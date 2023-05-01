«Вальдес страдал в «Барселоне» и хотел рок-н-ролла. Он почувствовал вкус футбола в «Мидлсбро». Экс-игрок «Орты» о Викторе

Виктор Вальдес рассказал игрокам своей бывшей команды, что был недоволен «Барселоной».

«Он сказал нам, что сильно страдал от футбола «Барселоны», начиная атаки в качестве плеймейкера при открытых и , что он хотел играть в более вертикальный и прямолинейный футбол.

Он считал себя рокером и хотел рок-н-ролла. Он дал понять, что не получал удовольствия от времени в «Барсе», хотя это была ее золотая эра, и воспоминания у него остались не лучшие.

Он сказал нам, что по-настоящему почувствовал вкус футбола в , в « », а не в «Барселоне», – передал Арно Сола, работавший под руководством экс-вратаря «Барселоны» в «Орте».

тренировал «Орту» из 4-й испанской лиги с 2020 по 2021 год.

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