Матич считает, что «Сити» может выиграть требл: «Все в их руках. У них есть опыт игры в такого рода матчах»

Неманя Матич считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы на требл.

– Один нападающий, о котором все говорят, – это . Как ты думаешь, он может помочь « » выиграть требл?

– Я думаю, что да. Несколько месяцев назад мы с Тэмми [ ] поспорили в нашей раздевалке. Он сказал, что « » победит [в ], я сказал, что «Сити» выиграет.

Все в их руках. У них есть опыт игры в такого рода матчах. Один плохой результат может изменить все, но у «Сити» больше шансов, – сказал полузащитник «Ромы».

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