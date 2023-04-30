Баринов о Дзюбе: «Инопланетянин. Красивый гол, молодец, что забил»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов сравнил Артема Дзюбу с инопланетным пришельцем.

– Победа была достигнута за счет желания и подбора классных игроков. Вся команда обеспечила результат. Мы в перерыве говорили о том, что соперник побежит вперед, что надо забивать второй. Удалось это сделать.

– Как вам гол Дзюбы?

– Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин.

Время покажет, будет ли лучше в следующем сезоне. Во второй части сезона мы играем лучше, опять же, благодаря хорошему подбору состава и тренерскому штабу, плюс хорошо провели сборы.

– Какова ситуация с вашим контрактом?

– Представители работают, встречаются, процесс идет.

– Согласны с желтой карточкой?

– Честно, не понял ее. Арбитр сказал, что не видел эпизода, ему, видимо, подсказали.

Галактионов вселяет уверенность?

– Тут все: и командные мероприятия, и индивидуальные беседы, – сказал капитан «Локомотива».

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6 комментариев

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Roman
Баринов наконец-то весной начал играть хорошо. Второй тур подряд голевые раздает, да и в борьбе цепок стал
+6
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Екн Лор
Ответ Барсик Юрана
Так Месси ещё никто не унижал
Кроме Лорьяна
+5
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Bulat89
Галактионов крутой,как и Дзюба.
+3
0
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Arman FCSM
В общем, было трудно было без тебя, Артём.
Молодец. Хорошо, что приехал
+3
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Барсик Юрана
Так Месси ещё никто не унижал
+3
-2
+1
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