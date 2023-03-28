Колыванов о Клотете в «Торпедо»: «Неуважение к российским тренерам – до смешного доходит. Как будто у нас специалистов своих нет»

назвал назначение тренером « » неуважением к российским специалистам.

Испанский тренер сменил Андрея Талалаева в московской команде.

– Уже до смешного доходит. Как будто у нас специалистов своих нет. Клотет, по‑моему, вообще толком никого не тренировал. Это неуважение к российским тренерам. Грустно. Что еще скажешь?

– Связывались ли с вами из «Торпедо»?

– Нет, никто не связывался, – сказал бывший главный тренер «Торпедо».

После 20 туров Мир автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.