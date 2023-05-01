Хави о «Барсе»: «Выиграет «Реал» ЛЧ и кубок или нет – мы будем довольны сезоном. Нужно лучше выступать в турнирах на вылет в следующем году»

Хави считает, что «Барселона» может быть довольна нынешним сезоном.

«Мы будем очень довольны, что выиграем чемпионат и . Независимо от того, выиграет « » и Лигу чемпионов или нет, мы будем довольны нашим сезоном.

С января я тренирую «Барсу» с удовольствием. Раньше мне было труднее, но это часть процесса. У меня не было другого выбора, кроме как быть упрямым и пытаться убедить футболистов. Теперь у меня есть ощущение, что я действительно получаю от этого удовольствие.

Мы сосредоточены на этом сезоне, но нам нужно будет улучшить состав и стать более конкурентоспособными в турнирах на выбывание. Мы не были на том уровне, на котором выступали в Лиге чемпионов, в Лиге Европы или в Кубке. Нужно совершенствоваться», – сказал главный тренер «Барселоны».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд