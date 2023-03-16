Дитмар Хаманн: «Холанд – лучший центрфорвард Европы, однако неясно, делает ли он «Сити» лучше. ЛЧ Эрлинг не гарантирует, в АПЛ команда отстает от «Арсенала»

Теги Манчестер Сити Дитмар Хаманн премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Наполи Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Дитмар Хаманн сомневается в том, стал ли «Манчестер Сити» сильнее, купив Эрлинга Холанда.

«Он, возможно, лучший центрфорвард Европы на данный момент, если судить по голам. Также стоит упомянуть Осимхена, он тоже великолепный футболист.

Забить пять голов – это мощно. Но пока все равно непонятно, делает ли Холанд «Ман Сити» лучше в целом. Здорово, когда он в команде, но это не гарантирует победу в Лиге чемпионов. А в АПЛ команда на пять очков отстает от «Арсенала».

В ЛЧ разве что у одной или двух команд такие же хорошие шансы на победу, как у «Сити», но посмотрим, станет ли Эрлинг недостающим кусочком мозаики», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля».

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6 комментариев

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Nikita Filippov
Ответ Иван Иванов
Холланд напоминает немецких нападающих Штефана эфеберга и Тима боровски плюс он явно склонен к полноте ,так что думаю его карьера будет короткосрочной и закончиться в 25-27 лет.
Эффенберг был полузащитником
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Roma Martin
Ответ Иван Иванов
Холланд напоминает немецких нападающих Штефана эфеберга и Тима боровски плюс он явно склонен к полноте ,так что думаю его карьера будет короткосрочной и закончиться в 25-27 лет.
а они были нападающими?
0
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Romeo Yankovich
Ответ А. Мостовой
ага, забил пять голов в пустые и уже лучший? поставь мою бабушку в ман сити и с такими партнерами будет забивать не меньше
пока что тебя туда не берут, не говоря о твоей бабушке.
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Иван Иванов
Холланд напоминает немецких нападающих Штефана эфеберга и Тима боровски плюс он явно склонен к полноте ,так что думаю его карьера будет короткосрочной и закончиться в 25-27 лет.
+1
-2
-1
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Lindeman
Ответ А. Мостовой
ага, забил пять голов в пустые и уже лучший? поставь мою бабушку в ман сити и с такими партнерами будет забивать не меньше
На то он и центрфорвард
+2
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А. Мостовой
ага, забил пять голов в пустые и уже лучший? поставь мою бабушку в ман сити и с такими партнерами будет забивать не меньше
+2
-3
-1
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