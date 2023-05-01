Хави о «Барсе»: «Выиграет «Реал» ЛЧ и кубок или нет – мы будем довольны сезоном. Нужно лучше выступать в турнирах на вылет в следующем году»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Хави считает, что «Барселона» может быть довольна нынешним сезоном.

«Мы будем очень довольны, что выиграем чемпионат и Суперкубок Испании. Независимо от того, выиграет «Мадрид» Кубок Испании и Лигу чемпионов или нет, мы будем довольны нашим сезоном.

С января я тренирую «Барсу» с удовольствием. Раньше мне было труднее, но это часть процесса. У меня не было другого выбора, кроме как быть упрямым и пытаться убедить футболистов. Теперь у меня есть ощущение, что я действительно получаю от этого удовольствие.

Мы сосредоточены на этом сезоне, но нам нужно будет улучшить состав и стать более конкурентоспособными в турнирах на выбывание. Мы не были на том уровне, на котором выступали в Лиге чемпионов, в Лиге Европы или в Кубке. Нужно совершенствоваться», – сказал главный тренер «Барселоны».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
ригоберка - это наглядный пример того, что нужно пользоваться презервативами
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Homelender_666
ригоберка - это наглядный пример того, что нужно пользоваться презервативами
Лучшей рекламы презервативов и абортов не придумаешь
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ rigobersong
Купленные победы реала никому радость не приносят, это же видет весь мир. Гол Рамоса с метрового офсайда, гол Бензема после нарушений на вратарях, голы с офсайдов и левые красные карточки как Нани. Тут можно книгу написать о том, как реал в ЛЧ всегда тащили, жаль у людей нет глаз, совести и чести в наше время и они этого просто не замечают:) и неудивительно, что реал популярен больше в странах третьего мира, где люди озлоблены, нишие, живут в лучшем случае в хрущевку которую бабушка зарабртала на заводе:)) вот эти несчастные и выбирают реал:)
эх, ригоберка, если бы в этом мире существовала справедливость, Барса не досчиталась бы как минимум одну ЛЧ, а Месси трех ЗМ, а тебя бы давно отправили в пожизненный бан
+23
-14
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Кожемяка
Ответ Syndycate
Как всегда кто о чем, а каталонцы про Реал)
Ему в интервью задали вопрос про Реал. Про он должен был отвечать?🤦
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Премьер Кз
если ты болеешь за Реал , то ты не имеешь никакого права говорить о справедливости. позорные победы , вечно судьи тащат , постоянный фарт. вот залог успеха меньше чем клуба .
Как же у тебя всё плохо в жизни, раз твой каждый второй коммент про Реал.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ Максим Левицкий
Сити по привычке насует риалу по самые гланды, а Пеп прокатится на анчилотти как на лошади. За ЛЧ можно не переживать, в этом сезоне она будет в надежных руках у Сити.
по привычке Пеп в основном от Реала и отгребает
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
ну, это просто слова. Не думаю, что каждая победа Реала в ЛЧ приносит радость Хави и всем болельщикам блауграны
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Ответ Arthurino
Лучшей рекламы презервативов и абортов не придумаешь
В случае с абортом он скорее антиреклама, поскольку он - его результат.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гни свою́ линию
Ответ Данияр Жумабекович
ну, это просто слова. Не думаю, что каждая победа Реала в ЛЧ приносит радость Хави и всем болельщикам блауграны
Он и не говорит, что приносит радость. Просто говорит, что на оценку сезона команды это не влияет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Homelender_666
Так этот 🤡 и был в бане целых 11 дней. Видимо, каждый день он умолял модераторов разбанить его.
ага, и заходил с аккаунта, который резко пропал с сайта, как только наныл на разблокирование основы)) и я думаю, что этот чудак слово "пацана" давал, что больше не будет нарушать правила))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Barca_mania
все нормально, Реал не возьмёт ЛЧ
Все еще ждешь финал между БЧК и ПСЖ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Почему Хави, когда говорит о Барселоне, почему-то вспоминает Реал?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Данияр Жумабекович
эх, ригоберка, если бы в этом мире существовала справедливость, Барса не досчиталась бы как минимум одну ЛЧ, а Месси трех ЗМ, а тебя бы давно отправили в пожизненный бан
смысл человека слов вообще не соотносится с его позицией. сначала он позиционирует себя российским патриотом, а сейчас называет Россию "страной третьего мира", в которой достаточно много болельщиков Реала. так что не обращайте внимание на сельского простофилю, без аудитории и пасты этот персонаж сам себя в бан отправит и справедливость восторжествует, хотя бы в этом))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Homelender_666
Это дешёвка в своём стиле. Он поэтому меня заблокировал, т.к. он уже не раз был пойман на лжи, манипуляции фактами и оскорблении других клубов, футболистов, а также пользователей сайта
