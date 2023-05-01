«Клоппу повезло, что он получил всего лишь желтую. Жоту надо было удалять, о чем Юрген не упомянул». Ширер о претензиях тренера «Ливерпуля» к судье Тирни

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Алан Ширер судьи Тоттенхэм Пол Тирни Диогу Жота Футбол

Алан Ширер прокомментировал претензии Юргена Клоппа к арбитру матча с «Тоттенхэмом».

После победы со счетом 4:3 главный тренер «Ливерпуля» сказал на пресс-конференции: «Я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально».

«Он легко мог удалить Жоту и должен был его удалить, о чем Клопп как-то не упомянул.

Ему [Клоппу] повезло в эпизоде, когда он подбежал к четвертому судье. Мы знаем, что это эмоциональная игра, временами это безумная игра, и эмоции были на пределе. Но это не первый раз, когда он делает это на бровке, так что ему повезло, что он только что получил всего лишь желтую карточку», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC. 

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evil Man
Классика от клопа. Истерики по-любому поводу с тактическим замалчиванием всех моментов судейства в пользу Ливерпуля, которых тоже не мало.
+27
-12
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Каземиро за такое матчей 20 бы дали, но тут другое....
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ ConorNite
Гений В Очках. Ты ли это ? Мы скучали..
Гений в очках бы ещё добавил, что несмотря на то, что судья был за нас, то наш Ливерпуль все равно три раза продырявили
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Судейство и правда вчера было странным
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
И пенальти на Ришарлисоне был.

Нашему Клоппу очень даже повезло вчера. На его месте я бы сказал спасибо судье. Но, возможно, тогда нас бы заподозрили в нечистой игре. Поэтому наш Юрген выбрал такую тактику в виде публичных наездов на судью, чтобы абстрагироваться от судейства, которое было явно в нашу пользу.
+29
-25
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Что-то я не помню воплей, когда решения принимались явно не в пользу Ливерпуля от всех этих экспертов. Где вы были, когда Клопп получил дискву за фол Бернарду на Салахе, который происходил в метре прямо перед глазами у лайнсмена (оксюморон? нет. реальность)

Где вы были, когда Салаха в конце матча с Арсеналом укладывали на газон в борцовском стиле? Тишина.

Где вы были, когда лайнсмен заехал локтем Робертсону? Он же извинился. Ему можно простить. Тогда какого фига Митрович сидит 8 матчей дисквалификации? Или это только в одну сторону работает?

Про момент ВВД vs Онана из матча с Эвертоном мусолили несколько недель, но моменты из этого же матча, где тот же Онана влетел в колено Карвальо никто не обсуждал. И ещё два, где Гордон просто летел телом в игрока, не имея даже намерения сыграть в мяч

Что вас так беспокоит Ливерпуль? Если уж открываете рот, то освещайте все моменты, а не только в одну сторону.

