Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд». Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» уже пробовал себя в хоккее в 2019-м

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Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд».

«Я рад новому вызову и с нетерпением жду возможности помочь команде достичь своих задач в сезоне», – сказал бывший вратарь футбольных клубов «Челси», «Арсенал» и сборной Чехии.

В 2019 году Чех уже пробовал себя в хоккее. Он подписал договор с полупрофессиональным английским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс» и вышел в качестве стартового вратаря на игру против «Суиндон Уайлд Кэтс».

Голкипер пропустил две шайбы, а в серии буллитов помог команде победить, отразив решающий бросок. Команда Чеха победила со счетом 3:2. Вратарь был признан лучшим игроком матча.

Петр Чех возвращается – в хоккей. Будет играть в четвертой английской лиге

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