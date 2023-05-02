Клопп о праздновании перед лицом судьи: «Эта ситуация не должна была произойти. Было много эмоций, гнева. Я должен был быть счастливым, когда мы забили, но, к сожалению, я был зол»

Юрген Клопп объяснил, почему разозлился на судей в матче против «Тоттенхэма».

Напомним, после того, как «Ливерпуль» забил победный гол, главный тренер «красных» побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать. После игры сказал: «Я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально».

«Вся эта ситуация не должна была произойти. Много эмоций, гнева было в тот момент – вот почему я так праздновал, незафиксированный фол на Мо [Салахе] был прямо перед моими глазами. Я должен был просто быть счастливым, когда мы забили, но, к сожалению, я был зол.

Ко мне подошел Пол Тирни, я нисколько не ожидал красной карточки, и он сказал: «Для меня это красная карточка, но из-за него [резервного судьи] – желтая.

Я знаю, что не делает этого намеренно, вовсе нет, но такая история есть. Это [решения не в пользу « »] не происходит намеренно, но это есть. Я действительно сожалею о том, что создал много заголовков. Я понятия не имею, что сейчас происходит. Мы еще ничего не слышали.

Вероятно, я должен ожидать наказания. Красная карточка, которую я получил против «Сити», была после фола на том же игроке, Мо Салахе, на том же месте», – сказал Клопп.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд