Галактионов о Дзюбе: «Артем своим профессионализмом доказывает, что он топовый игрок. Для нас все было понятно изначально»

Михаил Галактионов доверяет Артему Дзюбе.

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок.

Мы со своей стороны – и коллектив, и ребята – всецело работаем вместе для достижения командного результата», – сказал главный тренер «Локомотива».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В 8 матчах Мир РПЛ на счету форварда 8 голов и 4 голевые передачи. Подробная статистика Дзюбы доступна здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд