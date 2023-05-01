«Клоппу повезло, что он получил всего лишь желтую. Жоту надо было удалять, о чем Юрген не упомянул». Ширер о претензиях тренера «Ливерпуля» к судье Тирни

Алан Ширер прокомментировал претензии Юргена Клоппа к арбитру матча с «Тоттенхэмом».

После победы со счетом 4:3 главный тренер « » сказал на пресс-конференции: «Я не знаю, что судья имеет против нас. Сказанное им мне ненормально».

«Он легко мог удалить и должен был его удалить, о чем как-то не упомянул.

Ему [Клоппу] повезло в эпизоде, когда он подбежал к четвертому судье. Мы знаем, что это эмоциональная игра, временами это безумная игра, и эмоции были на пределе. Но это не первый раз, когда он делает это на бровке, так что ему повезло, что он только что получил всего лишь желтую карточку», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC.

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