Хави об отсутствии у тер Стегена трофея Cаморы: «Защита «Барсы» часто рискует, я не удивлен. Но в этом году наша оборона очень хороша»

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Хави рассказал, почему вратарям «Барселоны» сложно получить трофей Саморы.

Награда присуждается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных голов в среднем за матч Ла Лиги.

«Мы не оборонительная команда. Защитники «Барселоны» часто рискуют, вот почему я не удивлен, что у Марка-Андре до сих пор нет этого приза.

Но мы особенно хороши в обороне в этом году. Я буду в восторге, если он получит трофей Саморы», – сказал главный тренер «Барселоны».

За 32 матча в текущем чемпионате Испании немецкий голкипер пропустил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Игорь Климов
В этот сезоне Тер-Стеген получит трофей Саморы!
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