Хави о Ла Лиге: «Профессионалы знают, что лигу выигрывают лучшие. Турниры на выбывание менее справедливы»
Хави считает, что регулярные чемпионаты справедливее турниров на выбывание.
«Я хочу выиграть лигу как можно скорее. Клубу, персоналу и игрокам это важно. Мы должны выиграть титул независимо от того, где это произойдет. Мы должны сосредоточиться на том, что контролируем сами.
До сих пор мы были лидерами, потому что были единой командой, семьей. Все игроки сделали команду приоритетом. Таким образом мы выиграли Суперкубок и оторвались на 11 очков от «Мадрида».
Мы поздравили «Реал» в прошлом году, когда они стали чемпионами. Мы, футбольные профессионалы, знаем, что в лиге обычно побеждают лучшие. Тот, кто был стабильнее. Соревнования на вылет более несправедливы, чем регулярный чемпионат. Мы еще ничего не выиграли, но я ценю слова Анчелотти», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Чави и там не смог, и на ЛЕ пойти не смог (Айнтрахт, МЮ), хотя это даже не фавориты в своих странах
Играть в ЛЕ - не стыдно
Атлетико как доказательство (в 2018 выиграли её, а потом в Суперкубке УЕФА обыграли Реал)
Стыдно это получать 0:3 дома от Айнтрахта и вылететь ещё на стадии 1/16, когда турнир только начинается, и после этого лепить дешёвые отмазки ))
Чемпионат - 38 матчей
«Победа в Лиге чемпионов или в чемпионате Испании? У меня нет предпочтений. Мы работаем в этом клубе для того, чтобы выиграть все титулы. Ведь речь идёт о «Реале». Надо не думать, а делать всё возможное, чтобы добиваться реализации целей. Мне нравится, когда все прилагают максимум усилий для победы», — приводит слова Зидана La Repubblica.
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