«Клоппу повезло, что он получил всего лишь желтую. Жоту надо было удалять, о чем Юрген не упомянул». Ширер о претензиях тренера «Ливерпуля» к судье Тирни
Алан Ширер прокомментировал претензии Юргена Клоппа к арбитру матча с «Тоттенхэмом».
После победы со счетом 4:3 главный тренер «Ливерпуля» сказал на пресс-конференции: «Я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально».
«Он легко мог удалить Жоту и должен был его удалить, о чем Клопп как-то не упомянул.
Ему [Клоппу] повезло в эпизоде, когда он подбежал к четвертому судье. Мы знаем, что это эмоциональная игра, временами это безумная игра, и эмоции были на пределе. Но это не первый раз, когда он делает это на бровке, так что ему повезло, что он только что получил всего лишь желтую карточку», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC.
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Нашему Клоппу очень даже повезло вчера. На его месте я бы сказал спасибо судье. Но, возможно, тогда нас бы заподозрили в нечистой игре. Поэтому наш Юрген выбрал такую тактику в виде публичных наездов на судью, чтобы абстрагироваться от судейства, которое было явно в нашу пользу.
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Где вы были, когда лайнсмен заехал локтем Робертсону? Он же извинился. Ему можно простить. Тогда какого фига Митрович сидит 8 матчей дисквалификации? Или это только в одну сторону работает?
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Что вас так беспокоит Ливерпуль? Если уж открываете рот, то освещайте все моменты, а не только в одну сторону.
Ау, Пеп. Какая-то кривая любовь по всей Англии.
На повторе можно увидеть что мяч вообще мимо летит и за такое пенальти не ставят)
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