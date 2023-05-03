«Бавария» готова продать Садьо Мане – у него не сложились отношения с партнерами.

Как пишет Bild, игроки «Баварии» недовольны Мане после того, как он ударил Лероя Сане по лицу. Инцидент, случившийся в раздевалке после 0:3 от «Манчестер Сити», шокировал футболистов «Баварии», так как Мане ударил Сане без особых причин.

Кроме того, игроки «Баварии» удивлены футбольными недостатками Садьо – например, нехваткой техники. Скауты заметили это, когда просматривали игру Мане перед переходом в «Баварию», но проигнорировали, учитывая то, как умеет забивать голы.

Среди игроков «Баварии» Мане общается только с , с которым они вместе играют за сборную Сенегала.

Мюнхенский клуб ищет покупателя на футболиста, который прошлым летом перешел из «Ливерпуля» за 32+9 млн евро.

« » была бы рада включить сенегальца в обмен на форварда «Наполи» Виктора Осимхена, но такую сделку невозможно осуществить, так как в Мюнхене Мане получает как минимум 10 млн евро в год чистыми. «Наполи» не может столько платить. Если «Бавария» получит запрос по Мане, то будет готова к переговорам.

В этом сезоне у Мане 12 голов в 35 матчах за «Баварию». Статистику 31-летнего вингера можно найти здесь.

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