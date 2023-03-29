Новый тренер «Торпедо» Клотет: «Нет разницы, останемся мы в РПЛ или будем в Первой лиге. Я буду делать максимум. Моя философия – скоростной футбол»

Теги Ростов премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Новый тренер «Торпедо» Жозеп Клотет назвал скоростной футбол своей философией.

– Моя философия – скоростной футбол, быстрый выход из обороны в атаку. Все мои команды практикуют динамичный футбол, я буду внедрять это в «Торпедо». Футбол - это долгосрочное развитие, я пришел в разгар сезона.

Моя задача – объединить команду вокруг себя, сплотить. Мы должны быть конкурентноспособны, сейчас сконцентрированы на «Ростове», чтобы взять там три очка. Я видел статистику по пенальти «Ростова», она имеет большое значение, влияет на результат.

И «Торпедо» первый матч с «Ростовом» проиграло благодаря пенальти. «Ростов» - атакующая команда, они сильны технически, много проникают в штрафную. Надеюсь, что игроки тоже примут во внимание то, как мы проиграли в прошлой игре.

Когда анализировал команду, отметил, что мы забиваем мало голов. По защите мы тоже отстаем, есть тактические проблемы – как создавать больше проблем защите соперника. Проблемы психологического плана тоже присутствуют. Нужно выходить и чувствовать себя увереннее.

– Кто вам уже понравился из игроков? Кого отметили?

– Мне тяжело отмечать 2-3-4 игроков конкретных. Я вижу футбол как работу цельной группы лиц для достижения общей цели. Результат зависит от каждого.

Решает группа, при этом каждый игрок должен выдавать максимум от своих возможностей. Мы столкнулись с серьезным вызовом. Решение задачи зависит от каждого в отдельности и всех в целом.

– Перспективы «Торпедо» в Первой лиге? Будет подход отличаться?

– Я вдохновлен видением руководства, я буду работать для «Торпедо». Когда анализировал эту возможность, понимал, что можем не остаться в РПЛ. Я не побоялся этого и пошел работать в эту команду. Я благодарен руководству клуба за доверие.

Для меня нет разницы, останемся мы в РПЛ или будем в Первой лиге. Я буду делать максимум, – сказал  слова Клотета корреспондент «Матч ТВ». 

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15 комментариев

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Volgogradets
все равно перед питерским гегемоном лечь придётся, как ни крути, бгг
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Эннер Валенсия
Ответ mdaa
скажите ему кто нибудь, что его взяли в первую очередь для спасения от вылета, а не для динамичного футбола
его не брали для спасения от вылета, всем очевидно, что эту задачу мало кто решит
его взяли на перспективу
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mdaa
скажите ему кто нибудь, что его взяли в первую очередь для спасения от вылета, а не для динамичного футбола
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B_Boris
Ответ Quiet Dad
Кто-то как-то пытался гегенпрессинг поставить
И вполне хорошо получалось.
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.ru
судя по интервью он довольно быстро разобрался... что у нас к чему
+1
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kinza
Базарит кучеряво конечно, посмотрим сколько очков принесет до конца сезона
0
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Самозанятый
Ответ Инженер Управляющий
Философия простая - пока платят буду работать
Логично, вам не кажется?)
+3
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+3
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Quiet Dad
Ответ Матвей Шацкий
Скоростной футбол в России – утопия
Кто-то как-то пытался гегенпрессинг поставить
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Quiet Dad
А ты чеканил? А на жопу в сотню играл?))))
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Andrew Petrov
Дерзай Пеп☝удачи..
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Матвей Шацкий
Скоростной футбол в России – утопия
+1
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CriminalJoint62
Если он победит хоть в одном матче, ему можно памятник поставить
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Ебздрогыч
Клотет: готов работать и в клозете
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Ебздрогыч
Пеп готов к вылету в лучшую лигу мира!
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Инженер Управляющий
Философия простая - пока платят буду работать
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