Новый тренер «Торпедо» Жозеп Клотет назвал скоростной футбол своей философией.

– Моя философия – скоростной футбол, быстрый выход из обороны в атаку. Все мои команды практикуют динамичный футбол, я буду внедрять это в «Торпедо». Футбол - это долгосрочное развитие, я пришел в разгар сезона.

Моя задача – объединить команду вокруг себя, сплотить. Мы должны быть конкурентноспособны, сейчас сконцентрированы на «Ростове», чтобы взять там три очка. Я видел статистику по пенальти « », она имеет большое значение, влияет на результат.

И « » первый матч с «Ростовом» проиграло благодаря пенальти. «Ростов» - атакующая команда, они сильны технически, много проникают в штрафную. Надеюсь, что игроки тоже примут во внимание то, как мы проиграли в прошлой игре.

Когда анализировал команду, отметил, что мы забиваем мало голов. По защите мы тоже отстаем, есть тактические проблемы – как создавать больше проблем защите соперника. Проблемы психологического плана тоже присутствуют. Нужно выходить и чувствовать себя увереннее.

– Кто вам уже понравился из игроков? Кого отметили?

– Мне тяжело отмечать 2-3-4 игроков конкретных. Я вижу футбол как работу цельной группы лиц для достижения общей цели. Результат зависит от каждого.

Решает группа, при этом каждый игрок должен выдавать максимум от своих возможностей. Мы столкнулись с серьезным вызовом. Решение задачи зависит от каждого в отдельности и всех в целом.

– Перспективы «Торпедо» в Первой лиге? Будет подход отличаться?

– Я вдохновлен видением руководства, я буду работать для «Торпедо». Когда анализировал эту возможность, понимал, что можем не остаться в РПЛ. Я не побоялся этого и пошел работать в эту команду. Я благодарен руководству клуба за доверие.

Для меня нет разницы, останемся мы в или будем в Первой лиге. Я буду делать максимум, – сказал слова Клотета корреспондент « ».