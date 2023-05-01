Галактионов о Дзюбе: «Артем своим профессионализмом доказывает, что он топовый игрок. Для нас все было понятно изначально»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Галактионов доверяет Артему Дзюбе.

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним проговорили. Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок.

Мы со своей стороны – и коллектив, и ребята – всецело работаем вместе для достижения командного результата», – сказал главный тренер «Локомотива».

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В 8 матчах Мир РПЛ на счету форварда 8 голов и 4 голевые передачи. Подробная статистика Дзюбы доступна здесь.

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2 комментария

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AlbertDav
Ну когда игрок заиграл, то конечно, можно говорить, что было изначально понятно)
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Ко-ко-джамбо
Профессионал не будет обсирать своего непосредственного начальника в прессе, и разлагать весь коллектив, если его что то не устроило. Ибо профессионал это не только способности и навыки, но и определенные стандарты отношения к профессии.
Дзюба не профессионал с этой точки зрения, а 🤡, факт
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