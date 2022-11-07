Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд». Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» уже пробовал себя в хоккее в 2019-м
Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд».
«Я рад новому вызову и с нетерпением жду возможности помочь команде достичь своих задач в сезоне», – сказал бывший вратарь футбольных клубов «Челси», «Арсенал» и сборной Чехии.
В 2019 году Чех уже пробовал себя в хоккее. Он подписал договор с полупрофессиональным английским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс» и вышел в качестве стартового вратаря на игру против «Суиндон Уайлд Кэтс».
Голкипер пропустил две шайбы, а в серии буллитов помог команде победить, отразив решающий бросок. Команда Чеха победила со счетом 3:2. Вратарь был признан лучшим игроком матча.
Петр Чех возвращается – в хоккей. Будет играть в четвертой английской лиге
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