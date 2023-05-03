Игорь Колыванов: «Российские тренеры – одни из лучших в мире! Просто нас немножко недолюбливают»
Игорь Колыванов считает российских тренеров одними из лучших в мире.
«Российские специалисты – одни из лучших в мире! У нас очень хорошо подготовленные тренеры. Все работают на износ и хотят показать свои лучшие качества в тренерской работе. Просто нас немножко недолюбливают. Правда, не знаю, почему.
С тренера спрашивают, как сделать результат. Всего зависит от него. Если не даешь результат, то в любом случае покидаешь клуб. Одна из главных проблем в нашем футболе – недоверие к отечественным специалистам», – сказал бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо», сейчас работающий в «Текстильщике».
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Сложно ожидать что-то адекватного суждения при звонке журналиста под шашлычок.
По признанию Александра Бородюка, ему и Сергею Горлуковичу — двум олимпийским чемпионам — также предлагалось подписать письмо, но реакция этих футболистов была однозначной:
Мы их просто послали[3].Александр Бородюк
Поставить свои подписи под обращением отказались Дмитрий Галямин, Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Дмитрий Радченко.
1. далеко не из лучших
2. сильно недолюбливают