«Челси» интересуется Мане. «Бавария» готова к переговорам

«Челси» интересуется вингером «Баварии» Садьо Мане.

Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

«Бавария» ищет покупателя для Мане. Обмен с был бы желателен, но нереален. Мане, по слухам, зарабатывает в Мюнхене 12 млн евро чистыми. В Неаполе столько не платят.

В Мюнхене, однако, обратили внимание на то, что « » заинтересован в Мане. « » готова вести переговоры, если к ней обратятся», – сообщил Фальк.

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