Матич считает, что «Сити» может выиграть требл: «Все в их руках. У них есть опыт игры в такого рода матчах»

Теги Рома Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Неманя Матич Тэмми Абрахам Эрлинг Холанд Футбол

Неманя Матич считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы на требл.

– Один нападающий, о котором все говорят, – это Эрлинг Холанд. Как ты думаешь, он может помочь «Манчестер Сити» выиграть требл?

– Я думаю, что да. Несколько месяцев назад мы с Тэмми [Абрахамом] поспорили в нашей раздевалке. Он сказал, что «Арсенал» победит [в АПЛ], я сказал, что «Сити» выиграет.

Все в их руках. У них есть опыт игры в такого рода матчах. Один плохой результат может изменить все, но у «Сити» больше шансов, – сказал полузащитник «Ромы». 

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4 комментария

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Hella black
В этом году Сити как никто другой заслуживает ТРЭБЛА ! Единственное препятствие это Реал Мадрид. По совокупности,Пеп заслужил ушастого.
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Тимофей Кушнир
В том сезоне другому клубу пророчили требл(даже квадрупл). Давайте не будем забегать вперед, я знаю, чем подобные разговоры заканчиваются.
+2
-2
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