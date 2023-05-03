«Бавария» ищет покупателя на Мане. Удар по лицу Сане шокировал игроков, Садьо общается только с Сарром

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Садьо Мане Лерой Сане Буна Сарр Футбол

«Бавария» готова продать Садьо Мане – у него не сложились отношения с партнерами.

Как пишет Bild, игроки «Баварии» недовольны Мане после того, как он ударил Лероя Сане по лицу. Инцидент, случившийся в раздевалке после 0:3 от «Манчестер Сити», шокировал футболистов «Баварии», так как Мане ударил Сане без особых причин.

Кроме того, игроки «Баварии» удивлены футбольными недостатками Садьо – например, нехваткой техники. Скауты заметили это, когда просматривали игру Мане перед переходом в «Баварию», но проигнорировали, учитывая то, как Садьо умеет забивать голы.

Среди игроков «Баварии» Мане общается только с Буной Сарром, с которым они вместе играют за сборную Сенегала.

Мюнхенский клуб ищет покупателя на футболиста, который прошлым летом перешел из «Ливерпуля» за 32+9 млн евро.

«Бавария» была бы рада включить сенегальца в обмен на форварда «Наполи» Виктора Осимхена, но такую сделку невозможно осуществить, так как в Мюнхене Мане получает как минимум 10 млн евро в год чистыми. «Наполи» не может столько платить. Если «Бавария» получит запрос по Мане, то будет готова к переговорам. 

В этом сезоне у Мане 12 голов в 35 матчах за «Баварию». Статистику 31-летнего вингера можно найти здесь.

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70 комментариев

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Batt Monner
Судя по развитию карьер Мане, Вейналдума, Ориги, Клопп реально творил чудеса в Ливерпуле
+254
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+246
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<~Inter~>
Ответ Batt Monner
Судя по развитию карьер Мане, Вейналдума, Ориги, Клопп реально творил чудеса в Ливерпуле
Так Мане отлично себя показывал в Сотоне и всегда был лидером сборной. Ориги же всегда и везде был бревном, который лишь раз в карьере правильно ткнул мяч в ворота
+94
-12
+82
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Тьерри Анри1214
Очередной топ-трансфер от Хасана))) Надо их троих и продать куда-нибудь: Мане, Сарра и Хасана. Можно на органы
+62
-20
+42
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Апач
казалось бы, молодые физически развитые мужики. Альфа-самцы в части денег, внимания, уверенности... а при виде школьной толкотни - "были шокированы". Всегда представлял себе футбольную команду - сборищем малообразованных полугопников.... видимо был неправ. Ранимые в душе снежинки.
+35
-9
+26
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VictorVallecano
Ответ Vova Jmur
стоит сказать спасибо левацким ценностям и гей пропаганде вот и вырастили поколение не мужиков, а тюфяков, которые по всему полю готовы кататься от легкого толчка
У вас подходящая аватарка.
+30
-5
+25
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tverd1
Ответ Апач
казалось бы, молодые физически развитые мужики. Альфа-самцы в части денег, внимания, уверенности... а при виде школьной толкотни - "были шокированы". Всегда представлял себе футбольную команду - сборищем малообразованных полугопников.... видимо был неправ. Ранимые в душе снежинки.
С одной стороны ты прав. Тебе втащили, встань и втащи в обратку. Только сама ситуация не правильная, когда один коллега в рабочее время взял и втащил другому. Это в принципе не нормальная ситуация для любой сферы труда и общественной жизни. Я бы тоже прифигел и был шокирован если бы у нас в офисе инженер взял и втащил архитектору под конец рабочего дня из-за какогонибудь окна мешающего поставить колонну.
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Astan4o
Нехватка техники Мане?
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Ян Константинопольский
Ответ Тьерри Анри1214
Очередной топ-трансфер от Хасана))) Надо их троих и продать куда-нибудь: Мане, Сарра и Хасана. Можно на органы
Аллё, Сара? Дай ка мане Хасана
+11
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гилберт
Мюнхенский клуб покупателей. Или продавцов.
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Tybalt
Ответ stradivari13
игроки баварии в шоке от поведения мане, набрали "девочек полугендеров", правильно Мане им там навставлял, тряпкам, ногами еще их надо было по раздевалке гонять и тухелю прописать, и вообще напомнить этим фашистам про рабство в Намибии )
аптека за углом
+10
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Мукунку хороший
Ответ Тьерри Анри1214
Очередной топ-трансфер от Хасана))) Надо их троих и продать куда-нибудь: Мане, Сарра и Хасана. Можно на органы
На органы не надо.. можно на пианино..
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ɔculpa
Ответ Batt Monner
Судя по развитию карьер Мане, Вейналдума, Ориги, Клопп реально творил чудеса в Ливерпуле
Ну Вейналдум и Мане реально были классные игрочилы, они и в сборных были лидерами, но да, топапи они становились именно при Клоппе.
+4
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TravenS
Никогда не понимал, что в нём такого выдающегося многие находят. Вне системы Клоппа (системы бегунков) он бесполезен, к тому же явно страдает высокомерием.
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Los Galácticos
Начал то Мане отлично за Баварию, сразу забил и выиграл Суперкубок и потом в чемпионате забивал, но после травмы что-то пошло не так.
+5
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Lionel Andres Messi 10
WBC, WBO, WBA и IBF могут заинтересоваться.
+6
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хавбек+
накупили бегунов и не знают что с этим делать, в команде нет баланса
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Меган Лайф
Вроде команд по мма нету) а если серьёзно - единственное заметное усиление в Баварии за пару лет - де лигт. Единственный игрок, который радует и похож на классического игрока Баварии. А весь этот цирк из атлетов и дрибблеров надо разгонять.
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podkop09
Так все дело в системе Клоппа, который из хламарей делает футболистов. В команде звезд мало, Салах вот кого надо было брать. Ну а я жду шока от покупателя на Трента, заплатят за него 100 лямов, а он ни в атаку ни в защиту не сможет в новой команде
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Артём Сергеев
Ответ Апач
казалось бы, молодые физически развитые мужики. Альфа-самцы в части денег, внимания, уверенности... а при виде школьной толкотни - "были шокированы". Всегда представлял себе футбольную команду - сборищем малообразованных полугопников.... видимо был неправ. Ранимые в душе снежинки.
если у нас ,например, в цехе, кто нибудь кого нибудь ударит кого нибудь по лицу,его тоже не поимут
+2
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Zalupechkin
Ответ TravenS
Никогда не понимал, что в нём такого выдающегося многие находят. Вне системы Клоппа (системы бегунков) он бесполезен, к тому же явно страдает высокомерием.
Согласен полностью. Никогда не понимал , как люди не видели его натуру , а всё время говорили ,какой Мане скромный и прочее . Но вот он и показывает своё эго по полной сейчас .
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Добрый Ретроград
А если ниггером назвал, то садить в турма будут.
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VV Vvvv
Эко какие нежные.)))
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Франческо Тотти
Вот про "ударил без особых причин".
Как говорится, Война - дело молодых, лекарство против морщин. Только вот не верю, что причин не было. Ну сидит такой Мане в раздевалке и ищет, кому втащить. О, Сане, плагиатор, фамилия похожая, надо бы ему настучать.
И да - мужской коллектив, чего только не бывает.
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Остап Бендер
Надо им Черчесова подписать на пару дней, чтоб сходил с ними в душ и всё объяснил Мане, Сане, Ване и всем остальным... Детский сад
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Syroezhkin
какие нежные колбасники
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