Хави о Ла Лиге: «Профессионалы знают, что лигу выигрывают лучшие. Турниры на выбывание менее справедливы»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что регулярные чемпионаты справедливее турниров на выбывание.

«Я хочу выиграть лигу как можно скорее. Клубу, персоналу и игрокам это важно. Мы должны выиграть титул независимо от того, где это произойдет. Мы должны сосредоточиться на том, что контролируем сами.

До сих пор мы были лидерами, потому что были единой командой, семьей. Все игроки сделали команду приоритетом. Таким образом мы выиграли Суперкубок и оторвались на 11 очков от «Мадрида».

Мы поздравили «Реал» в прошлом году, когда они стали чемпионами. Мы, футбольные профессионалы, знаем, что в лиге обычно побеждают лучшие. Тот, кто был стабильнее. Соревнования на вылет более несправедливы, чем регулярный чемпионат. Мы еще ничего не выиграли, но я ценю слова Анчелотти», – сказал главный тренер «Барселоны».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Шёл бы на ЛЧ пел бы обратное!😄
+70
-11
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IvoKarlovic
Хави местами такой жалкий...
+57
-14
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Всегда смешит, как тренеры которые обосрались в ЛЧ, пытаются себя и других убедить в том, что ЛЧ это фигня, и выиграть может там любой, им просто везет. А вот взять внутреннюю лигу это самое престижное и лучший трофей)
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
И, да, скажите ему, что из ЛЧ он вылетал не в раундах на выбывание, а после групповых этапов.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ che kaif
Шёл бы на ЛЧ пел бы обратное!😄
Кстати, групповой этап ЛЧ это про 6 матчей со всеми, а не про выбывание напрямую

Чави и там не смог, и на ЛЕ пойти не смог (Айнтрахт, МЮ), хотя это даже не фавориты в своих странах

Играть в ЛЕ - не стыдно
Атлетико как доказательство (в 2018 выиграли её, а потом в Суперкубке УЕФА обыграли Реал)

Стыдно это получать 0:3 дома от Айнтрахта и вылететь ещё на стадии 1/16, когда турнир только начинается, и после этого лепить дешёвые отмазки ))
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жоржиньо Не Вейналдум
Конечно, справедливо, что клуб с долгами в миллиарды, закупил два состава, а супер тренер выстроил атакующий футбол и побеждает Хетафе с Мальорками 1:0. Это не рандомные турниры с ПСЖ и Бавариями
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Pepel
Но если есть Эвребе, то..
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ Блуждающий странник
Глобально он прав. Плей-офф это рандомное противостояние, которое может решиться даже не только благодаря футбольным факторам, в чемпионат длительная дистанция. Только в случае с Барселоной они по делу не вышли из группы ЛЧ и абсолютно по делу проиграли МЮ. Они Интеру и вовсе проигрывать должны были, там на 96 минуте 2в1 выход не забили
Против Интера пенальти не поставили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Глобально он прав. Плей-офф это рандомное противостояние, которое может решиться даже не только благодаря футбольным факторам, в чемпионат длительная дистанция. Только в случае с Барселоной они по делу не вышли из группы ЛЧ и абсолютно по делу проиграли МЮ. Они Интеру и вовсе проигрывать должны были, там на 96 минуте 2в1 выход не забили
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NEDREALM
ПСЖ и МанСити подтверждают…)) все эти миллиарды для Чемпионата)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Ответ che kaif
Шёл бы на ЛЧ пел бы обратное!😄
Это у них с Пепом в днк!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ che kaif
Шёл бы на ЛЧ пел бы обратное!😄
Всё по факту, любая мелочь и до свидания, мелочь конечно обидно, но Бавария даже с убогой обороной и Айнтрахт это полный пц
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ зак
Судьям скажите спасибо, лицимеры..
Разуму скажи: вернись пожалуйста
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ rigobersong
Говорит Хави у которого 4 ЛЧ, 2 ЧЕ, 1 ЧМ. Но хейтерам конечно же виднее:))🤣🤣🤣 Поражаюсь какое токсичное общество стало, даже немного жаль жителей аварийного жилья и хрущевок:))
Его победы в их памяти навечно) вечная боль и страдания)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
И Зидан, и Гвардиола говорят то же самое, чемпионат труднее выигрывать, нежели лч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
Ответ Блуждающий странник
Глобально он прав. Плей-офф это рандомное противостояние, которое может решиться даже не только благодаря футбольным факторам, в чемпионат длительная дистанция. Только в случае с Барселоной они по делу не вышли из группы ЛЧ и абсолютно по делу проиграли МЮ. Они Интеру и вовсе проигрывать должны были, там на 96 минуте 2в1 выход не забили
)))) не надо сказок. там пенальти не поставили которые инопланетяне из космоса видели .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ Syndycate
Всегда смешит, как тренеры которые обосрались в ЛЧ, пытаются себя и других убедить в том, что ЛЧ это фигня, и выиграть может там любой, им просто везет. А вот взять внутреннюю лигу это самое престижное и лучший трофей)
Поэтому Реал никак не мог взять чемп клоун?) он не говорит что ЛЧ фигня а то что любая мелочь оставляет за бортом более сильный клуб как и Реал прошел весь ЛЧ прошлого сезона да и помимо Реала куча примеров но тебе бы только высрать и собрать плюсики с таких же отбитых Мадридистов)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Syndycate
Всегда смешит, как тренеры которые обосрались в ЛЧ, пытаются себя и других убедить в том, что ЛЧ это фигня, и выиграть может там любой, им просто везет. А вот взять внутреннюю лигу это самое престижное и лучший трофей)
ЛЧ - 7 матчей
Чемпионат - 38 матчей
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Black
Ответ TJ tigra
И Зидан, и Гвардиола говорят то же самое, чемпионат труднее выигрывать, нежели лч.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что хочет выиграть как Лигу чемпионов, так и Примеру. Французского специалиста спросили, какому из этих турниров он отдаёт предпочтение.

«Победа в Лиге чемпионов или в чемпионате Испании? У меня нет предпочтений. Мы работаем в этом клубе для того, чтобы выиграть все титулы. Ведь речь идёт о «Реале». Надо не думать, а делать всё возможное, чтобы добиваться реализации целей. Мне нравится, когда все прилагают максимум усилий для победы», — приводит слова Зидана La Repubblica.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Абакаров
Ответ IvoKarlovic
Хави местами такой жалкий...
Помнится Зидан, выиграв 2 лч подряд, говорил что ему выиграть ла лигу важнее, его тоже жалким называл тогда? Или это у тебя только в одну сторону работает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Жалкие попытки оправдать вылет Барселоны из Еврокубков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
InsomniaS.R
Ответ Arthur Jacob
ЛЧ - 7 матчей Чемпионат - 38 матчей
13 вообше-то. Или в группе не надо играть? Это, если что, ещё без учёта каких-нибудь групп смерти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
пеп про то, что апл сложнее лч: какой он гений
хави про то, что лл сложнее лч: какой он жалкий
лицемерные приспособленцы, что с лицом?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Хави нереальный нытик просто.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
это он про ЧМ говорит )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий