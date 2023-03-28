Колыванов о Клотете в «Торпедо»: «Неуважение к российским тренерам – до смешного доходит. Как будто у нас специалистов своих нет»
Игорь Колыванов назвал назначение Пепа Клотета тренером «Торпедо» неуважением к российским специалистам.
Испанский тренер сменил Андрея Талалаева в московской команде.
– Уже до смешного доходит. Как будто у нас специалистов своих нет. Клотет, по‑моему, вообще толком никого не тренировал. Это неуважение к российским тренерам. Грустно. Что еще скажешь?
– Связывались ли с вами из «Торпедо»?
– Нет, никто не связывался, – сказал бывший главный тренер «Торпедо».
После 20 туров Мир РПЛ автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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