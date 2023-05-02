«Барселона» 2 года не забивает прямыми ударами со штрафных. Последним это делал Месси
«Барселона» два года не забивает голы прямыми ударами со штрафных.
Последним игроком каталонской команды, которому удалось забить прямым ударом со штрафного, был Лионель Месси. Он сделал это в матче против «Валенсии» (3:2) ровно два года назад, 2 мая 2021-го.
С тех пор игроки «блауграны» 33 раза били по воротам соперников со штрафных, но не забили ни разу.
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Он и Барсе как-то в штангу засадил в ЛЧ на Камп Ноу.
https://www.youtube.com/watch?v=3lGWDTDL-Lo
Мастер попаданий в каркас)
А остальные 100 раз даже пытаться не решились
33 за 2 года, из которых под нормальными углами и расстоянием, вероятно, половина – это очень мелкая выборка для выводов. У Месси лично были серии по 50-60 подряд незабитых. Но и самих попыток было немало. Т.е, изменился при Хави стиль игры в атаке и игроки почти не провоцируют соперников на фолы перед штрафной площадью, в отличие от Месси и Неймара, которые штрафные для себя целенаправленно и умело зарабатывали.