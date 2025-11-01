15-летний сын Роналду забил дебютный гол за Португалию U16

Криштиану Роналду-младший, сын Криштиану Роналду, забил первый гол за сборную Португалии U16.

15-летний футболист открыл счет в игре с Уэльсом – ему дали пас на ход, и он отправил мяч в сетку примерно с линии штрафной. Португалия в итоге выиграла 3:0.

На этой неделе Криштиану-младший дебютировал за сборную Португалии U16, отыграв одну минуту в матче с Турцией (2:0).