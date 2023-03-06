Геркус о «Торпедо»: «Клуба в таком состоянии я никогда не видел. Нет коммерческого отдела, маркетинга, бренда, розницы и мерчандайзинга, экономического и финансового отдела. Слегка содрогаешься»

рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в « ».

– Какое настоящее вы застали, придя в «Торпедо» между славным прошлым и непротиворечивым будущим?

– Для меня все было в новинку, клуба в таком состоянии я никогда не видел.

С точки зрения функционера было до определенной степени интересно, поскольку раньше не погружался в быт команд нижней восьмерки. Это не снобизм, просто работал в клубах другого масштаба.

А тут совсем небольшой офис с хорошими специалистами, поймите меня правильно, замечательными, преданными своему делу людьми, которых, к сожалению, было мало. Спрашиваешь про что-то – отсутствует.

Коммерческого отдела нет. Маркетинга нет. Бренда нет. Розницы и мерчандайзинга, работы со спонсорами, экономического и финансового отдела, финансового директора – нет, часть функций выполняет бухгалтерия.

Атрибутика в шкафчике на входе в офис, кому надо, просит администраторов, они ключиком открывают, выдают футболку или кепочку. Такой вот мерчандайзинг.

Слегка содрогаешься. Хотя так тоже можно жить. Но не хочется. Средняя посещаемость «Торпедо» в Первой лиге была 650 человек. Средняя, повторюсь. Это даже не уровень Первой лиги, это еще хуже. Но работать можно.

За пять лет вполне реально прийти к средним 15 тысячам на игре. Да, это громадная работа, инвестиции. И абсолютно новая аудитория, которая, важно понимать, будет иметь отличные от существующих ценности, интересы и привычки, – сказал бывший президент «Торпедо».

Геркус занимал пост президента «Торпедо» с 18 августа 2022 года. 1 марта он покинул эту должность.

Клуб занимает последнее место в таблице Мир РПЛ, набрав 7 очков в 18 турах.

Геркус об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сказал: «Это наш выход». Мне ответили: «Это не наш выход». Фатальное решение»