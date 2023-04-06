Лапорта направил в ФИФА и УЕФА письма о деле Негрейры. Президент «Барселоны» просит организации не относиться к клубу предвзято и дать ему выступить в свою защиту

Теги Барселона Ла Лига УЕФА ФИФА Жоан Лапорта Джанни Инфантино Александер Чеферин Футбол

Жоан Лапорта обратился к ФИФА и УЕФА в связи с делом Негрейры

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

По информации Catalunya Ràdio, президент «Барселоны» Жоан Лапорта направил в УЕФА и ФИФА письма, касающиеся этого дела. Он попросил обе организации избегать предвзятого отношения к «Барсе» и ее действиям.

Также Лапорта попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать «Барселоне» выступить в свою защиту, а до того момента не высказываться об этом деле публично. 

Чеферин о деле Негрейры: «Одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел. По правилам УЕФА срок давности еще не истек»

25 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Прокуратура Барселоны подала иск, а виноват Перес 😆
Короче во всём виноват Перес)
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Asad Usmanhodjaev
поскорее бы приняли уже какое то решение, надоело видеть посты про Негрейру
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Parce
Ответ Эрнандес Эрнандес
Прокуратура Барселоны подала иск, а виноват Перес 😆
Хорошо пошутил, 10 плюсиков из 10
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Andrey Andreev
БЧК пора отправить в Сегунду. Ювентус справился - и вы справитесь. Ну а Лапорту - в тюрьму
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Parce
Для этого нужно иметь во владельцах шейхов из Катара к примеру
болельщики барселоны когда нибудь признают свои ошибки? или дальше будете стрелки переводить
+1
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Эрнандес Эрнандес
Прокуратура Барселоны подала иск, а виноват Перес 😆
+4
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Полуэктов Пётр
Ответ f0rmoceft
Негрейре платили как раз, чтобы их судили не предвзято! Можно УЕФА и ФИФА занести тоже, в этом ведь нет ничего криминального)
"Негрейре платили как раз, чтобы их судили не предвзято!"
Если это так (я подчеркиваю, ЕСЛИ!), тогда это взятка и руководители Барселоны и сам Негрейра сядут в тюрьму.
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superpab
БЧК должна пройти очищение секундой - в самый раз
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Parce
Ответ Shadow1882
Президент «Барселоны» просит организации не относиться к клубу предвзято, а относиться предвзято, но с другой стороны
Для этого нужно иметь во владельцах шейхов из Катара к примеру
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sebastian1410
Ответ muzaffer
и что ты там скажешь Лапорта?)
Ничего. Он уже два месяца ничего сказать не может
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Parce
Ответ hannibal ante portas
Комментарий удален модератором
Непредвзято*, это значит не делать поспешные выводы, а ждать решения судьи. Вроде 40 лет, а думать так и не научился
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Оливер Кан удаляет Роберту
2 месяца думал 🤣🤣
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hannibal ante portas
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MstAndreev
Лапорта Чеферину: "Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод!"
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Parce
Ответ muzaffer
и что ты там скажешь Лапорта?)
Лапорта не сидит в комментах на спортс 🌚
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mr kovalsky
Ответ Parce
Не знал что Чеферин подрабатывает судьей в Испании
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muzaffer
и что ты там скажешь Лапорта?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dikki Shelton
Все очевидно. Барселона должна получить максимальное наказание.
Отправка в Сегунду, конфискация всех трофеев!
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Dikki Shelton
Все очевидно. Барселона должна получить максимальное наказание.
+10
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Artuom Batishev
Ээээ... просить о возможности выступить в свою защиту...
А в чем проблема была сразу это сделать???

Зачем тянуть время, которое естественно будет использованно против имиджа Барселоны - потому что будут придуманы/выдвинуты десятки предположений.

Зачем столько интервью от Лапорты с вычурными фразами и без всякой сути... а выступление по существу отложенно на месяц или два, со дня обвинений... ?? Это же смотрится, да и является по сути, обычной тянучкой времени для придумывания себе оправдания 🤷🏻
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Parce
Ответ mr kovalsky
Лапорта отправил Чеферину 300к на карту, чтобы их судили непредвзято
Не знал что Чеферин подрабатывает судьей в Испании
+4
-4
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mr kovalsky
Лапорта отправил Чеферину 300к на карту, чтобы их судили непредвзято
+10
-8
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Moscwow
Думаю будет условие отказ от суперлиги, потом случайно все платежки и отчеты затеряются
+10
-4
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benjamin92
Ответ f0rmoceft
Негрейре платили как раз, чтобы их судили не предвзято! Можно УЕФА и ФИФА занести тоже, в этом ведь нет ничего криминального)
УЕФА и ФИФА очень коррумпированные организации, можно и занести )
Только занесли уже другие
0
-7
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f0rmoceft
Негрейре платили как раз, чтобы их судили не предвзято!
Можно УЕФА и ФИФА занести тоже, в этом ведь нет ничего криминального)
+22
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