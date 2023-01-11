Петр Чех отражал броски хоккеистов «Чикаго» на тренировке команды. Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» приехал в гости к коллеге Мразеку

Теги Чикаго Челси Петр Чех премьер-лига Англия сборная Чехии по футболу Арсенал НХЛ чемпионат Великобритании Петр Мразек Хоккей

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех принял участие в тренировке клуба НХЛ «Чикаго». 

40-летний экс-футболист вышел на лед во вратарской экипировке и отражал броски игроков «Блэкхокс».

«Я воплотил в жизнь свою детскую мечту. Мне очень понравилось», – сказал Чех. 

Чех приехал в Чикаго, чтобы навестить вратаря «Блэкхокс» Петра Мразека. Они дружат уже много лет, хоккеист ранее приезжал в гости к Петру в Лондон. 

В ноябре прошлого года стало известно, что рекордсмен футбольной сборной Чехии по количеству сыгранных матчей подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд», представляющим один из низших дивизионов.

В текущем сезоне он провел за команду 5 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при 3,53 пропущенных шайбах в среднем за игру. 

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7 комментариев

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HockeyMan
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В Кхл срочно его)
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56prost
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...эх Чикаго---
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Gustav Forsberg
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Ответ Pertinax Gandi
Мразек? Какая отвратительная фамилия!
в переводе на русский - Мороз
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nicocastro
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А он очень даже неплохо выглядит
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Stanislav Orlov
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Кстати довольно не плохо смотрится
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e1ther - e1ther
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Петя остановись,ты же итак большую часть карьеры играл в футболе в шлеме) отчаянный)
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Pertinax Gandi
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Мразек? Какая отвратительная фамилия!
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