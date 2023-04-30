Баринов о Дзюбе: «Инопланетянин. Красивый гол, молодец, что забил»

Дмитрий Баринов сравнил Артема Дзюбу с инопланетным пришельцем.

– Победа была достигнута за счет желания и подбора классных игроков. Вся команда обеспечила результат. Мы в перерыве говорили о том, что соперник побежит вперед, что надо забивать второй. Удалось это сделать.

– Как вам гол ?

– Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин.

Время покажет, будет ли лучше в следующем сезоне. Во второй части сезона мы играем лучше, опять же, благодаря хорошему подбору состава и тренерскому штабу, плюс хорошо провели сборы.

– Какова ситуация с вашим контрактом?

– Представители работают, встречаются, процесс идет.

– Согласны с желтой карточкой?

– Честно, не понял ее. Арбитр сказал, что не видел эпизода, ему, видимо, подсказали.

– вселяет уверенность?

– Тут все: и командные мероприятия, и индивидуальные беседы, – сказал капитан « ».

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