Геркус о «Торпедо»: «Клуба в таком состоянии я никогда не видел. Нет коммерческого отдела, маркетинга, бренда, розницы и мерчандайзинга, экономического и финансового отдела. Слегка содрогаешься»

Теги премьер-лига Россия бизнес болельщики Первая лига Торпедо Илья Геркус Матч ТВ бизнес и маркетинг Футбол

Илья Геркус рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Торпедо».

– Какое настоящее вы застали, придя в «Торпедо» между славным прошлым и непротиворечивым будущим?

– Для меня все было в новинку, клуба в таком состоянии я никогда не видел.

С точки зрения функционера было до определенной степени интересно, поскольку раньше не погружался в быт команд нижней восьмерки. Это не снобизм, просто работал в клубах другого масштаба.

А тут совсем небольшой офис с хорошими специалистами, поймите меня правильно, замечательными, преданными своему делу людьми, которых, к сожалению, было мало. Спрашиваешь про что-то – отсутствует.

Коммерческого отдела нет. Маркетинга нет. Бренда нет. Розницы и мерчандайзинга, работы со спонсорами, экономического и финансового отдела, финансового директора – нет, часть функций выполняет бухгалтерия.

Атрибутика в шкафчике на входе в офис, кому надо, просит администраторов, они ключиком открывают, выдают футболку или кепочку. Такой вот мерчандайзинг.

Слегка содрогаешься. Хотя так тоже можно жить. Но не хочется. Средняя посещаемость «Торпедо» в Первой лиге была 650 человек. Средняя, повторюсь. Это даже не уровень Первой лиги, это еще хуже. Но работать можно.

За пять лет вполне реально прийти к средним 15 тысячам на игре. Да, это громадная работа, инвестиции. И абсолютно новая аудитория, которая, важно понимать, будет иметь отличные от существующих ценности, интересы и привычки, – сказал бывший президент «Торпедо».

Геркус занимал пост президента «Торпедо» с 18 августа 2022 года. 1 марта он покинул эту должность.

Клуб занимает последнее место в таблице Мир РПЛ, набрав 7 очков в 18 турах.

Геркус об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сказал: «Это наш выход». Мне ответили: «Это не наш выход». Фатальное решение»

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Геркус понял,что там не наживешься на крестьянах и барин сьехалис..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тигр настоящий
без мерчандайзинга конечно тяжело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ reteka
Это Москва то глубинка?
Торпедо Москва... по словам погрузившегося в него Геркуса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Ответ .ru
в принципе, всему ЭГМ не мешало бы время от времени погружаться в реалии... глубинки
Это Москва то глубинка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
natetinain
Ответ d.xoxlov
Пилу наточил, развёл хорошенько, а пилить не дали. Кошмар просто.
да-да. теперь денюшки целехоньки останутся. в фнл корову можно будет взять напрокат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
зачем столько дармоедов чтобы пилить деньги букмекеров?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Специалист Геркус был уволен через полгода содроганий.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Вишневский
Ответ NIK7478
1 марта уже покинул?! Ну да, без мерчандайзинга не привык как-то. А что, не знал, куда идет?
Шёл в клуб одного из крупнейших застройщиков Москвы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Вишневский
Ответ huchmuch
Так почему не изменил то ничего ща время своей работы? То есть полгода работал работал и все осталось как прежде. Вот сказал бы - за полгода смог изменить вот это и вот это, остальное не успел. А так получается сидел, ничего не делал, ушел и возмущается.
Эм, кто сказал, что осталось?
И откуда он знал, как там было?
Пришёл, увидел, постарался изменить - не нашёл понимания со стороны владельца, ушёл.
И да, Геркус привёл в клуб балканцев, которые его хоть как-то сейчас тянут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Пилу наточил, развёл хорошенько, а пилить не дали. Кошмар просто.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Такой "специалист", как Геркус быстро присосется куда нибудь ещё. На его жизнь команд хватит...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
- так занялся бы этим вопросом
- кто? я?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
15к на педо теперь собрать можно только во сне, где нет fanid
забавно это слышать от конской чепухи. глянул среднюю посещаемость цска за последние 3 сезона до фан айди. предыдущий сезон нет и 7к, сезон 20/21 в среднем 8к, 19/20 собирал 12к
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Нормальный футбольный клуб . Для игры в футбол. И без вот этого всего мусора.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Ткаченко
Это он о структуре футбольного клуба, или про Ашан рассказывает?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
в принципе, всему ЭГМ не мешало бы время от времени погружаться в реалии... глубинки
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
1 марта уже покинул?! Ну да, без мерчандайзинга не привык как-то. А что, не знал, куда идет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
huchmuch
Так почему не изменил то ничего ща время своей работы? То есть полгода работал работал и все осталось как прежде. Вот сказал бы - за полгода смог изменить вот это и вот это, остальное не успел. А так получается сидел, ничего не делал, ушел и возмущается.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну такие высказывания Геркуса не красят. Если так все плохо, то почему ничего не наладил, почему вообще пошел туда? Но при всем при этом в очередной раз убеждаешься, что Торпедо - это команда не для высшей лиги
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
15к на педо теперь собрать можно только во сне, где нет fanid
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Виктор Литвинов
Даже при этом клуб сильнее Краснодара с его инфраструктурой. Спасибо сербскому "специалисту"
Где сильнее? На поле - ничья. При этом у Краснодара была куча моментов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Даже при этом клуб сильнее Краснодара с его инфраструктурой. Спасибо сербскому "специалисту"
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий