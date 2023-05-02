«Барселона» 2 года не забивает прямыми ударами со штрафных. Последним это делал Месси

«Барселона» два года не забивает голы прямыми ударами со штрафных.

Последним игроком каталонской команды, которому удалось забить прямым ударом со штрафного, был . Он сделал это в матче против «Валенсии» (3:2) ровно два года назад, 2 мая 2021-го.

С тех пор игроки «блауграны» 33 раза били по воротам соперников со штрафных, но не забили ни разу.

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