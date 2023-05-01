«Вальдес страдал в «Барселоне» и хотел рок-н-ролла. Он почувствовал вкус футбола в «Мидлсбро». Экс-игрок «Орты» о Викторе

Теги Мидлсбро премьер-лига Англия Барселона Виктор Вальдес Карлес Пуйоль Жерар Пике Ла Лига Футбол

Виктор Вальдес рассказал игрокам своей бывшей команды, что был недоволен «Барселоной».

«Он сказал нам, что сильно страдал от футбола «Барселоны», начиная атаки в качестве плеймейкера при открытых Пике и Пуйоле, что он хотел играть в более вертикальный и прямолинейный футбол.

Он считал себя рокером и хотел рок-н-ролла. Он дал понять, что не получал удовольствия от времени в «Барсе», хотя это была ее золотая эра, и воспоминания у него остались не лучшие.

Он сказал нам, что по-настоящему почувствовал вкус футбола в АПЛ, в «Мидлсбро», а не в «Барселоне», – передал Арно Сола, работавший под руководством экс-вратаря «Барселоны» в «Орте».

Вальдес тренировал «Орту» из 4-й испанской лиги с 2020 по 2021 год.

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27 комментариев

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almatbarsa
Вальдес играл замечательно в последнем сезоне за Барсу, очень жаль что на ровном месте порвал кресты, уверен что Барса выиграла бы Ла Лигу и Кубок в 2014 будь в воротах он, а не Пинто. Спасибо ему за финалы ЛЧ (2006,2009,2011) где он вытаскивал мертвые мячи и за 5 трофеев Саморы(рекорд), очень недооцененный вратарь…
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almatbarsa
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Помню Витька Балбес неплохо рокенролил, например показав высочайшего уровня дриблинг перед Ди Марией ))
Да, неплохо, но все-таки не дотягивает до привозов Касильяса на ЧМ 2014 и в финале ЛЧ когда он своим выходом из ворот чуть не лишил сливочных десимы))
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United_LP
В Барсе ему было скучно
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Butrymovich Mikalai
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Единственное чем запомнился Вальдес, это как он через все поле бежал с горящей жопой за празднующем на Ноу Камп Моуриньо))
бгггг , как обычно, мадридские фаны гордятся достижениями других клубов)))))
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Butrymovich Mikalai
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Обнаружил у тебя в дружках этого упорыша Вишневского, который тут топил за свободу Каталонии и писал примитивные текстики для школьников из средней Азии. Потом с позором был выгнан со спорца)) Это может ты сам и есть?))
)))) жалуйся, дружочек, больше жалуйся))))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Butrymovich Mikalai
бгггг , как обычно, мадридские фаны гордятся достижениями других клубов)))))
В коридоре тоже постоял)))
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лицемерный гнус
В те времена, на воротах у Барселоны и правда было скучно стоять, по понятным причинам)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Butrymovich Mikalai
Вальдес изменил понятие и игру вратарей . Теперь топ клубы, в большинстве своём, ищут вратарей с первым пасом .
Единственное чем запомнился Вальдес, это как он через все поле бежал с горящей жопой за празднующем на Ноу Камп Моуриньо))
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Butrymovich Mikalai
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
рыдай, лузерок)
жалобу накатал ? номер 6?)))))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ гель кристины
Как же он тогда забегал на четвереньках, ааххаха
"На четвереньках" - это про Барселону всю их никчемную историю, пока не пришел спаситель Негрейра)))
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гель кристины
Ответ almatbarsa
Да, неплохо, но все-таки не дотягивает до привозов Касильяса на ЧМ 2014 и в финале ЛЧ когда он своим выходом из ворот чуть не лишил сливочных десимы))
Как же он тогда забегал на четвереньках, ааххаха
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Butrymovich Mikalai
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Помню Витька Балбес неплохо рокенролил, например показав высочайшего уровня дриблинг перед Ди Марией ))
помню ты писал доносы, и продолжаешь х писать))))
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ljolik888
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Бггг))) Семейные откровения))
Вальдес хоть балбес , но в истории футбола останется как чемпион 🏆. Да косячил , но и брал великолепные мячи .
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Рафик Маркес
Отличный был вратарь. И ногами хорошо играл. Не думал что это могло его так бесить.
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Ярый член
когда Вальдес ловил кураж был просто лучшим на поле,он из тех вратарей кому нужен сильный раздражитель и мотивация,зачастую выдавая огненные игры с сильнейшими клубами Европы,мог выкинуть фокус с условной Альмерией
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sC@ryClown!
Вальдес один из лучший вратарей в истории,в топ 10 точно.
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rigobersong
Что бы осознать величие Вальдеса, стоит пересмотреть финал ЛЧ 2006 года!:)
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Butrymovich Mikalai
Вальдес изменил понятие и игру вратарей . Теперь топ клубы, в большинстве своём, ищут вратарей с первым пасом .
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