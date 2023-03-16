Дитмар Хаманн: «Холанд – лучший центрфорвард Европы, однако неясно, делает ли он «Сити» лучше. ЛЧ Эрлинг не гарантирует, в АПЛ команда отстает от «Арсенала»

сомневается в том, стал ли « » сильнее, купив .

«Он, возможно, лучший центрфорвард Европы на данный момент, если судить по голам. Также стоит упомянуть , он тоже великолепный футболист.

Забить пять голов – это мощно. Но пока все равно непонятно, делает ли Холанд «Ман Сити» лучше в целом. Здорово, когда он в команде, но это не гарантирует победу в чемпионов. А в АПЛ команда на пять очков отстает от «Арсенала».

В ЛЧ разве что у одной или двух команд такие же хорошие шансы на победу, как у «Сити», но посмотрим, станет ли Эрлинг недостающим кусочком мозаики», – заявил бывший полузащитник «Ливерпуля».