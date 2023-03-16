Дитмар Хаманн: «Холанд – лучший центрфорвард Европы, однако неясно, делает ли он «Сити» лучше. ЛЧ Эрлинг не гарантирует, в АПЛ команда отстает от «Арсенала»
Дитмар Хаманн сомневается в том, стал ли «Манчестер Сити» сильнее, купив Эрлинга Холанда.
«Он, возможно, лучший центрфорвард Европы на данный момент, если судить по голам. Также стоит упомянуть Осимхена, он тоже великолепный футболист.
Забить пять голов – это мощно. Но пока все равно непонятно, делает ли Холанд «Ман Сити» лучше в целом. Здорово, когда он в команде, но это не гарантирует победу в Лиге чемпионов. А в АПЛ команда на пять очков отстает от «Арсенала».
В ЛЧ разве что у одной или двух команд такие же хорошие шансы на победу, как у «Сити», но посмотрим, станет ли Эрлинг недостающим кусочком мозаики», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля».
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