Дзюба о «Локо»: «Я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. В Питере меня тоже любили, кроме Виража»

Артем Дзюба заявил, что ему комфортно в «Локомотиве».

Форвард высказался после матча с «Химками» (5:1) в Мир , в котором он сделал дубль.

«Удар скорпиона уже в соцсетях, серьезно? Очень счастлив. Лицом в газон падал и подумал, что надо махнуть. Попал, безумно приятно.

Полноценный контракт с « »? Честно, вообще сейчас не думаю, правда. По‑моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после. Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно.

Сейчас я просто играю, кайфую, получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли. Мысли сейчас только о том, чтобы мы поднялись как можно выше, а не о контракте.

Мне здесь правда очень нравится, с первого дня я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. Хотя в Питере меня тоже любили, кроме Виража», — сказал Дзюба.

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