ну не любит он, когда его критикуют. нужна же цензура, чтобы молодые пользователи думали "о, дядя ригобер толковый старожила, многое знает и интересно втирает". это второй ВВП, которому не нужны те, кто носом в лоток сразу фактами, а нужна паста и образ, что у него тут есть сторонники и даже фанаты))) вот открой тебе доступ, ты сразу его в петушиный помёт, который он изберг, тыкал бы. а это бьёт по имиджу и самолюбию))) он ещё отойти не может, что тот самый Франко, которым он тыкал болельщикам Реала, оказался почётный сосьос, а риго жалкая шестёрка, которая не смогла задонатить на музей Месси, вместо кабинетов ла масии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V S
Ответ rigobersong
Купленные победы реала никому радость не приносят, это же видет весь мир. Гол Рамоса с метрового офсайда, гол Бензема после нарушений на вратарях, голы с офсайдов и левые красные карточки как Нани. Тут можно книгу написать о том, как реал в ЛЧ всегда тащили, жаль у людей нет глаз, совести и чести в наше время и они этого просто не замечают:) и неудивительно, что реал популярен больше в странах третьего мира, где люди озлоблены, нишие, живут в лучшем случае в хрущевку которую бабушка зарабртала на заводе:)) вот эти несчастные и выбирают реал:)
Да поэтому дела барсы в суде. VS.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Премьер Кз
если ты болеешь за Реал , то ты не имеешь никакого права говорить о справедливости. позорные победы , вечно судьи тащат , постоянный фарт. вот залог успеха меньше чем клуба .
главное, что "больше, чем клуб" самый белый и пушистый, аж ослеп, взирая на эмблему каталонского клуба, которая сверкает ярче солнца. все эти базары вокзалы с судьями в Ла лиге мелочи. ну и трёп, подобных тебе, что не имеет право болельщик Реала что-то говорить о судьях, когда лч 2006 и 2009 вообще можно отбрасывать смело из корзины трофеев. ну и сотрудников вы увольняете, чтобы свою легенду вернуть, вышвиривая людей на улицу. наши "выброшенные" легенды, типа Рауля или Касильяса на балансе, а ваши не зарплаты членов совета директоров снижают, а 150 бедолаг с зарплатой по паре тысяч в месяц выгоняют. о да, это больше, чем клуб))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ rigobersong
Где я назвал Россию страной третьего мира?:) Найди этот комментарий! Или ты воздух гоняешь:) Просто настолько погряз в своей лжи:)
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ rigobersong
Купленные победы реала никому радость не приносят, это же видет весь мир. Гол Рамоса с метрового офсайда, гол Бензема после нарушений на вратарях, голы с офсайдов и левые красные карточки как Нани. Тут можно книгу написать о том, как реал в ЛЧ всегда тащили, жаль у людей нет глаз, совести и чести в наше время и они этого просто не замечают:) и неудивительно, что реал популярен больше в странах третьего мира, где люди озлоблены, нишие, живут в лучшем случае в хрущевку которую бабушка зарабртала на заводе:)) вот эти несчастные и выбирают реал:)
О, тебя разблокировали ? Мы скучали )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bgaret160789@gmail.com
Ответ rigobersong
Купленные победы реала никому радость не приносят, это же видет весь мир. Гол Рамоса с метрового офсайда, гол Бензема после нарушений на вратарях, голы с офсайдов и левые красные карточки как Нани. Тут можно книгу написать о том, как реал в ЛЧ всегда тащили, жаль у людей нет глаз, совести и чести в наше время и они этого просто не замечают:) и неудивительно, что реал популярен больше в странах третьего мира, где люди озлоблены, нишие, живут в лучшем случае в хрущевку которую бабушка зарабртала на заводе:)) вот эти несчастные и выбирают реал:)
Барса никогда и ничего не покупала... Да? Как пример матч с Челси, матч с ПСЖ(да разгроммли сопа по делу, но если бы не симуляция и фол Маскерано на красную которую почему-то он не получил)! На каждую команду можно так сказать, а вас тригит из-за побед Реала
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Romeo Yankovich
ага, и заходил с аккаунта, который резко пропал с сайта, как только наныл на разблокирование основы)) и я думаю, что этот чудак слово "пацана" давал, что больше не будет нарушать правила))
ригоберка 🤡: пишет, что Реал популярен в странах третьего мира
В тоже самое время Реал является одним из двух самых популярных зарубежных клубов в России. Сообщество в Вк насчитывает 2 млн подписчиков, а канал в телеграме около 80 тысяч (является самым популярным фанатским тг каналом )
ригоберка, приглашаю на осмотр лица под этот комментарий
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Kroni
Ответ rigobersong
Купленные победы реала никому радость не приносят, это же видет весь мир. Гол Рамоса с метрового офсайда, гол Бензема после нарушений на вратарях, голы с офсайдов и левые красные карточки как Нани. Тут можно книгу написать о том, как реал в ЛЧ всегда тащили, жаль у людей нет глаз, совести и чести в наше время и они этого просто не замечают:) и неудивительно, что реал популярен больше в странах третьего мира, где люди озлоблены, нишие, живут в лучшем случае в хрущевку которую бабушка зарабртала на заводе:)) вот эти несчастные и выбирают реал:)
Ахах))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ожигнед
Ответ rigobersong
Ваша проблема в том, что вы не хотите делать свою жизнь лучше, а только желаете зла другим:)
Это мы-то??? Ну-ну...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Данияр Жумабекович
по привычке Пеп в основном от Реала и отгребает
ахахаха, серьезно? ты бы хоть посмотрел стату встреча Гвардиолы с Реалом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lifar Skladchikov
"Ваша проблема в том, что вы не хотите делать свою жизнь лучше, а только желаете зла другим:)". (Ригоберка)
Ребзя, а он у нас философ оказывается☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий