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muslim95
Реалу надо брать Колыванова если Анчелотти не выиграет ЛЧ, борьба в чемпионате проиграна, а если и ЛЧ сольют, то только Колыванова при глашать
+2
0
+2
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GtSwan
Российские тренеры – одни из лучших в мире по мнению российских тренеров :)
+1
0
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Bobby Clarke
На спортсе пора бы отдельный раздел завести "Уголок сбитого лётчика".
+1
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oglobelnik
Какие из них тренеры? Письмо подписали: Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис (по факсу), Александр Мостовой, Олег Саленко, Василий Кульков.
По признанию Александра Бородюка, ему и Сергею Горлуковичу — двум олимпийским чемпионам — также предлагалось подписать письмо, но реакция этих футболистов была однозначной:
Мы их просто послали[3].Александр Бородюк
Поставить свои подписи под обращением отказались Дмитрий Галямин, Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Дмитрий Радченко.
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Tiestorzn17
Закусывай Игорь!
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Гаага хороший город
А что случилось?
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Борис Лопатин
Всего в двух моментах ошибся Игорь Владимирович:
1. далеко не из лучших
2. сильно недолюбливают
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La Crosse Bobcats
я читал про Колыванова, что он крепко на стакане сидит. видимо не врали))
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