Хави о «Барсе»: «Выиграет «Реал» ЛЧ и кубок или нет – мы будем довольны сезоном. Нужно лучше выступать в турнирах на вылет в следующем году»
Хави считает, что «Барселона» может быть довольна нынешним сезоном.
«Мы будем очень довольны, что выиграем чемпионат и Суперкубок Испании. Независимо от того, выиграет «Мадрид» Кубок Испании и Лигу чемпионов или нет, мы будем довольны нашим сезоном.
С января я тренирую «Барсу» с удовольствием. Раньше мне было труднее, но это часть процесса. У меня не было другого выбора, кроме как быть упрямым и пытаться убедить футболистов. Теперь у меня есть ощущение, что я действительно получаю от этого удовольствие.
Мы сосредоточены на этом сезоне, но нам нужно будет улучшить состав и стать более конкурентоспособными в турнирах на выбывание. Мы не были на том уровне, на котором выступали в Лиге чемпионов, в Лиге Европы или в Кубке. Нужно совершенствоваться», – сказал главный тренер «Барселоны».
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В тоже самое время Реал является одним из двух самых популярных зарубежных клубов в России. Сообщество в Вк насчитывает 2 млн подписчиков, а канал в телеграме около 80 тысяч (является самым популярным фанатским тг каналом )
ригоберка, приглашаю на осмотр лица под этот комментарий
Ребзя, а он у нас философ оказывается☝️