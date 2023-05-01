Хави об отсутствии у тер Стегена трофея Cаморы: «Защита «Барсы» часто рискует, я не удивлен. Но в этом году наша оборона очень хороша»
Хави рассказал, почему вратарям «Барселоны» сложно получить трофей Саморы.
Награда присуждается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных голов в среднем за матч Ла Лиги.
«Мы не оборонительная команда. Защитники «Барселоны» часто рискуют, вот почему я не удивлен, что у Марка-Андре до сих пор нет этого приза.
Но мы особенно хороши в обороне в этом году. Я буду в восторге, если он получит трофей Саморы», – сказал главный тренер «Барселоны».
За 32 матча в текущем чемпионате Испании немецкий голкипер пропустил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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