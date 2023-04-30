«Челси» интересуется Мане. «Бавария» готова к переговорам

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Наполи Садьо Мане Виктор Осимхен Футбол

«Челси» интересуется вингером «Баварии» Садьо Мане.

Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

«Бавария» ищет покупателя для Мане. Обмен с Осимхеном был бы желателен, но нереален. Мане, по слухам, зарабатывает в Мюнхене 12 млн евро чистыми. В Неаполе столько не платят.

В Мюнхене, однако, обратили внимание на то, что «Челси» заинтересован в Мане. «Бавария» готова вести переговоры, если к ней обратятся», – сообщил Фальк.

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32 комментария

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Пинающий Достоинства
Ответ Lionel Andres Messi 10
Новости с Челси можно создавать по такому принципу: «Челси» интересуется *вставить имя любого игрока*
Был бы человек, а место в Челси найдётся (с) Виссарион Боули
+37
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Lionel Andres Messi 10
Новости с Челси можно создавать по такому принципу:
«Челси» интересуется *вставить имя любого игрока*
+31
-1
+30
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Blaumerc
Ответ Пинающий Достоинства
Был бы человек, а место в Челси найдётся (с) Виссарион Боули
В Челси найдётся, а вот найдётся ли в раздевалке?
вот в чём вопрос
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Игорь Новиков
Да, Челси явно нужен вингер! Шести человек на 2 места мало!
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Homelender_666
Халявные 60-70 млн для Баварии)
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atomio
12 млн чистыми - на данный момент за такую ЗП форвард должен быть супер топом. Мане никогда таким не был и не будет.
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Lynx.DP
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Чтобы купить что-нибудь не нужное, надо сначала продать что-нибудь не нужное)
В случае с Боули «продать что-то нужное». Например Ковачича.
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DavidRobertJosephBeckham
Чтобы купить что-нибудь не нужное, надо сначала продать что-нибудь не нужное)
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alexis2020
Отлично, если интересуются, нужно отпустить
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nick-basil
Почему Челси не прикупить Майкла Джордана до кучи. Это прикольней. Без тренера это почти так же логично, как и весь остальной "шопинг"
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Destro7451
Ответ Blaumerc
В Челси найдётся, а вот найдётся ли в раздевалке? вот в чём вопрос
в коридоре постоят, ничего страшного
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
План на путевку в чемпиошип уже составлен)
Слезь уже с рычага,а то у тебя мысли путаются!
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Старый Сухи
Ответ Lionel Andres Messi 10
Новости с Челси можно создавать по такому принципу: «Челси» интересуется *вставить имя любого игрока*
Точно. А можно и просто к имени любого игрока, которым интересуется хоть один клуб или который хочет поменять клуб добавлять, что Челси им интересуется. Впрочем на sports кажется так и делают.
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He11raizer
Недостаточно игроков для четырёхсторонки.
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The Best
Ну какой Мане?Боули не хватает вингеров что-ли,или он предложит схему без цн с четырьмя вингерами,команде нужен нападающий хороший (который покажет Кукурузе и остальным как нужно завершать моменты).
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Бухгалтер2021
не удивлюсь если мане подымет кубок АПЛ в составе Челси в следующем сезоне
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Несусветный Папаша
Этот Боули пранкер,он просто ненавидит футбол и издевается над ним и над всеми любителями.
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s_kapa
Им только разобранного Мане не хватает для полного счастья
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Aleksey Yashin
Чтобы атмосфера в раздевалке стал ещё "лучше"?)
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Zakir Zakir
еще один вингер это то что нужно челси) после можно еще одного центр заща подписать
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Футбольный экспертъ
Боули видимо путает АПЛ с НХЛ, 25 человек как минимум в ростере
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Yu123
Боули 🥺👉👈
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