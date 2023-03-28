Колыванов о Клотете в «Торпедо»: «Неуважение к российским тренерам – до смешного доходит. Как будто у нас специалистов своих нет»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Игорь Колыванов Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Игорь Колыванов назвал назначение Пепа Клотета тренером «Торпедо» неуважением к российским специалистам.

Испанский тренер сменил Андрея Талалаева в московской команде.

– Уже до смешного доходит. Как будто у нас специалистов своих нет. Клотет, по‑моему, вообще толком никого не тренировал. Это неуважение к российским тренерам. Грустно. Что еще скажешь?

– Связывались ли с вами из «Торпедо»?

– Нет, никто не связывался, – сказал бывший главный тренер «Торпедо».

После 20 туров Мир РПЛ автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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23 комментария

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Spaten
Вот если бы ты был Пеп Колыван!))
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Cesare
Ответ artpal
Ладно бы Торпедо нанимало на протяжении многих лет только иностранцев на пос главного тренера, но ведь нет: Бородюк, Ковардаев, Талалаев только за этот сезон были у руля Торпедо. Результат - одна победа на троих за 20 туров (не считая технической). Так почему же когда на четвёртый раз зовут иностранца, после того как русские тренеры не справились, все "эксперты" резко возбудились?
Состав такой, что никто не справился бы. В зимнюю паузу заметно физику подтянули, игру изменили, немного усилились. Хочется верить, что на этой базе, заложенной Талалаевым, команда ещё наберёт очков.
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artpal
Ладно бы Торпедо нанимало на протяжении многих лет только иностранцев на пос главного тренера, но ведь нет: Бородюк, Ковардаев, Талалаев только за этот сезон были у руля Торпедо. Результат - одна победа на троих за 20 туров (не считая технической). Так почему же когда на четвёртый раз зовут иностранца, после того как русские тренеры не справились, все "эксперты" резко возбудились?
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adeptik
Ответ Совесть Черданцева
Прикинь, а у нас реально, без шуток, их нет
Сравните тренеро РПЛ и ФНЛ сейчас и, допустим, лет 6-7 назад. Действующими тренерами будут единицы, да и то лишь те, кто реально топ по местным меркам.
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Никому_никабельный
Если уж Гогниев гт в РПЛ работает, то получается очень большие проблемы с тренерами у нас
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Spartakus1984
Ответ Кеша
Согласен с кудрявым (помню он себе кудряшки накрутил и покрасился ). Шалимов , Колыванов, Симутенков, Кобелев , Хохлов , Рахимов . Это те кто на слуху. Наверное , болельщики еще два десятка назовут не хуже специалистов этого Пепса.
И ходят они по кругу в одни и те же команды годами,не понятно во что играют.
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Igorrr
Кто ж в торпедо пойдет? Его тут все знают
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Spartakus1984
Как будто у нас специалистов своих нет(с).НЕт. Они не оубчены-лицензии их куплены скорее всего
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Совесть Черданцева
Прикинь, а у нас реально, без шуток, их нет
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инок
Да не важно, какие у него будут результаты. Главное, как звучит - команду тренирует Пеп
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CSKA_AC Milan
Все российские тренеры кто хочет работать, работают. А остальные только сидят на срачтв и ноют как им иностранцы мешают.
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Balt
Ещё один завистник. ) Талалаев работал и что? Не справился. Ну и всё, какие вопросы? А кто сейчас свободен из российских? Юран что ли?
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Кеша
Ответ Самозанятый
А кого тренировал Колыванов и каких грандиозных успехов добился? Из российских тренеров после Газзаева, Семина, Романцева и Бердыева относительно успешно тренировали только Слуцкий и Карпин.
Уфу подтянул в вышку .
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ErZh
как это первый комментарий и не от Мостового?!
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Кеша
Согласен с кудрявым (помню он себе кудряшки накрутил и покрасился ). Шалимов , Колыванов, Симутенков, Кобелев , Хохлов , Рахимов . Это те кто на слуху. Наверное , болельщики еще два десятка назовут не хуже специалистов этого Пепса.
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-2
-2
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Самозанятый
А кого тренировал Колыванов и каких грандиозных успехов добился? Из российских тренеров после Газзаева, Семина, Романцева и Бердыева относительно успешно тренировали только Слуцкий и Карпин.
+4
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Artuom Batishev
Есть, единицы. А большинство "специалистов"...
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Антон Киселёв
Пора вводить лимит на тренеров🤣
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svft
особенно к Мостовому вопиющее неуважение, это вообще ни в какие ворота
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Yndestad
вот колыванов тренировал. Ну и?)
+7
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Quiet Dad
Понеслась. Коллективный агр уважаемых спецов открыт!
+16
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angry horse
Видимо, нет, раз Торпедо на дне😎
+4
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RW7
Есть. Талалаев например)
+9
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