«Челси» интересуется Мане. «Бавария» готова к переговорам
«Челси» интересуется вингером «Баварии» Садьо Мане.
Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.
«Бавария» ищет покупателя для Мане. Обмен с Осимхеном был бы желателен, но нереален. Мане, по слухам, зарабатывает в Мюнхене 12 млн евро чистыми. В Неаполе столько не платят.
В Мюнхене, однако, обратили внимание на то, что «Челси» заинтересован в Мане. «Бавария» готова вести переговоры, если к ней обратятся», – сообщил Фальк.
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