«Барселона» 2 года не забивает прямыми ударами со штрафных. Последним это делал Месси

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

«Барселона» два года не забивает голы прямыми ударами со штрафных.

Последним игроком каталонской команды, которому удалось забить прямым ударом со штрафного, был Лионель Месси. Он сделал это в матче против «Валенсии» (3:2) ровно два года назад, 2 мая 2021-го.

С тех пор игроки «блауграны» 33 раза били по воротам соперников со штрафных, но не забили ни разу. 

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29 комментариев

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EminenceGrise
Так и серию эту прервет Месси.
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NartApsua
Есть подозрение, что следующий гол Барселоны со штрафного забьёт тоже Месси)
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Hella black
Будет 🔥 если он вернётся домой и в первом же матче закинет в паутинку со штрафного
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EminenceGrise
Ответ Гамарджоба Генацвале
Им бы Уткина купить. Даниила.
Васю тоже можно брать. В пиарщики. Будет накидывать как боженька, и все будут обсуждать.
+10
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Гамарджоба Генацвале
Им бы Уткина купить. Даниила.
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Los Galácticos
Появился еще один повод вернуть Месси :)
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che kaif
Берите Сперцяна будет вам гол со штрафного
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Flavius
Ответ А. Мостовой
Месси который из 50 попыток забивал 1 и то если повезет? Хорошая шутка.
Выздоравливай
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Терминатор///Айлбибекович
И не забьют.Ниче в следующем сезоне Батя приедет из тренировочного лагеря к ЧМ 2022 из Парижа.И покажет че почем.Ну а сливы и альнасровцы пусть и дальше плачут из за фин проблем Барсы и доказывают друг другу ,что Месси Барсе не нужен и надо строить игру через кого то другого.Только вот какого с...го дела им до проблем и успехов Барсы
+4
-1
+3
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& Co1366
Были сведения, что Маркос Алонсо вроде неплохо может пробить штрафной. Надо дать ему шанс.
+3
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Tpy6kaMerlina
Ответ EminenceGrise
Васю тоже можно брать. В пиарщики. Будет накидывать как боженька, и все будут обсуждать.
В принципе и на ворота тоже сойдёт. Не отобьёт высокий мяч в угол, так накидает у своей вратарской или штрафной за тайм - соперник не проскочит.
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Tpy6kaMerlina
Значит, пора Лео действительно вернуться.
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Syndycate
В азиатском ЛЧ например, почему бы и нет
там пусть один бедоносец из Португалии зрителей и футболистов в стенке пугает как он красиво выдыхает и отмеряет шаги,что бы опять все со смеху попадали после очередного шедевра))).
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Это как раз показатель того, на каком уровне находятся исполнители Барсы. Команда еще явно в стадии становления. Есть куда прибавлять, при чем значительно. Но вдвойне приятно, что даже так они в шаге от чемпионства.
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V S
Ответ NartApsua
Есть подозрение, что следующий гол Барселоны со штрафного забьёт тоже Месси)
Вряд ли.VS.
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mj23.net
Ответ & Co1366
Были сведения, что Маркос Алонсо вроде неплохо может пробить штрафной. Надо дать ему шанс.
У него 5 штрафных за Челси, 4 в АПЛ. И один за Фиорентину Милану.
Он и Барсе как-то в штангу засадил в ЛЧ на Камп Ноу.
https://www.youtube.com/watch?v=3lGWDTDL-Lo
Мастер попаданий в каркас)
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Flavius
Ответ TravenS
33 штрафных за 2 года? Что-то маловато как-то, опасный штрафной чуть ли не в каждом матче назначают
Я так понимаю они 33 раза пытались бить по воротам
А остальные 100 раз даже пытаться не решились
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Добрый Ретроград
No Messi, no Barça
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AminO2
Дело не в том, что не забивают со штрафных.
33 за 2 года, из которых под нормальными углами и расстоянием, вероятно, половина – это очень мелкая выборка для выводов. У Месси лично были серии по 50-60 подряд незабитых. Но и самих попыток было немало. Т.е, изменился при Хави стиль игры в атаке и игроки почти не провоцируют соперников на фолы перед штрафной площадью, в отличие от Месси и Неймара, которые штрафные для себя целенаправленно и умело зарабатывали.
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Alexander Adamich
Уткина подписать и делов!
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wmfrxwf5rq
Ямалу бы дать попробовать. Интересно что из этого выйдет
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TravenS
33 штрафных за 2 года? Что-то маловато как-то, опасный штрафной чуть ли не в каждом матче назначают
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0:4 на спотифай камп ноу
Respect Месси
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