«Бавария» хочет обменять Мане на Осимхена с доплатой. «Наполи» требует 150 млн евро

«Бавария» хотела бы обменять Садьо Мане на Виктора Осимхена с доплатой.

По информации Sky Sport Deutschland, нападающий «Наполи» заигрывает с «Баварией» – он не против перехода. Однако итальянский клуб требует огромную сумму за форварда.

«Сейчас «Наполи» хочет 150 млн евро за Осимхена. « » говорит: «Мы никогда не станем платить столько», – рассказал журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Пока между клубами не было переговоров. Некоторые менеджеры «Баварии» предложили включить Мане в сделку по Осимхену, чтобы снизить сумму трансфера.

«Мы считаем, что это невозможно, потому что « » никогда не потянет зарплату Мане», – дал свой комментарий по этому поводу Плеттенберг.

Журналист Bild Кристиан Фальк пишет, что Стефани, девушка Осимхена, – немка, и она хотела бы вернуться на родину. В связи с этим открыт к переходу в «Баварию».

Также мюнхенцы рассматривают вариант с приглашением нападающего «Аталанты» , но пока в «Баварии» не так активно работают над его переходом.

Статистику Осимхена можно найти здесь, а показатели Хейлунда – тут.

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