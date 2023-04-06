Лапорта направил в ФИФА и УЕФА письма о деле Негрейры. Президент «Барселоны» просит организации не относиться к клубу предвзято и дать ему выступить в свою защиту

Жоан Лапорта обратился к ФИФА и УЕФА в связи с делом Негрейры

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

По информации Catalunya Ràdio, президент «Барселоны» направил в УЕФА и ФИФА письма, касающиеся этого дела. Он попросил обе организации избегать предвзятого отношения к «Барсе» и ее действиям.

Также Лапорта попросил президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино дать «Барселоне» выступить в свою защиту, а до того момента не высказываться об этом деле публично.

Чеферин о деле Негрейры: «Одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел. По правилам УЕФА срок давности еще не истек»