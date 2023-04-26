«Бавария» хочет обменять Мане на Осимхена с доплатой. «Наполи» требует 150 млн евро

Теги Бавария Аталанта бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Садьо Мане Виктор Осимхен деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Бавария» хотела бы обменять Садьо Мане на Виктора Осимхена с доплатой.

По информации Sky Sport Deutschland, нападающий «Наполи» заигрывает с «Баварией» – он не против перехода. Однако итальянский клуб требует огромную сумму за форварда.

«Сейчас «Наполи» хочет 150 млн евро за Осимхена. «Бавария» говорит: «Мы никогда не станем платить столько», – рассказал журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Пока между клубами не было переговоров. Некоторые менеджеры «Баварии» предложили включить Мане в сделку по Осимхену, чтобы снизить сумму трансфера.

«Мы считаем, что это невозможно, потому что «Наполи» никогда не потянет зарплату Мане», – дал свой комментарий по этому поводу Плеттенберг.

Журналист Bild Кристиан Фальк пишет, что Стефани, девушка Осимхена, – немка, и она хотела бы вернуться на родину. В связи с этим Виктор открыт к переходу в «Баварию». 

Также мюнхенцы рассматривают вариант с приглашением нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда, но пока в «Баварии» не так активно работают над его переходом. 

Статистику Осимхена можно найти здесь, а показатели Хейлунда – тут.

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50 комментариев

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Los Galácticos
Прочитал заголовок и на какой-то момент мысленно вернулся во времена работорговли.
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Homelender_666
Бавария так может только клубы Бундеслиги разводить. А Де Лаурентис Витю до последнего не будет отпускать, как Кулибали.
+30
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falkao2013
И зачем это Наполи?) Мане вообще не для итальянского чемпионата. Уход из Ливерпуля был ошибкой
+27
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Аркадий Аркадич
Бавария в каком то своем мире живет. Они думают, что в эпоху, когда за Мудриков и Антони платят по сотке, им кто то отдаст топового форварда за 15млн и огромное спасибо?
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Mikhalych@
Де Лаурентис: "149млн. + Мане! И перестаньте выкручивать мне яйца!"
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Homelender_666
Ответ DolJun
наполи вряд ли пойдет на такой размен. уж если де лаурентис действительно повесил ценник в 150 лям, то скорее всего так и будет. помню как он продавал кавани, да и кулибали ушел уже под последний контракт, хотя сватали его в топ клубы гораздо раньше.
Он правильно поступает. Это нормально, когда президент не хочет отпускать лучших игроков.
+12
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Vano from Tbilisi
Кто-нибудь скажите Баварии что Наполи не из бундеслиги. Придется платить по полной
+13
-1
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Антон Фалафель
Лол. Компашка из Баварии во главе с Хасанчиком, думают што умнее дона Аурелио и пытаются его нагреть, подсунуть неликвид, который самим не нужен и в замен получить один из лучших активов🤣🤣🤣
+13
-2
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Миша 51
Ответ psixyec
Ахахах, 150 млн доплата, а Де Лаурентис неплох и разводит баварский мешок сосисок на деньги.
Ты статью читал?
+11
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Alexey Catalonsky
Ответ Los Galácticos
Прочитал заголовок и на какой-то момент мысленно вернулся во времена работорговли.
Итальянский Мистер Кэнди и немецкий доктор Шульц)))
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deadjoker
Реал хочет обменять Азара на осимхена :))
+5
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Футбол_это_жизнь
Ответ Миша 51
Ты статью читал?
Он так торопился написать ахахахха, что даже новость читать не стал. Типичный мадридский
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DolJun
наполи вряд ли пойдет на такой размен. уж если де лаурентис действительно повесил ценник в 150 лям, то скорее всего так и будет. помню как он продавал кавани, да и кулибали ушел уже под последний контракт, хотя сватали его в топ клубы гораздо раньше.
+5
-2
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Вадим Слуцкий
Ответ Los Galácticos
Прочитал заголовок и на какой-то момент мысленно вернулся во времена работорговли.
которые никуда не уходили
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red hikkikomori
Ответ Mikhalych@
Де Лаурентис: "149млн. + Мане! И перестаньте выкручивать мне яйца!"
Прочитал голосом Эрика Картмана из Саус Парка 🤣
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Buzya
Ответ Антон Фалафель
Лол. Компашка из Баварии во главе с Хасанчиком, думают што умнее дона Аурелио и пытаются его нагреть, подсунуть неликвид, который самим не нужен и в замен получить один из лучших активов🤣🤣🤣
привыкли в своем болоте на донорские органы Боруссию разбирать и не иметь конкурентов, думали, что и тут прокатит... Но нет, не прокатило.
Вот бы ещё сейчас Мане пошёл по стопам Бэйла и Азара... Вообще было бы эпично
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Александр Белов
Ответ DolJun
наполи вряд ли пойдет на такой размен. уж если де лаурентис действительно повесил ценник в 150 лям, то скорее всего так и будет. помню как он продавал кавани, да и кулибали ушел уже под последний контракт, хотя сватали его в топ клубы гораздо раньше.
Челси , Псж и Реал спокойно заплатят ему эти деньги.
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Kontur90
Как же я любил Мане в Ливерпуль, думал они созданы друг для друга и безумно расстроился когда узнал о его переходе…(
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Фантом
В нынешних условиях и с учетом зарплаты Мане за то, что его заберут, "Баварии" скорее платить надо, чем деньги требовать.
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Пирс Морган
А может быть зал....у им на воротник?
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Syndycate
А кто будет платить Мане его гигантскую личку в 20 млн, Наполи что ли?)
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rembrandao
Конечно, Бавария же привыкла не платить за игроков, а забирать их бесплатно или за бесценок)
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Rudenzik
По информации Sky Sport Deutschland, нападающий «Наполи» заигрывает с «Баварией» Во как, вот он негодник
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Мужанов Дмитрий Александрович
140 млн + Мане, ну и половину з/п Сенегальца будет платить Бавария
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Max Semenik
Ответ Антон Фалафель
Лол. Компашка из Баварии во главе с Хасанчиком, думают што умнее дона Аурелио и пытаются его нагреть, подсунуть неликвид, который самим не нужен и в замен получить один из лучших активов🤣🤣🤣
К тому же неликвида, играющего на позиции их лидера.
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