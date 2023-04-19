Петр Чех сыграет за команду звезд «Белфаста» в благотворительном хоккейном матче с украинским «Днепром»

Теги Челси Петр Чех премьер-лига Англия Арсенал чемпионат Украины Федерация хоккея Украины чемпионат Великобритании Белфаст детский хоккей Днепр Херсон Хоккей

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех сыграет в хоккей с украинским «Днепром».

Он будет выступать за команду звезд «Белфаста».

19 апреля клуб проведет матч с командой из чемпионата Украины «Днепр» в поддержку благотворительного фонда Федерации хоккея Украины.

Все доходы от продажи билетов будут переданы в фонд «Украинская хоккейная мечта». Отмечается, что это поможет достижению глобальной цели фонда на сезон-2022/23 по сбору средств в размере 15,6 млн долларов.

Деньги будут использованы, чтобы поддержать около 7500 молодых игроков, тренеров и сотрудников более 100 клубов и 15 школ по всей Украине.

Напомним, 40-летний экс-футболист подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд» в ноябре 2022 года.

В текущем сезоне Чех провел за команду 11 матчей, в которых отражал 90,3% бросков при 3,89 пропущенных шайбах в среднем за игру. 

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34 комментария

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Gustav Forsberg
Ответ С бодуна
На поддержку тренеров по всей Украине…хахаха,уточнили бы,что это тренеры по стрелковой подготовки.
русский язык подучите сначала...
подготовкЕ
+11
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+7
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N W
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Вот что точно уже давно решили, то, что будут биться до последнего Миколы, жизни простых украинцев никому не интересны.
Слава богу, что жизнь простых россиян представляет для правительства РФ большую ценность.
+3
-1
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jonnysilverhand01
А Ротенберга пригласят в качестве почетного гостя ?
+5
-4
+1
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Милан 737..
Через фонд Зеленского на Кипре ☝️🤭🤦‍♂️ ...
+1
0
+1
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Илья Нагорный
Ответ Только Крылья
естественно лучше решат😂 там решалово таких масштабов сейчас, коих ещё век не будет😂
чего стоит только дворец Зеленского под Геленджиком!
+4
-3
+1
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ FanLFC
В Украине лучше решат на что тратить деньги, которые им передадут
Вот что точно уже давно решили, то, что будут биться до последнего Миколы, жизни простых украинцев никому не интересны.
+9
-8
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Оригинальный Ник
Ответ FanLFC
В Украине лучше решат на что тратить деньги, которые им передадут
Ну то есть передадут ВСУ, как и написали
+3
-2
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Winbreaker
Ответ С бодуна
На поддержку тренеров по всей Украине…хахаха,уточнили бы,что это тренеры по стрелковой подготовки.
Норм ты кринжа навалил малый))
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Только Крылья
Ответ Илья Нагорный
чего стоит только дворец Зеленского под Геленджиком!
ещё один мультиков насмотрелся)
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culthero
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Вот что точно уже давно решили, то, что будут биться до последнего Миколы, жизни простых украинцев никому не интересны.
Вот что точно уже давно решили, то, что будут биться до последнего Ивана,жизни простых россиян никому не интересны.
0
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Илья Нагорный
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Я правильно понял, что доходы, которые пойдут всу, завуалировали поддержкой тренеров? На Украине же больше не на что тратиться, кроме на тренеров.
тебя как касается куда пойдут доходы?
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ariuntrius
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Я правильно понял, что доходы, которые пойдут всу, завуалировали поддержкой тренеров? На Украине же больше не на что тратиться, кроме на тренеров.
Не поверишь, но даже под бомбежками освободителей жизнь в стране продолжается
+5
-5
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Только Крылья
Ответ FanLFC
В Украине лучше решат на что тратить деньги, которые им передадут
естественно лучше решат😂 там решалово таких масштабов сейчас, коих ещё век не будет😂
+8
-8
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Милан 737..
Чех реально танкист ☝️🤭🤦‍♂️...
0
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Милан 737..
Все вырученные деньги пойдут детям Украины ☝️🤭🤦‍♂️...
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Дмитрий Гудков
Я думал звёзд Балласта
То есть за первую команду синих
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Милан 737..
ИРА Белфаста против УНА Днепра 🤭🤦‍♂️...
+3
-3
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Сибирский литовец
Будет стоять на воротах в своём любимом танковом шлеме ?)
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Тихий летун
За " Днипро" будет играть Хашек/?
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