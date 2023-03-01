Шишкин об Игнашевиче и своем уходе из «Торпедо»: «Он поступил очень непрофессионально. Почти «пошел вон», да еще в столовой»

заявил, что непрофессионально поступил с ним в « ».

В составе «черно‑белых» защитник провел 21 матч в сезоне‑2019/20. В феврале 36-летний игрок объявил о завершении карьеры.

– В «Торпедо» все было уникально. Пока искал варианты в Премьер‑лиге, нужно было с кем‑то тренироваться. Написал Сергею Игнашевичу. «Конечно, приезжай». Провел на Восточной улице два или три занятия, подходит Игнашевич: «За нас не хочешь поиграть?»

Подписал контракт, нормально прошли первый круг, чуть смазали концовку, но держались на первых строчках таблицы. После отпуска еду на первый зимний сбор, где не попадаю в потенциальную основу. Мало ли, думаю, может, новичков просматривают. Приезжаем на второй сбор в Турцию. На завтраке подходит Игнашевич и говорит прямо в столовой: «Ищем нового защитника, тебе лучше искать другой клуб».

– Завтрак доели?

– Не сразу. Застыл столбом, пытался понять логику. Летом тренер сам предложил не только контракт, но и выбор позиции, я остановился на правом центральном защитнике. Зимой – вот такое.

– Ваша оценка происходящего?

– Допускаю давление со стороны руководства. В команде хватало футболистов, многие уходили, причем прощались с ними нехорошо и по финансам, и по отношению. От истории с «Торпедо» до сих пор не могу отойти. В других случаях мог покопаться в себе, додумать, почему так произошло. Здесь вообще нет объяснения.

Понимаю, что Игнашевич тяжелый человек, даже когда играл, ни с кем особо не контактировал. Но плохим тренером его назвать не могу. Мы учились вместе на категорию А, у Игнашевича есть то, что может сделать сильной его карьеру, однако такие поступки не красят любого специалиста.

Можно было объяснить хоть что‑то, все‑таки вместе играли в сборной. Допустим, давит начальство или агенты подтянули своих игроков, поэтому 32‑летним Шишкиным решено пожертвовать. А получилось почти «пошел вон», да еще в столовой.

Я настоял на разговоре, когда все уже закончилось. «Серег, – тогда уже мог так к нему обращаться, – почему не сказать после сезона, что не нужен? Все, разбежались, вы ищете замену, я – новую команду. Зачем было кидать на гвозди за двадцать дней до закрытия окна, учитывая, что чего‑то все‑таки добился в футболе, завоевал имя?»

На мой взгляд, Игнашевич поступил очень непрофессионально. Для меня это очередной опыт, – сказал бывший игрок сборной России.

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