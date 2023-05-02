Матич считает, что «Сити» может выиграть требл: «Все в их руках. У них есть опыт игры в такого рода матчах»
Неманя Матич считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы на требл.
– Один нападающий, о котором все говорят, – это Эрлинг Холанд. Как ты думаешь, он может помочь «Манчестер Сити» выиграть требл?
– Я думаю, что да. Несколько месяцев назад мы с Тэмми [Абрахамом] поспорили в нашей раздевалке. Он сказал, что «Арсенал» победит [в АПЛ], я сказал, что «Сити» выиграет.
Все в их руках. У них есть опыт игры в такого рода матчах. Один плохой результат может изменить все, но у «Сити» больше шансов, – сказал полузащитник «Ромы».
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