15-летний сын Роналду забил дебютный гол за Португалию U16

Криштиану Роналду-младший, сын Криштиану Роналду, забил первый гол за сборную Португалии U16.

15-летний футболист открыл счет в игре с Уэльсом – ему дали пас на ход, и он отправил мяч в сетку примерно с линии штрафной. Португалия в итоге выиграла 3:0.

На этой неделе Криштиану-младший дебютировал за сборную Португалии U16, отыграв одну минуту в матче с Турцией (2:0).

Опубликовано: Sports
Источник: Sport TV
Криштиану Роналду-младший
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
