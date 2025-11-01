Ханси Флик: «С Ямалем все в порядке, хотя он иногда чувствует дискомфорт. Он прогрессирует. Всегда буду защищать его»
Ханси Флик: С Ямалем все в порядке, хотя он иногда чувствует дискомфорт.
Тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о состоянии Ламина Ямаля.
«С Ламином все в порядке, хотя иногда он все еще чувствует небольшой дискомфорт. Ямаль хорошо прогрессирует, это важно.
Я разговаривал с ним. Всегда буду его защищать и помогать ему, он молодой и фантастический парень… И мы продолжим идти по тому же пути», – сказал Флик.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
