Петр Чех сыграет за команду звезд «Белфаста» в благотворительном хоккейном матче с украинским «Днепром»

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех сыграет в хоккей с украинским «Днепром».

Он будет выступать за команду звезд « ».

19 апреля клуб проведет матч с командой из чемпионата Украины « » в поддержку благотворительного фонда Федерации хоккея Украины.

Все доходы от продажи билетов будут переданы в фонд «Украинская хоккейная мечта». Отмечается, что это поможет достижению глобальной цели фонда на сезон-2022/23 по сбору средств в размере 15,6 млн долларов.

Деньги будут использованы, чтобы поддержать около 7500 молодых игроков, тренеров и сотрудников более 100 клубов и 15 школ по всей Украине.

Напомним, 40-летний экс-футболист подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд» в ноябре 2022 года.

В текущем сезоне Чех провел за команду 11 матчей, в которых отражал 90,3% бросков при 3,89 пропущенных шайбах в среднем за игру.

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