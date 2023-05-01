Дзюба о «Локо»: «Я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. В Питере меня тоже любили, кроме Виража»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба заявил, что ему комфортно в «Локомотиве».

Форвард высказался после матча с «Химками» (5:1) в Мир РПЛ, в котором он сделал дубль.

«Удар скорпиона уже в соцсетях, серьезно? Очень счастлив. Лицом в газон падал и подумал, что надо махнуть. Попал, безумно приятно.

Полноценный контракт с «Локомотивом»? Честно, вообще сейчас не думаю, правда. По‑моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после. Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно.

Сейчас я просто играю, кайфую, получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли. Мысли сейчас только о том, чтобы мы поднялись как можно выше, а не о контракте.

Мне здесь правда очень нравится, с первого дня я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. Хотя в Питере меня тоже любили, кроме Виража», — сказал Дзюба.

Видели, как Дзюба сложился и забил пяткой? После дубля еще и наехал на Талалаева 

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11 комментариев

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T622222
А ха ха! Блудный сынок. Тебя и в Москве не очень. Потому что игрок ты неплохой, а нутро у тебя гнилое, Артем…
+24
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+14
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Dinamik1
В каждом клубе где это играло он пел примерно так же.Гнилье впереди него бежит.
+8
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Сергей Орлов
Господи, он как забьёт, так рот не закрывается.
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0
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justbored
Ответ T622222
А ха ха! Блудный сынок. Тебя и в Москве не очень. Потому что игрок ты неплохой, а нутро у тебя гнилое, Артем…
Люди с красивым нутром ))
+1
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+1
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as009595@icloud.com
Артем хорош конечно спору нет, тот кто нужен Локо щас, но Зенит с его уходом стал лучше и вариативнее, Малколм раскрылся
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Vadim225
Это называется скорпионом удар ? 😅
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xa-xa
Ответ T622222
А ха ха! Блудный сынок. Тебя и в Москве не очень. Потому что игрок ты неплохой, а нутро у тебя гнилое, Артем…
Артемон...
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