Ау, Пеп. Какая-то кривая любовь по всей Англии.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Ответ v.belorussky
И пенальти на Ришарлисоне был. Нашему Клоппу очень даже повезло вчера. На его месте я бы сказал спасибо судье. Но, возможно, тогда нас бы заподозрили в нечистой игре. Поэтому наш Юрген выбрал такую тактику в виде публичных наездов на судью, чтобы абстрагироваться от судейства, которое было явно в нашу пользу.
Гений В Очках. Ты ли это ? Мы скучали..
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Evil Man
Классика от клопа. Истерики по-любому поводу с тактическим замалчиванием всех моментов судейства в пользу Ливерпуля, которых тоже не мало.
Это классика от всех тренеров)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ llolishe
Страданием хейтеров Ливерпуля рад Глоры МЮ всю неделю будут плакать про судейство в матче Ливерпуля
Ширер то самый главный глор МЮ :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafael Nadal Parero
Ответ Ненавидящий2.0
Что-то я не помню воплей, когда решения принимались явно не в пользу Ливерпуля от всех этих экспертов. Где вы были, когда Клопп получил дискву за фол Бернарду на Салахе, который происходил в метре прямо перед глазами у лайнсмена (оксюморон? нет. реальность) Где вы были, когда Салаха в конце матча с Арсеналом укладывали на газон в борцовском стиле? Тишина. Где вы были, когда лайнсмен заехал локтем Робертсону? Он же извинился. Ему можно простить. Тогда какого фига Митрович сидит 8 матчей дисквалификации? Или это только в одну сторону работает? Про момент ВВД vs Онана из матча с Эвертоном мусолили несколько недель, но моменты из этого же матча, где тот же Онана влетел в колено Карвальо никто не обсуждал. И ещё два, где Гордон просто летел телом в игрока, не имея даже намерения сыграть в мяч Что вас так беспокоит Ливерпуль? Если уж открываете рот, то освещайте все моменты, а не только в одну сторону. Ау, Пеп. Какая-то кривая любовь по всей Англии.
Речь ведь конкретно об этом матче. Я симпатизирую Ливерпулю, но Жоту необходимо было удалять, а Юрген на волне популярности совсем оторвался от земли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ llolishe
Комментарий удален модератором
Тут перечисленны только факты случившиеся за последние три матча. А ты пытаешься все скандалы с МЮ за десять лет вспомнить лол
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Okaka
ливеру подсуживают, вспомните первый гол лидсу, когда трент сыграл рукой, после матча уже судьи признали ошибку
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Садчиков
Ответ Evil Man
Классика от клопа. Истерики по-любому поводу с тактическим замалчиванием всех моментов судейства в пользу Ливерпуля, которых тоже не мало.
Хахаха, а то что Мейсон говорит об этом моменте, но молчит про момент Скипп-Диас, как и ты сейчас, это другое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Люблю Марго Робби
Каземиро за такое матчей 20 бы дали, но тут другое....
2 красные бы получил - минимум!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Садчиков
Ответ v.belorussky
И пенальти на Ришарлисоне был. Нашему Клоппу очень даже повезло вчера. На его месте я бы сказал спасибо судье. Но, возможно, тогда нас бы заподозрили в нечистой игре. Поэтому наш Юрген выбрал такую тактику в виде публичных наездов на судью, чтобы абстрагироваться от судейства, которое было явно в нашу пользу.
На дельфинах пенки не дают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ v.belorussky
И пенальти на Ришарлисоне был. Нашему Клоппу очень даже повезло вчера. На его месте я бы сказал спасибо судье. Но, возможно, тогда нас бы заподозрили в нечистой игре. Поэтому наш Юрген выбрал такую тактику в виде публичных наездов на судью, чтобы абстрагироваться от судейства, которое было явно в нашу пользу.
Держал его Конате. Но это Бразильцы)

На повторе можно увидеть что мяч вообще мимо летит и за такое пенальти не ставят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pavel_a
По правде говоря, Тирни, как мне кажется, за Ливерпуль притапливает. Наезды на него со стороны нашего Normal One излишни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Садчиков
А почему Ширер молчит про момент Скипп-Диас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
У Клоппа пердак горит потому, что в прошлом сезоне Тирни судил два матча где в т.ч. из-за странного судейства недобрал 3-5 очков. Которые зарешали в борьбе с Сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий [Matiss] Деркачев
Ну да Ширер, это же другое, когда игрок Тоттенхэма врубается в голень прямой ногой - это не красная. Когда игрокам в матчах с Ливерпулем можно бросать игроков через бедро, врубаться в колени и наступать на ноги - это норм, а когда тренер на эмоциях, что-то сказал это преступление.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Страданием хейтеров Ливерпуля рад
Глоры МЮ всю неделю будут плакать про судейство в матче Ливерпуля
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
van
Всем бы такую работу, где ты несёшь чушь и тебе за это платят деньги
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фред113
Каза бы дисквалифицировали на сезон за такое. А Клоп в своем репертуаре - не поныть не может
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий