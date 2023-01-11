Петр Чех отражал броски хоккеистов «Чикаго» на тренировке команды. Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» приехал в гости к коллеге Мразеку

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех принял участие в тренировке клуба НХЛ « ».

40-летний экс-футболист вышел на лед во вратарской экипировке и отражал броски игроков «Блэкхокс».

«Я воплотил в жизнь свою детскую мечту. Мне очень понравилось», – сказал Чех.

Чех приехал в Чикаго, чтобы навестить вратаря «Блэкхокс» . Они дружат уже много лет, хоккеист ранее приезжал в гости к Петру в Лондон.

В ноябре прошлого года стало известно, что рекордсмен футбольной сборной Чехии по количеству сыгранных матчей подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд», представляющим один из низших дивизионов.

В текущем сезоне он провел за команду 5 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при 3,53 пропущенных шайбах в среднем за игру.