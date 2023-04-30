Баринов о Дзюбе: «Инопланетянин. Красивый гол, молодец, что забил»
Дмитрий Баринов сравнил Артема Дзюбу с инопланетным пришельцем.
– Победа была достигнута за счет желания и подбора классных игроков. Вся команда обеспечила результат. Мы в перерыве говорили о том, что соперник побежит вперед, что надо забивать второй. Удалось это сделать.
– Как вам гол Дзюбы?
– Красивый гол. Молодец, что забил. Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин.
Время покажет, будет ли лучше в следующем сезоне. Во второй части сезона мы играем лучше, опять же, благодаря хорошему подбору состава и тренерскому штабу, плюс хорошо провели сборы.
– Какова ситуация с вашим контрактом?
– Представители работают, встречаются, процесс идет.
– Согласны с желтой карточкой?
– Честно, не понял ее. Арбитр сказал, что не видел эпизода, ему, видимо, подсказали.
– Галактионов вселяет уверенность?
– Тут все: и командные мероприятия, и индивидуальные беседы, – сказал капитан «Локомотива».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Молодец. Хорошо, что приехал